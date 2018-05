Tras dos años meneando por escenarios de todo el mundo las canciones de Everything is My Family, los británicos que al principio nos vendieron la moto de tener raíces vascas Crystal Fighters, ya tienen prácticamente perfilado el que será su nuevo movimiento y cuarto álbum desde que debutasen ocho años atrás con Star of Love.

Será el primer ejercicio de la banda inglesa con Warner Music. Aunque no han querido poner fechas ni desgranar demasiado sobre el material que se vendrá, sí que el teclista Gilbert Vierich ha hablado un poco acerca de la dirección que tomará la banda en este cuarto disco:

“Es un nuevo viaje con un nuevo sonido y un nuevo enfoque que sigue siendo fiel a nuestros valores fundamentales. Siempre trataremos de mezclar sonidos y fusionar lo viejo con lo nuevo: nos vemos como ciudadanos globales, soñando con un mundo sin fronteras y de música sin géneros”

De momento, el single que han puesto en circulación esta semana no parece presentar un cambio de tercio ni nada tan ‘nuevo’ como aseguraba Vierich: Boomin’ in Your Jeep mantiene la genética original de la banda, sonando tan cerca del flower power neohippie como del indie electrónico con texturas de instrumentación tradicional y un estribillo que podría ser la banda sonora de cualquier anuncio veraniego de Estrella Damm. La banda ha dicho a través de las redes sociales sobre la canción:

“Va sobre esa sensación de libertad que obtienes en un viaje por carretera, conduciendo hacia el atardecer, cuando activas la música y todos tus problemas se desvanecen. También es una canción de amor, sobre ese momento mágico en el que todo es tan nuevo y solo quieres seguir esa sensación hasta el fondo, ver qué hay por descubrir”

Gira

09.06: Valencia. Festival de les Arts

07.07: Madrid. Festival Río Babel

02.08: Burriana. Arenal Sound

21.09: Granada. Granada Sound

