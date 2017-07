Padre, he pecado: llevo casi una década yendo a Benicàssim en julio. Voy porque hay un festival que, a pesar de los vaivenes, de sus fluctuaciones cambiantes, de los sambenitos impuestos por cierta parte elitista de la crítica musical o del público festivalero español, consigue aislar a decenas de miles de personas cada año durante cuatro días de todas las dinámicas festivaleras patrias.

Sí, parece que estás en un país que no es España ni es Reino Unido ni todo lo contrario durante casi una semana. Sí, hay una curiosa convivencia entre bandas míticas, promesas jóvenes, proyectos dispuestos a confirmarse y artistas del circuito musical alternativo estatal. Sí, hay lanzamiento de minis de cerveza, gente con las espaldas en carne viva y un señor en la puerta del baño repartiendo papel higiénico. Pero también hay decenas de los mejores directos de cada año.

Este año he vuelto allí para volver a ser un fíber, y me encontré con el renacimiento de un festival al que llevan dando por muerto desde aquel 2013 que parecía que no iba a poder celebrarse: casi 180.000 personas devolvieron al FIB la categoría de uno de los festivales europeos más importantes; pero es que además hemos visto decenas de conciertos: algunos nos decepcionaron, otros nos enamoraron, otros nos horrorizaron y otros nos obligaron a escribirnos el nombre en el antebrazo para seguirle la pista.

Te hablamos de todo ello, con todo lujo de detalles, para que no digas que no estuvimos allí y te preguntes por qué no has estado tú.

¿ESTUVIERON A LA ALTURA LOS CABEZAS DE CARTEL?

La gran cuenta pendiente de esta edición ha sido que los cabezas de cartel estuviesen a la altura de su categoría. Sobre todo unos Red Hot Chili Peppers cuya trascendencia ha permitido, en gran parte, que el FIB haya batido sus propios récords de asistencia.

Y es que el concierto de los californianos se debatió entre la desgana y la orquesta rockera: alternaron clásicos (Around the World, Give It Away, Fire, Higher Ground, The Zephyr Song, Californication, Under the Bridge, By the Way) con jam sessions (varios minutos de batalla entre Flea y Josh Klinghoffer; y hasta un solo de Chad Smith a la batería de varios minutos) que restaban tiempo al repertorio no-tocado en esa hora y media y por el que el público se plantó frente al escenario (Otherside, Can’t Stop, Scar Tissue, Snow, Aeroplane…) en favor del repertorio del reciente The Getaway (Dark Necessities, Go Robot, Dreams of a Samurai o Goodbye Angels).

Un concierto correcto que desperdició la carga emotiva que la presencia de un grupo de su categoría representaba en una de las citas-paladín de la música alternativa europea: el concierto de mayor afluencia de la historia del festival se debatió entre la jam session de un grupo de una corrección innegable pero también de una monotonía y una planicie que los ubicaba en la meseta del aburrimiento y los escasos destellos de emoción de sus himnos más irrebatibles.

Incluso quedó la sensación de que Biffy Clyro, con un sonido predecible pero mucho más contundente, desplegando esa colisión de punk californiano, hard-rock de melodías pop especialmente épicas, y músculo rockero durante una incesante hora medio, le comían la tostada a unos Red Hot Chili Peppers que se retiraron casi diez minutos antes de la hora oficial de su actuación: los escoceses demostraron que, sin himnos icónicos como los de RHCP, se podía mantener despierto al personal hasta las tres de la mañana, incluso con la dura tarea de coger el relevo al concierto más esperado de esta edición y el más multitudinario de la historia.

Los que sí dieron directos solventes fueron tanto Kasabian como Foals como The Weeknd. Hasta qué punto se tratan de conciertos históricos e icónicos el tiempo lo dirá, pero tanto unos como otros demostraron categoría y trascendencia: a pesar de ser nombres aparentemente menores si los comparamos con RHCP, llenaron el escenario grande con directos que, de alguna manera, los posicionaron como algunos de los (relativamente) nuevos grandes nombres del circuito.

