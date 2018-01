La sala Dabadaba donostiarra emitirá su primer concierto vía streaming

No hace falta que lleves 15 años sin pasearte por San Sebastián (aunque tiene cojones el asunto, ¿eh?): la sala Dabadaba, a poco que hayas leído la lista de gira de cualquier banda del circuito alternativo que se precie de su nivel y valía, ha pasado por allí. Pero claro, no es lo mismo leer el nombre o haberte dejado ver alguna vez por el garito que poder disfrutar de una noche de concierto allí. No te preocupes: desde la sala han encontrado una solución.

Y la pondrán en práctica este viernes 26 de enero, cuando retransmitan por primera vez un concierto a través de streaming. Lo harán a través de un sistema desarrollado por Vicomtech y que “cuenta con un sistema multicámara que podrá ser personalizado por vosotros desde el dispositivo que uséis para verlo (móvil, pc, ipad, tablet)”.

Será el bolo de la banda de indie canadiense Peach Pit el primero que podrás ver en pijama y desde el ordenador; o bien en el metro o paseando al perro con tu móvil.

El enlace desde el que se emitirá el concierto es live.dabadabass.com/

Dabastreaming