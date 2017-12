Por qué el cubsimo construyó (y no dinamitó) el arte moderno

El cubismo marca sin duda, un antes y un después en la Historia del Arte. De pronto, en la vieja Europa se estaba realizando un arte que no pretendía ser la ventana a una ilusión. El arte ya no era un engaño visual que trataba de imitar la realidad, sino un objeto en sí mismo. El espectador debía saber apreciar la forma, la línea y el color como elementos armónicos y rítmicos, ya no puede contemplar la pintura sin más, sino que tiene que reconstruirla en su mente para poder comprenderla.

Al igual que Cézanne, defendían que la representación tradicional de la perspectiva no se correspondía con la verdadera visión humana, al ser binocular y no limitarse a un único punto de vista. De esta forma provocaban en el espectador una mayor sensación de reconocimiento sobre la naturaleza auténtica del objeto. Incomprensible y deslumbrantemente distinta, esta corriente fue un bombazo, porque ni los más radicales fauvistas habían osado romper con el lenguaje convencional y sensitivo de la naturaleza desde los tiempos griegos.

Cubismo(s) y experiencias de la modernidad de la Colección Telefónica que puede verse hasta el 19 de marzo, presenta una exposición que reúne fondos cubistas de las colecciones del Museo Reina Sofía y la Fundación Telefónica. Con unas 70 obras realizadas entre 1912 y 1933, la muestra recorre tanto los años culmen de este movimiento con Picasso, Braque, Lhote, Gleizes, Metzinger, Huidobro o Torres-García, como los movimientos post-cubistas surgidos después como los distintos cubismos transaccionales, nuevos cubismos y otras manifestaciones, con Juan Gris y María Blanchard como punto de partida, que flexibilizarían el cubismo como si de una elástica se tratase, hasta llegar a los años treinta.

A aquellos que culpaban al artista de querer aniquilar los principios del arte moderno no les hubiera venido mal ver esta muestra para comprender cómo un movimiento tan plural contribuyó a inspirar la proliferación de múltiples propuestas en un momento en el que se cocían ya los conceptos del arte moderno, actuando como bisagra hacia la abstracción geométrica de Kandinsky, por no hablar de su impacto en la tipografía y el diseño gráfico.

Picasso rompía con la figuración y la perspectiva clásica que habían dominado el arte desde el renacimiento justo cuando Einstein acababa con el carácter absoluto del tiempo y el espacio y cambiaba radicalmente el concepto de simultaneidad. Cubismo y relatividad transformarían definitivamente nuestra manera de ver el mundo. No es de extrañar si tenemos en cuenta que siempre son los cambios filosóficos, científicos y políticos los que exigen al arte nuevas maneras de afrontar la realidad.

Nada nuevo bajo el sol, pues estamos ante la enésima exposición sobre cubismo de este año –hay otra hasta el 25 de febrero sobre Gris y Blanchard en el Thyssen-, pero una experiencia muy ilustrativa para quien desee profundizar en los entresijos de esta semilla germinadora que es el cubismo y descubrir una nueva manera de expandir las posibilidades expresivas del arte convirtiendo en posible lo que en su tiempo pareció imposible: un tsunami cultural que sepultaba por fin las viejas ideas de principios de siglo en el viejo continente.

Cubismo(s) y experiencias de la modernidad