A Kasabian porque firmaron posiblemente el concierto dominguero de mayor afluencia de la historia del FIB: una mezcla de hits incontestables (todos ellos: Club Foot, Fire, L.S.F., Days Are Forgotten, bumblebee, Underdog…) con algunas de las mejores piezas de su flamante For Crying Out Loud, su mejor disco en diez años (desde aquel icónico West Ryder Pauper Lunatic Asylum), poseedor de algunos himnos nuevos para su repertorio, como demostraron ser Comeback Kid, Ill Ray (The King) o You’re in Love With a Psycho. Un directo correctísimo, sin riesgos, con gran potencia sonora que sirvió para demostrar su estatus de grupo multitudinario y de repertorio con una buena pila de himnos contemporáneos. Un golpe encima de la mesa para posicionarse como los nuevos Oasis.

A Foals, por ese debate entre el rock alternativo, el slowcore y el post-punk, esa intensidad emocional que despiertan sus canciones, un auténtico devocionario de rock sin límites, pero también sin himnos que puedan corear los allí presentes que no se hayan acercado mucho a su repertorio.

Algo que no sucede con The Weeknd, un nombre relativamente reciente que pasó en tiempo récord de las catacumbas del neo-r&b a ser un indudable hacedor de hits para la masa: el despliegue que presentó en el FIB con temazos como Starboy, Can’t Feel My Face, Tell Your Friends o I Feel It Coming coronó un directo en el que no faltó ni pirotecnia para los temas finales, ni un solvente trío en un escenario superior que sostenía el movimiento de un Abel Makkonen Tesfaye que jugaba a ser una especie de franquicia actualizada de Michael Jackson para la nueva masa urban-pop.

Por detrás se quedaron Los Planetas y Deadmau5 (ambos opositaban junto a Foals por hacerse con el concierto de mayor interés y categoría del viernes, y perdieron la batalla contra los de Oxford sin discusión alguna), un Stormzy que le calentó el escenario a The Weeknd el jueves ante un público enfervorecido que se conformó con poco; y un Liam Gallagher que abarrotó su escenario un par de horas antes del directo de Red Hot Chili Peppers, pero que recordó a su peor versión con Beady Eye.

REYES Y REINAS DE LA MÚSICA URBANA: LOS MEJORES DIRECTOS DEL FIB 2017

Cuatro nombres os diré: Dua Lipa, Mura Masa, Mikky Blanco y La Mala Rodríguez. Entre ellos tres debería repartirse el pastel del primer premio, cada uno con sus muchas virtudes por desplegar y algunos puntos que potenciar aún más.

Lo de Mykki Blanco fue auténtico terrorismo escénico. Sabíamos de su potente imagen, jugando a ser una mezcla de divo y diva, dinamitando los cánones de género sexual; pero desconocíamos los que no nos habíamos plantado nunca frente a un directo suyo de su capacidad para dinamitar otros cánones de género: el de performance en directo, el de hábitat en un escenario y el de movilidad en torno a géneros urbanos.

A pesar de quedar relegado al tercer escenario del festival, de luchar contra la solana de las ocho de la tarde y encontrarse en un contexto aparentemente poco proclive a su propuesta de directo, el artista jugó con todas las posibilidades que le daba el espacio: ataviado con mallas, falda y peluca de diva, se colgó de los andamios del escenario, practicó insistentes felaciones al micrófono, se bajó a la zona del público a hacer corrillos para correr alrededor del personal, jugó a la batalla de gallos con sí mismx, se trepó por las instalaciones-souvenir que el Escenario South Beach tenía a su alrededor, y hasta casi se da de hostias con el técnico de sonido tras perder un micrófono; y todo esto mientras sonaba de fondo una curiosa mezcla entre trap, urban extremo, falso hard-techno y hip-hop embrutecido.

Con lo único que queda en deuda Mykki es en tener canciones incontestables, himnos que ayuden a elevar su categoría, que pueda gobernar otras afluencias mayores sin tener que seguir lidiando con la política de minorías que acaba marcando el éxito en la programación de festivales. No fue un concierto, fue una performance enloquecida, más cerca del terrorismo artístico que del hip-hop macarra. Uno de esos conciertos para minorías que se convierten en históricos y que dentro de unos años todos dirán haber visto.

Lo de Dua Lipa no solo fue el mejor concierto que acogió durante los cuatro días el escenario principal; sino también la puesta en común de que estamos ante una de las futuras grandes divas del pop mundial. Quizás me acabe columpiando con esta afirmación, pero su directo recordó al que hace dos años confirmó y coronó en el FIB a Florence + The Machine. Había mucho de Florence Welch en su propuesta: registro amplio, movimientos casi de danza contemporánea, serenidad sobre el escenario, pocas estridencias y una actitud imponente, entre la timidez y el exceso de seguridad, la de una artista completamente ensamblada con su propuesta.

