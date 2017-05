La radio no ha muerto, solo está mutando. No hay más que mirar fuera y ver cómo la cultura del podcast está más que adherida en países como Estados Unidos o el Reino Unido, posiblemente los dos espejos que deberíamos mirar con mayor detalle si queremos saber cómo bascula la nueva idea de radio en el siglo XXI. Y como no solo no todo está perdido, sino que sigue habiendo alguna ventana que se abre, desde Cuonda convocan e invocan al próximo gran podcast en castellano.

“Puede ser el tuyo”, amenazan. Pero llevan razón: han abierto una convocatoria de recepción de propuestas que finalizará el próximo 1 de junio. También lo llaman call-for-pitches, pero nosotros preferimos hablar en español, como tienes que hacerlo en el podcast con el que participes: un jurado internacional formado por prestigiosos periodistas, profesores y comunicadores premiará la mejor idea, que debería enviar un episodio piloto.

Lo único que necesitas es una (gran) idea para desarrollar un podcast en español, sin importar del país que seas: solo importa que el podcast sea en idioma español. El premio será la producción, alojamiento y promoción de al menos una temporada completa de tu programa-podcast, además de ayudarte a “crear contenido de calidad, con un alto valor de producción y a buscar sponsors con los que sustentar futuras temporadas del programa”.

Si quieres participar o tener más información, clica aquí y acércate un poco más a la radio del mundo.

Estás en el aire