Fue el artífice del proyecto (y no del personaje) Marilyn Manson (de quien hace unos días celebrábamos su gran regreso dsicográfico) hasta que Brian Warner comenzó a apropiarse y a adelantar por la derecha a su compañero. Pero en sus orígenes, allá por 1989, la amistad de Warner con Scott Putesky labrada en Ft. Lauderdale sería el germen de lo que en un principio fue Marilyn Manson & the Spooky Kids. Ahora, y tras una cruenta batalla de cuatro años contra un cáncer de colon, Putesky, más conocido por su álter ego Daisy Berkowitz, ha fallecido a los 49 años por complicaciones de ese mismo cáncer que no pudo superar.

Berkowitz fue el que enseñó prácticamente todo a Manson: en los inicios de la banda, era Putesky el que grababa guitarra, bajo, teclados y cajas de ritmos, además de liderar las producciones. El primer intento de disco de la banda, The Manson Family Album, sería desestimado por el propio Manson, que por entonces ya había tomado un papel protagonista y se había apropiado del nombre de la banda. Un año después acabaría publicándose parte de ese cancionero en Portrait of an American Family, con producción de Trent Reznor de Nine Inch Nails y primer álbum oficial del proyecto, que vio la luz en 1994.

Dos años después, en 1996, en mitad de la grabación de Antichrist Superstar, el álbum que lo cambiaría todo para el proyecto, Daisy Berkowitz abandonaría la banda y la grabación aludiendo a “diferencias creativas”. Aún así, aparece en los créditos de seis de aquellas canciones. Eso no impidió que en 1999 demandase a Manson por regalías no pagadas de sus contribuciones en Antichrist Superstar. La venganza acabaría encontrándolo en 2004 publicando un recopilatorio titulado Lunch Boxes & Choklit Cows con grabaciones inéditas de la época de Marilyn Manson & The Spooky Kids.

Adiós, Daisy