Apenas tiene un disco, e incluso dicho disco lleva solo semanas en la calle (se publicó el 2 de junio), y la gran afluencia de público que allí nos plantamos disfrutó de un repertorio repleto de hits: parecía que sonaba uno de los repertorios más conocidos de los últimos años, cuando sus singles apenas llevan meses sonando en radios y plataformas.

Bestial lo de Dua Lipa: vozarrón, presencia, híbrido entre r&b y urban de masas para convertirse en uno de los bolazos del #VIVAFIB #FIB2017 pic.twitter.com/JwhK5sft5i — notodo (@notodo_) 16 de julio de 2017

Entre el pop de radio fórmula, los aires r&b mezclados con EDM, registros vocales que se mueven entre el soul y el dub-dancehall y un vozarrón que ubica su propuesta en una frontera entre Sia, Florence y Rihanna. Posiblemente estemos ante una de esas artistas que, más allá de formar parte de cierta escena afín a la prefabricación de productos pop, consigue esquivar trabas y complejos y desarrolla una identidad que no dependerá de la instantaneidad de sus singles, sino de su capacidad para gestionar sus registros más afines.

Lo de Mura Masa también fue un golpe encima de la mesa. En un día gobernado por el rock musculoso y pirotécnico de Red Hot Chili Peppers y Biffy Clyro, el álter ego del insultantemente joven (21 añitos de Dios) Alex Crossan vistió de largo en el FIB un debut que apenas llevaba horas en la calle. Por allí dejó caer algunos de los singles más sonados estos últimos meses (muchos de ellos, como Love$ick, All Around the World o 1 Night cuentan su número de reproducciones por decenas de millones), demostrando que su sonido comienza a marcar la pauta de cómo sonará el pop del mañana, de cuál será la vida del reggaetón después del reggaetón.

Señoras, señores, el pop de radiofórmula del futuro cercano se hará y se bailará así: Mura Masa enseñan el nuevo reggaetón #FIB2017 #VivaFIB pic.twitter.com/3qkGnn5APQ — notodo (@notodo_) 16 de julio de 2017

Incluso La Mala Rodríguez, en un horario-bisagra el mismo día en el que se batieron récords de asistencia en el festival, desplegó el show más versátil y más arquitectónico del festival. Una performance perfectamente ensayada y engrasada, con una Mala jugando a ser una suerte de folclórica punky de los ritmos urbanos. No sólo demostró raza para ganarse al público español y foráneo (su escenario estaba a reventar, algo que pasó más bien poco en los conciertos estatales), sino que sacó chapa de tener uno de los mejores y más visionariamente contemporáneos repertorios del circuito.

Por allí sonaron La Niña, Nanai, Cuando tú me apagas, Por la noche, Tengo un trato, 33 o Quién manda, entre otros clásicos, en un concierto que en menos de una hora dejó con ganas de más. Sacó a relucir no solo un equipo de cuatro bailarinas con las que se compenetra a la perfección para unas coreografías que juegan al femme power a la vez que no pierden comba para jugar con los devaneos más sensuales de los bailes de la música urbana, sino que también tiró de sarcasmo con ametralladoras cargadas con agua y demostró poderío y casta en una actuación que también sentó las bases de una artista especialmente versátil: apta para raperos, indies, poperos, reggaetoneras y macarras de pro.

No fue la única artista española que lo petó, aunque sí la que impuso un éxito de carácter más global. Junto a La Mala, los bolos de Joe Crepúsculo y La Casa Azul también fueron imponentes, aunque para un selecto grupo de fans españoles. Por su parte, Crepus pasó de presentar su nuevo disco, bien que hizo: se llevó no solo a su fiel escudero Aaron Rux, sino que repitió la maniobra que llevó a cabo hace un par de ediciones en el FIB y se llevó a su camarero de confianzan (el de un conocido bar de Malasaña) para que in situ y en directo sirva copas (concretamente, pisco sours, su cóctel favorito), al cineasta Nacho Vigalondo convertido en Alacrán como corista y gogó y a Tomasito para que taconee, dé palmas, se quede en calzoncillos y haga unos coros.

