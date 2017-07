A principios de año Oscar de Delafé me dijo en este reportaje que publicamos que en los festivales españoles “no se juntan diferentes universos. No están en el mismo cartel Kase.O y Dorian. O es todo hip-hop o es todo indie-rock o es todo M-Clan, Leiva y similares. Parece que seamos militantes de un sonido concreto”. Su deseo se ha cumplido este fin de semana en el Cruïlla: Kase.O y Dorian -los cuales abarrotaron el lejano escenario de Radio 3 y clamaron contra la especulación inmobiliaria que sufre Barcelona- tocaron en el mismo recinto.

También La Pegatina se ha quejado alguna vez, sobre todo cuando les preguntan por cómo lo hacen para que el público baile sus canciones rumberas durante las giras por países como China o Australia, de que en otras latitudes la gente está mucho más predispuesta a la hora de conocer grupos de estilos y lenguajes diferentes a los que están acostumbrados.

El autodenominado festival del verano barcelonés abrió su primera jornada con ritmos africanos y percusionistas gracias a Youssou N’Dour -quizá el cantante africano vivo más conocido mundialmente-, quien tocó el primer hit del fin de semana, 7 seconds, ante un numeroso público en el Escenario Time Out, una atalaya al mar, pese a ser plena tarde. Se notó que las entradas de día para esta jornada estaban agotadas, igual que los abonos -el festival tiene una capacidad de 25.000 personas diarias-.

“El Cruïlla no es un festival hípster a pesar de celebrarse en el mismo recinto que el Primavera Sound. Allí te puedes encontrar tanto un matrimonio de sesenta años melómano de los Pet Shop Boys, un joven amante del indie español de Viva Suecia, un discotequero fan de The Prodigy o un rapero que ha ido a recitar las letras de Residente”

El gran momento de la jornada llegó justo al acabar este concierto: los renacidos Two Door Cinema Club agitaron y abarrotaron el escenario principal, concurrido por padres, hijos y treintañeros, durante la hora y media de un espectáculo que no bajó el ritmo en ningún momento y que terminó en su punto más álgido. “Las canciones de Two Door Cinema Club parecen todas las mismas”, dijo Nil, un veinteañero espigado que admitió no ser amante del indie-rock y que, acto seguido, se fue al concierto de Aspencat obviando el de The Lumineers, el cual no empezó hasta que el público de TDCC tuvo tiempo de moverse de un escenario a otro, pedirse una cerveza de 3 euros -también había tamaño grande al precio de 4,5 €- y asentarse en la hierba del Escenario Cruïlla Enamora.

El Cruïlla no es un festival hípster a pesar de celebrarse en el mismo recinto que el Primavera Sound. Allí te puedes encontrar tanto un matrimonio de sesenta años melómano de los Pet Shop Boys, un joven amante del indie español de Viva Suecia, un discotequero fan de The Prodigy o un rapero que ha ido a recitar las letras de Residente. Tampoco falta, aunque son pocos porque difícilmente pueden permitirse los más de 100 € que cuesta el abono del festival, los veinteañeros seguidores de grupos autóctonos como Txarango, Aspencat o La Raíz -el mismo tipo de público que el 1 de julio fue al Canet Rock-.

Se está hablando mucho, y con razón, del boom que en los últimos años han tenido los festivales y la música indie. Pero poco se menciona, y su éxito está muy relacionado con el de los otros dos, del boom de los foods trucks. En el Cruïlla habían muchos que la semana anterior habían estado en el Vida Festival de Vilanova i la Geltrú (como nosotros: ¿o no te leísta nuestra crónica?), confirmando lo que también me dijo Oscar de Delafé sobre que los festivales son un circo itinerante. Pude zamparme la misma hamburguesa smoked beef -ternera del pirineo fumada, cerveza negra y crême fraîche- por 7,5 €.

