Vivimos en un momento de consumo compulsivo, y altamente efímero, tanto a nivel material como emocional (lo verdaderamente preocupante), donde lo importante no es vivir, sino parecer. Usar y tirar rápidamente. A golpe de clic. Desde casa. Sin conexión -aunque parezca incongruente- real. Y, nada, a otra cosa.

En un entorno así de hostil, se agradecen propuestas como las de Cupido. El proyecto, que surge del furtivo romance entre Pimp Flaco y Solo Astra, es aire fresco. Y lo es a varios niveles. No sabes mentir, su carta de presentación, es la prueba de que cuando hay química de verdad, de la de la buena, los prejuicios y las supuestas diferencias se encogen y se hacen a un lado para dar lugar a algo más grande y nuevo, que suena a una parte y a la otra, pero no del todo. Y ahí, justo ahí, es donde está el amor.

Aprovechando que Flaco está de vuelta en Madrid, quedo con los chicos en el estudio de grabación para ver si yo también siento el flechazo.

Os conocéis hace año y medio, cuando Solo Astra hicisteis de banda de directo para Flaco en algún que otro concierto y en el Sónar. ¿Por qué no mantener esa primera relación musical? ¿Cómo nace cambiar y construir un proyecto conjunto desde cero?

Luis (guitarra): Lo que hacíamos al principio, cuando estábamos como banda de directo con él, eran adaptaciones más melódicas de las canciones de Dani que tiraban hacia el trap y que tenían ese punto pop. Este proyecto es algo totalmente nuevo y de creación desde cero, todos juntos. Además, con instrumentos orgánicos, que es algo que él no usaba. Solo por eso, por crear algo nuevo, no una adaptación, merecía la pena hacerlo desde cero. En este momento, estamos componiendo todos juntos los temas.

Dani (Pimp Flaco, voz): Durante ese tiempo se creó muy buen rollo. Un día, me mandaron un ritmo, que acabó siendo No sabes mentir. Hay que ser muy tonto para que salga algo así y decir: “aquí lo dejamos”. Al contrario, decidimos seguir haciendo cosas, y ya tenemos varios temas compuestos que han quedado muy bien.

Toni (guitarra y teclados): Fue una cosa muy natural. Como una pareja que se conoce y primero queda para tomar un café. No fue vernos y decir: “vamos a hacer un grupo”. Probablemente, así habría sido raro y no habría salido bien. Fue poco a poco: primero adaptamos sus canciones en directo, después sacamos un tema conjunto, luego vimos que sonaba muy bien, etc.

Luis: Al final, como has mencionado, ha sido un año y medio de ir conociéndonos. Nos fuimos haciendo amigos poco a poco. Y, al final, eso también es un grupo: unos músicos que son amigos. Es especial, y se nota la química que hay.

Os presentáis como Cupido y vuestra carta de presentación es “No sabes mentir”, que habla sobre un poco sobre el desamor, ¿ironía?

Dani: No es desamor realmente. Al menos no es la intención que tuve cuando la escribí. Se refiere más bien a esas tonterías que pasan dentro de una pareja. Cuando hay riñas tontas. Creo que habla más de algo divertido que de desamor.

Para Solo Astra. Además de este proyecto y el vuestro en solitario, tres de vosotros sois músicos de acompañamiento en directo de otros músicos como Christina Rosenvinge y Marem Ladson, y también formasteis banda con MOW, aunque no sé si esto último sigue adelante. ¿Os gusta estar en “todos los fregaos”?

Toni: Sí, somos culos inquietos (ríe). Hoy en día, si te quieres dedicar a la música, también tienes que tocar en muchas partes. Hay muy pocos artistas que puedan vivir de un único proyecto. Estamos con Cupido, Solo Astra y de músicos de directo para las artistas que has mencionado. Con MOW produjimos e hicimos el disco conjuntamente, pero ella tiene ahora otro grupo.

Con una parte del grupo en Barcelona y la otra en Madrid, ¿creéis que es factible construir un proyecto sólido a largo plazo?

Dani: Mi vida ha cambiado un poco desde que decidimos crear Cupido. Ahora paso mucho tiempo en Madrid, cuando antes no había venido nunca, porque no tenía motivos para hacerlo. Ahora, sí. Nos dimos cuenta de que la única manera era esta: estar. Pasamos muchos días juntos, y muchas horas en el estudio y en el local. No sabes mentir salió a distancia pero, quizás, si yo hubiera estado ya aquí, habría salido algo mejor. Me estoy buscando hasta un piso. Es más fácil que me mueva yo. Además, también me apetece un cambio de aires.