Además, contó con SVPER, la pareja confiormada por Sergio Pérez y Luciana Della Villa, para que aporten guitarras y coros a un repertorio de lujo, pulido al milímetro y que, tras lanzar himnos como Ritmo mágico, Suena brillante, Tus cosas buenas, Maricas o Toda esta energía y perlas nuevas como Música para adultos, Pisciburger o Rosas en el mar, acabó como de costumbre: con invasión de escenario en Mi fábrica de baile.

En el caso de Guille Milkyway, se reencontraba con el público fiber cinco años después de su última visita, cuando presentó La polinesia meridional en un concierto irregular. No fue esta la ocasión: se confirmó lo que se había dicho de su directo en el Vida, y además de presentar un repertorio de lujo, repleto de himnos electropop y chiclepop marca de la casa, avanzó un tema nuevo y el nuevo ya conocido con una formación mucho más apretada, menos dispersa, disfrazados como una especie de Daft Punk patrios.

Incluso hubo tiempo para que Guille se ponga íntimo en su versión al piano de Chicle Cosmos, que cayó hacia el final de una maraña de himnos: No más Myolastan, Los chicos de ho saltarán a la pista, Cerca de Shibuya, Esta noche sólo cantan para mí o ese cierre coral con La revolución sexual.

Incluso actuaciones como las de Lao Ra (la pérdida de la virginidad de la colombiana afincada en Reino Unido, poniendo en común un repertorio de singles que inundan la red pero que aun no ha tenido el estallido global que bien merece esta suerte de híbrido entre M.I.A. y Bomba Estéreo), The Weeknd (un cabeza de cartel que sienta las bases de una nueva vía para el pop urbano de masas) o Kaytranada (en un juego de variables que funden la electrónica de vanguardia con las bases hiphoperas, el r&b instrumental o el disco-funk deconstruído) demostraron que lo mejor de este cartel fue su firme apuesta por la música urbana.

LO PEOR Y MÁS INFUMABLE DE TODO EL FIB 2017



Viene a cuento traer a colación los peores conciertos. Ya os lo imaginaréis, pero curiosamente los más decepcionantes, por lo mal que han resuelto la categoría de sus figuras o de sus repertorios con ser algunos de los nombres más importantes del cartel, han sido los peores. Y ahí, sí, están los directos de Stormzy, Los Planetas, Liam Gallagher, Deadmau5, todos ellos algunos de los principales atractivos que pasaron por el escenario principal (Escenario Las Palmas), aunque también han sido algo decepcionantes los de Bad Gyal, Love of Lesbian o Las Odio y profundamente aburridos conciertos de bandas como Austra o Childhood, repartidos por otros escenarios, siendo ni chicha ni limoná.

Arturo J. Paniagua definió muy bien a Stormzy, alabando su actuación: “hay que estar muy metido en el grime para entenderlo”. Exacto. Si estar en el grime es tirar de karaoke y pinchar el Shape of You de Ed Sheeran para “rapear” encima, o transformarte en una especie de versión devaluada de Tinie Tempah o Skepta (quienes, precisamente, tuvieron el papel de Stormzy en esta edición en pasadas ediciones: ser uno de los nombres centrales de la primera jornada), o tirar una suerte de parrafada trap repleta de clichés demodé, aún no “entendemos el grime”. Su actuación fue pura y exclusivamente para el público que entiende y adora ese género; pero a pesar de su verborrea y de sus ganas por dar un salto de nivel ante el enfervorecido público, su directo demostró maneras más propias de un artista joven que desconoce las vías para la proyección tanto del género que practica como de su figura como showman. Mucho tiene que aprender de Mykki Blanco y dejar de jugar a esa especie de Bronx de bote que tiene montado.

Los Planetas le dan la hora libre a los guiris en el #FIB2017 #VIVAFIB y pintan santos a gusto en el gran directo español de este año pic.twitter.com/Topxo21JIB — notodo (@notodo_) 14 de julio de 2017

Lo de Los Planetas clama al cielo. Y es que aunque las críticas de sus primeros directos de presentación de Zona Temporalmente Autónoma eran unánimemente positivos, su directo en el FIB fue frío, distante, despegado, lánguido, aburrido, insoportable. Y es que a pesar de que alternaron repertorio reciente (el arranque fue puro último disco: Islamabad, 107 Faunos, Hierro y níquel o Porque me lo digas tú fueron cuatro de las cinco primeras) con clásicos incontestables (Santos que yo te pinte, Segundo premio, Pesadilla en el parque de atracciones, Un buen día…), la falta de volumen y la monotonía de ese sonido entre noise y psicodélico completamente plano despertaron no solo miedo y asco en el público guiri (que se tomó la hora libre para comer, mear y echarse una cabezadita en el cemento), sino que impuso el peor sonido posible (acoples incluidos, volumen bajo) en un escenario en el que es muy difícil sonar mal. La categoría de su repertorio es indiscutible. Lo que no lo es, es celebrarles cualquier cosa como si fuesen unos intocables.