“El de Jamiroquai fue el típico concierto que suele disculparse con un: “los años pesan y es normal que a estas alturas ya estén hartos de salir a un escenario”. Este tipo de opiniones quedaron ridiculizadas cuando 24h más tarde los Pet Shop Boys salieron al escenario capitaneados por un Neil Tennant, 63 años, con ganas de ofrecer un excelente concierto”

Pero el titular que encabeza esta crónica hablaba sobre otra cosa. Los cabezas de cartel del Cruïlla eran Jamiroquai y Pet Shop Boys. Unos tocarían en la jornada del viernes y otros en la del sábado. Jay Kay, el cantante de los primeros, salió con un chándal que no escondía la barriguita típica de los 47 años. No habría ningún problema en ello sino fuese porque se paseó por el escenario a un ritmo situado a años luz de las rítmicas canciones del grupo. Entre el público se escucharon críticas hacia la actitud del cantante que desaparecían, aunque Kay siguiera con la misma actitud con la que uno sale a ver el estado de la hierba del jardín de su segunda residencia, cuando sonaba alguno de los hits como Automaton.

Fue el típico concierto que suele disculparse con un: “los años pesan y es normal que a estas alturas ya estén hartos de salir a un escenario”. Este tipo de opiniones quedaron ridiculizadas cuando veinticuatro horas más tarde los Pet Shop Boys salieron al escenario capitaneados por un Neil Tennant, 63 años, con ganas de ofrecer un excelente concierto. Tocaron tanto canciones de su último álbum, Super, como los innumerables éxitos que han compuesto desde 1981. El espectáculo fue de más a más mientras entre el público se escuchaban adjetivos laudatorios pronunciados por voces entrecortadas por el esfuerzo físico de compaginar cantar con saltar.

“Una vez acabemos con los festivales de música, el capitalismo caerá por su propio peso”, tuiteó el jueves 6 de julio Iñigo Lomana, crítico literario aunque se autodefina como ordenancista silencioso. Hoy parece una premonición de los debates abiertos después de la muerte de Pedro Aunión en el Mad Cool. Este fin de semana pasado ha sido el más festivalero de todo el año: han coincidido Mad Cool, BBK Live y Cruïlla, aparte de otros con menos renombre como el Weekend Beach -y en esta lista hasta podríamos añadir los Sanfermines, un festejo convertido en festival-. Prácticamente todas estas ofertas han conseguido llenar su aforo -y hasta se ha quedado gente sin poder ir-. Es una evidencia que los festivales han llegado de forma desenfrenada para quedarse. No se irán de un año para otro. Ni tienen por qué hacerlo. Simplemente ha llegado el momento de establecer unas reglas del juego dignas.

“Es una evidencia que los festivales han llegado de forma desenfrenada para quedarse. No se irán de un año para otro. Ni tienen por qué hacerlo. Simplemente ha llegado el momento de establecer unas reglas del juego dignas”

La jornada del sábado del Cruïlla, con luna casi llena, no consiguió alcanzar el nivel de la del viernes. El mejor ejemplo fue que, a diferencia del concierto de N’Dour la tarde anterior, el de Benjamin Clementine empezó semivacío para enfado del propio artista. Tampoco Little Steven, aún de día, consiguió llenar poco después el escenario principal como sí lo consiguieron los Two Door Cinema Club. El ambiente lo tuvo que animar Ryan Adams a partir de las 21.45h en un escenario prácticamente lleno.

Aunque vacío comparado con lo que consiguió allí mismo Parov Stelar pasada la medianoche. Fue el concierto revelación del festival. Tanto las gradas como la platea estuvieron completamente abarrotadas -algunas personas se quedaron sin poder acceder al concierto- y no pararon de bailar al ritmo de las canciones del compositor austríaco durante la hora y media de un concierto de matrícula de honor que terminó con Booty Swing. Parov Stelar -su nombre real es Marcus Füderer– explicó en un notable español que habían tenido un día de mierda. La noche anterior habían tocado en Lisboa y su vuelo se había retrasado hasta el punto de hacer peligrar el concierto en Barcelona. “Pero cada día que puedo tocar una trompeta delante de gente como ustedes es una locura”.

Crónica: Cruïlla 2017