Toni: Está claro que hay algunas cosas que se podrían hacer a distancia, hasta un álbum, pero no sería aconsejable. Lo ideal es estar juntos. Nosotros también hemos ido a Barcelona a hacer algunas cosas de promo y el videoclip. Así que… que no se queje tanto (ríe).

Ambas partes venís de proyectos consolidados, que también tienen consolidada su forma y su dinámica de trabajo. ¿Ha sido complicado adaptaros los unos a los otros?

Toni: Creo que Dani tiene más mérito, porque se ha adaptado más a nosotros, o al “indie”, digámoslo así. En el trap, tú grabas una canción en tu casa y el mismo día ya la estás lanzando. En Cupido se está adaptando a unos tiempos y entendemos que a veces cuesta. A nosotros también nos pasa. Buena parte de esos tiempos dependen del sello y los propios patrones de la industria.

Dani: Sí, digamos que ellos siguen en su línea, pero yo estoy notando mucho lo de meterme en el estudio con estos nuevos tiempos. A mí antes me pasaban un ritmo y grababa. Ahora, cuando vamos a componer una canción, podemos estar un día entero haciendo las guitarras y la batería. Es algo que ahora estoy entendiendo. No puedes grabar y mezclar cinco instrumentos en dos horas. Es imposible. Como llores y patalees, estás perdido.



Habéis comentado que estáis cuidando hasta el más mínimo detalle en Cupido: redes sociales, imagen, incluso vuestra estética. ¿Cuánto de profesionales construyendo un producto vendible hay y cuánto de amigos músicos que van a pasárselo bien?

Toni: Aquí hay que currar a muchos niveles, yo creo que es un “fifty-fifty”. Cuando hacemos nuestro show, no somos solo cinco colegas que salimos a tocar o publicamos en redes lo primero que se nos pasa por la cabeza. Aun así, seguimos siendo nosotros. No hay una careta ni fingimos ser nada que no somos.

Luis: A nosotros nos gusta mucho el concepto de “Cupido” y todo lo que supone. La música es fundamental e imprescindible, y es lo más importante, pero también el show: ofrecer algo nuevo. Al final hay mucha gente a la que le gusta ver que estás ofreciendo algo distinto y eso es lo que mostramos a la hora de hacer las entrevistas, publicar en Instagram, ofrecer los shows. Creo que es divertido dar un plus.

Habláis de “show” y no de “concierto”, ¿en qué marcáis vosotros esa diferencia?

Luis: Hablamos de show porque hay sorpresas en mitad del concierto. Todavía es pronto, pero nuestras cabezas no dejan de pensar todo el tiempo para ofrecer ese plus del que te hablaba. No van a ser solo cinco personas tocando y cantando, también hay un aspecto visual importante, aunque no queremos desvelar mucho más, de momento…

Dani: También es verdad que solo llevamos dos bolos y una canción en YouTube, pero nuestra idea es interactuar con la gente, que sea más una fiesta que un bolo.

La vuestra en el Primavera Club fue una apuesta arriesgada: nadie sabía muy bien quién o qué estaba detrás de Cupido cuando se anunció el cartel. Y luego actuasteis pocos días después de lanzar el single. ¿Estabais un poco nerviosos por cómo podía ser el recibimiento en esos conciertos?

Dannel (batería): Sí que un poco de nervios había, porque solo teníamos una canción colgada en YouTube. Había gente que no sabía qué se iba a encontrar o pensaba que íbamos a tocar No sabes mentir todo el rato en bucle. Al final, tocamos un montón de canciones nuevas, y parecía que el público intentaba cantarlas y unirse a nosotros, aunque era imposible que se supieran las letras (ríe). Eso es muy bueno.

Dani: Yo nervioso no salí, pero sí con curiosidad de ver caras. Lo mismo tocábamos el primer tema y la gente se daba la vuelta como diciendo “No me interesa”, pero no. Como dice Dani, la gente intentaba cantar con nosotros y, cuando llegó el momento de No sabes mentir, aquello se convirtió en una fiesta.

Tenéis detrás a Hermanx, que es la nueva discográfica del conglomerado del Primavera Sound, ¿cómo conseguís que respalden vuestro proyecto?

Toni: Lo cierto es que, cuando pasó todo, solo teníamos No sabes mentir. Por una parte, el tema les gustaba, claro, y la unión entre ambos proyectos, también, pero creo que, además, el hecho de que participe Pimp Flaco es garantía de calidad (ríe). Ahora han escuchado más temas, y la verdad es que nos están dando libertad creativa total.

El videoclip tiene numerosas referencias a la película Pierrot le fou de Godard. ¿A quién se le ocurre y por qué? Toni, ¿has tenido algo que ver como con los vídeos de Solo Astra?