Liam Gallagher se lleva la medalla de bronce en esto de los directos más decepcionantes. También tendrá otra medalla: la de ser el primer artista en actuar ante el escenario principal completamente abarrotado, imponiendo medidas de seguridad hasta entonces nunca puestas en práctica por el festival, vallando varias entradas para ver el directo del ex vocalista de Oasis.

La cosa no empezaba mal: Rock’N’Roll Star y Morning Glory agitaron los primeros minutos de su directo, en el que puso en común algunos de esos primeros temas propios con clásicos de Oasis; pero también sabíamos algo muy común en Liam: que canta como un perro apaleado. Quizá ese es parte de su encanto, pero ya está bien: perdió ciertas maneras de líder macarra sobre el escenario, ya no está escudado por sus ex compañeros de Oasis (en Beady Eye aun los tenía) y su repertorio no es tan suyo como de Noel. Incluso canciones como Slide Away, Be Here Now o la prescindible D’you Know What I Mean? pusieron de manifiesto que lo que podía ser un concierto inolvidable a todos los niveles solo lo sigue siendo a uno: Liam convoca, la gente va.

Su despedida, con una Wonderwall en acústico que coreó hasta el apuntador, dio la sensación de que vimos a un tipo que se debate entre la pérdida de algunos tics que seguían encumbrándolo como un icono, y la de un artista en crisis consigo mismo, entre lo que quiere ser y no puede (o no sabe) y lo que le piden que sea siendo y quiere dejar de ser.

El domingo fue un mal día para los dos principales grupos catalanes que se daban cita allí. Por un lado, unos Love of Lesbian que desplegaron durante hora y media un cuidado show a nivel estético, con Ricky Falkner que reemplazaba a Joan Ramon Planell al bajo, con unas proyecciones medidas al milímetro de un repertorio que, más de un año después de la publicación y siendo una oportunidad perfecta para sacar chapa de hits, se dedicaron a seguir presentando El poeta Halley.

No es pecado, es su decisión; pero el grupo sonó monocorde y plano, apenas sostenido por esa dinamita escénica que posee Santi Balmes, pero que chocaba con la falta de armonía sonora que presentó una banda con cientos de conciertos de rodaje encima. Love of Lesbian se parecen cada vez más a la Orquesta Mondragón en su propuesta, y su sonido se debate entre el pop moderno de autor y el sonido del Tranquilo majete de los Celtas Cortos (pero sin violín ni flauta). Tirando de serpentinas y de hits como Club de fans de John Boy, Algunas plantas, Allí donde solíamos gritar o Algunas plantas (todas ellas de su álbum-insignia, 1999) consiguieron levantar cierto clamor popular y español.

Ni clamor ni flow ni revolución alguna hubo en el directo de Bad Gyal. Puede que sea una incomprendida, y que su dancehall trapero esté demasiado adelantado a su tiempo; pero también puede ser que jugar al Sing Star en directo y tirar líneas de karaoke hasta las cejas de auto-tune (la farlopa de los traperos estatales) no sea gran cosa.

La puesta en escena nos presentaba a una Bad Gyal poderosa (¿o es ‘empoderada’?), haciendo twerking a gusto y agradeciéndole a su público que le permitan hacer la música y no “estar chapeando por ahí”; pero su repertorio sonó endeble: una fiesta de cumpleaños con una cumpleañera borde, que pone canciones en Spotify a volumen bajito y dobla su propia voz a un volumen más alto encima. Esperábamos más de una de las consideradas artistas más talentosas y de mayor proyección de nuestro circuito de música urbana. Mucho tiene que ir a ver en directo a La Mala Rodríguez con libreta y boli.

