A pesar de que hace unos días sorprendían las declaraciones de un Robert Smith que confesaba que la estética gótica que lleva décadas portando, casi como logotipo del movimiento, era puro postureo, una especie de disfraz para salir al escenario; a dos de los artistas que el líder de The Cure ha decidido programar como comisario de la actual edición del londinense Meltdown Festival que finalizará este domingo 24 de junio parece no importarles, y han rendido culto a Smith y los Cure con versiones en sus actuaciones dentro de la programación del festival.

Por un lado, The Libertines han decidido versionar Boys Don’t Cry, una de las canciones más conocidas de The Cure, y que daban título a uno de los álbumes más vendedores de la trayectoria de la banda británica; y que, además, conecta mucho con la manera de componer riffs y melodías de Pete Doherty, Carl Barat y compañía.

Por otro lado, Brian Molko y sus Placebo se enfrentaban al Let’s Go to Bed, una canción que se publicó en formato single de 7’’ y 12’’ en noviembre de 1982, y que unos meses más tarde The Cure recopilarían en Japanese Whispers, un álbum que recopiló varios de los singles que la banda había puesto en circulación en dicho formato durante los meses anteriores.

Ola Cure