Toni: No, este lo ha dirigido Réalité y, en un futuro queremos seguir trabajando con ellos. El que la gente ha visto en YouTube es el tercer vídeo que se rodó para No sabes mentir. Yo dirigí… bueno, grabé y monté, el primero, hace más de un año, cuando acabamos el tema. Lo grabamos en un pantano, y es un vídeo muy bonito y romántico, pero no ha salido a la luz. Es un material al que tenemos mucho cariño, y todavía no sabemos si algún día lo publicaremos. Ese vídeo es, además, por el que se empezó a interesar todo el mundo… Y el segundo nos lo hizo una productora, pero no era lo que buscábamos, no nos convencía.

Además del tema Me da igual, la referencia popera que tenemos tuya, Dani, con Pimp Flaco, es Laberinto de amor, canción que cantas con tu hermano, Kinder Malo. ¿Cómo es que finalmente no ha formado parte directa de Cupido?

Dani (Flaco): Realmente no está en Cupido porque él no quiere. Mi hermano no es tan “dulce” como Cupido, es más oscuro. No se vio aquí, pero sin más. Está haciendo cosas por su lado, pero va a colaborar con el grupo cuando él quiera. Para la peli, nos pidieron hacer Laberinto de amor y a él le gustó hacerla, pero no es su rollo. Le habría gustado hacer algo más triste.

Echando un vistazo a la letra, pareciera que Laberinto de amor es como la precuela de No sabes mentir. Hay partes de las letras que están conectadas. ¿Puede ser o es casualidad?

Dani (Flaco): No es exactamente eso, pero me gusta hacer referencia a temas míos. Siempre rebobino. Intento seguir un hilo: que si escuchas algo que te recuerda a otra cosa, eso te va a hacer sonreír, y te va a gustar.

Ver esta publicación en Instagram Sé educado y deja siempre la tapa bajada✨ 📷 @ouch_laura Una publicación compartida de CUPIDO (@cupidoamorciego) el 18 Nov, 2018 a las 11:01 PST

Sobre que siempre os pregunten que si estáis recibiendo muchas críticas (sobre todo Dani) por este juego de estilos, ¿por qué creéis que es? ¿Se está muy poco preparados en España para asimilar los giros musicales y la evolución de los artistas? ¿O todavía existe cierto tufillo de elitismo conservador?

Dani: Has planteado la pregunta de una manera que ya la has contestado. Estamos en un país tercermundista, musicalmente hablando, y la gente no está preparada. Rechaza lo nuevo. Siempre digo lo mismo: cuando empecé en el trap, éramos cuatro y se nos comparaba con los yankis, y tú decías: “Claro que me parezco a ellos. ¿A quién me voy a parecer si no, si me estoy copiando de lo que hacen? Me encantan y quiero parecerme a ellos”. Pues, con Cupido, exactamente igual: quiero hacer un sonido que aquí todavía no existe y lo voy a crear. Y sí, me vas a comparar con los tres yankis que conoces, que no tienen nada que ver conmigo en el fondo, pero el sonido es parecido.

Toni: En el extranjero, la gente funciona más casi por un tema de “ambiente” que de “género musical”. Por ejemplo, siempre hablamos de que tiene más relación Rex Orange County con Kali Uchis y Tyler, The Creator, aunque musicalmente no se parezcan en nada, que con Yellow Days, que sí podrían ser más parecidos en ese sentido. Pero con los otros dos comparte el ambiente. No hablo solo de estilo musical, sino de la forma en que crea las canciones, cómo hacen las colaboraciones y demás. Allí está mucho más aceptado que puedas escuchar también trap, y en España no. Es más complicado. Además, aquí te juntas para hacer colaboraciones más “espontáneas” y bastante forzadas…

Dani: Aquí no hay ningún trapero que reconozca que quiere hacer un tema con Cupido, aunque seguramente habrá muchos que estén deseando hacerlo. Para que veas, el otro día nos siguió C. Tangana por Instagram, y pensé “Qué raro”, cuando no debería ser así. No debería pensar que es raro que nos escriba. Todos deberíamos estar ahí, dando opiniones y diciendo lo que pensamos.

Para terminar, ¿qué pasos vienen ahora? El disco que sacaréis en 2019, ¿tendrá formato físico? ¿Lanzaréis pronto nuevo tema?

Toni: Aún no lo hemos hablado oficialmente, pero sí que nos gustaría sacar el disco en formato físico, e incluso en vinilo. También habrá gira y festivales, pero todavía no podemos decir nada.

Dani: Nuestra idea es que salga otro single y su vídeo antes de que acabe el año. Pero, como dijimos antes, dependemos de los tiempos que se nos marcan.

Cupido