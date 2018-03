Durante las seis temporadas en las que Sexo en Nueva York fue una de las series de televisión más vistas e icónicas del mundo, Cynthia Nixon fue Miranda Hobbes, uno de los personajes más destacados de la pantalla mundial. No fue lo único que ha hecho la actriz neoyorquina, que lleva trabajando desde los 13 años: la hemos visto en películas como El informe Pelícano, La habitación de Marvin o Malas noticias, y en otras reconocidas series como Warm Springs, Hannibal o, la última de ellas, en Killing Reagan, por mentar solo algunos de sus papeles.

Y ya que traemos el nombre de Reagan, con el que comparte profesión, vamos a trazar un puente: y es que la actriz de 51 años ha decidido presentar su candidatura para ser Gobernadora de Nueva York, representando al Partido Demócrata, disputándose el cargo con el actual gobernador, el republicano Andrew Cuomo.

Así lo ha difundido hace unos días a través de Twitter, donde decía cosas como:

I love New York, and today I’m announcing my candidacy for governor. Join us: https://t.co/9DwsxWW8xX pic.twitter.com/kYTvx6GZiD

— Cynthia Nixon (@CynthiaNixon) 19 de marzo de 2018