Los directos de Childhood, Las Odio y Austra también flojearon severamente. No esperábamos mucho de ellos tampoco, pero sí que demostraran solvencia y categoría a pesar de estar en horas complicadas (o muy temprano o compitiendo con grandes nombres). Lo que demostraron es que su repertorio tampoco es gran cosa (en el caso de Austra eso sorprendió, mucho: aquí la adoramos) y que su puesta en escena es sombría, plana, distante, aturdida por sí mismos y aburrida.

Lo de Las Odio es puras ganas y energía, y una frescura similar a la que se le adjudicaba a las Hinds en sus primeros meses; pero si quiero algo fresco me echo un cubo de agua con hielo encima: la puesta a punto de Futuras esposas se está subiendo a algunos de los escenarios festivaleros más importantes del circuito, pero el repertorio suena verde, por momentos desacompasado, mal acoplado, con un destartale que tendrá su encanto a los amantes del DIY, pero que queda fuera de contexto tras escuchar media hora antes lo bien que sonaron proyectos jóvenes, recién nacientes y de guitarras como Declan McKenna o Ron Gallo.

¿Y EL BAKALAO?

Creedme que hago bien en llamar bakalao a las sesiones de música electrónica de esta edición. En todos casos menos en dos: por un lado, el de Bonobo, que entregó uno de los directos más inesperados de esta edición. Costó mucho acondicionarse a una propuesta con una formación de ocho músicos y que se debatía entre los aires más lounge de la música de club con aires que se movían entre el jazz y el trip-hop.

Su mayor error (o el de quienes lo programaron allí) fue el de tardar tanto en aclimatarnos a su directo: un jueves a las dos de la mañana necesitábamos una música que en vez de adormilarnos, mantenga el flow y el punch de directos inmediatamente anteriores como los de The Weeknd. Sin embargo, el proyecto capitaneado por el británico Simon Green sí que puso sobre la mesa una propuesta que, sin lugar a dudas, mezcló vanguardia electrónica y nuevas vías para su conexión con la música sinfónica y culta, en una simbiosis que sólo flaqueaba cuando mirábamos el reloj, estirábamos la espalda y flexionábamos las piernas.

Por otro, el de Kaytranada, uno de los directos más inclasificables del festival y, sin embargo, uno de los mejores cinco o seis directos de toda esta edición. Y es que la propuesta del haitiano-canadiense Louis Kevin Celestin jugó con una serie de variaciones y conexiones entre la electrónica de vanguardia y sonoridades deconstruidas de músicas negras como el funk, el r&b, la música disco o la facción dance más negroide. Cerca de hora media de directo en el que iba conectando pildorazos de canciones de dos minutos, haciendo que el personal no deje de bailar durante todo el roto y lanzando algunos de los mejores grooves de todo el fin de semana: un rollazo bestial en un concierto que se debatió entre una sesión de electrónica en directo y una clase magistral de nuevas músicas urbanas.

Junto a estos, las otras dos propuestas más sonadas en territorio clubbing de esta edición fueron las de 2manydjs y Deadmau5. Los primeros, a pesar de tratarse un DJ set y de tener el factor sorpresa más bien bajo mínimos tras actuar tantas veces en nuestros festivales, sí que consiguieron levantar a un público algo distante tras la propuesta aburrida de Los Planetas: esa suerte de tech-house noctámbulo se fusionaba a la perfección con sus mezclas de canciones de New Order, The Rapture o Beastie Boys, entre otras.

Sin embargo, lo de Deadmau5 era más propio del Monegros que del FIB. Y es que el productor canadiense mantuvo los primeros 30 o 45 minutos una tónica especialmente oscura en un momento cumbre, el de irse a dormir o quedarse dándolo todo. Su techno oscuro recordaba al de Óscar Mulero o DJ Muerto y no al del productor que vino a comerle la tostada a Tiesto y Steve Aoki. El final de su set conectó el techno con el house, pero no perdió un ápice de esa oscuridad de clubbing techno especialmente abrasivo, que te hacía temblar los órganos vitales por dentro. Demasiado para el escenario principal a las dos de la mañana: quizás debería ir a pinchar al Cassette Club o al Aquasella.

No esperábamos un set tan oscuro, tan techno, tan grave de @deadmau5 en el #FIB2017. Pero aquí lo tenemos, repartiendo zapatilla de la peor pic.twitter.com/yuSpjBDkQk — notodo (@notodo_) 15 de julio de 2017

