Otra película del mainstream indie que camina con aparente seguridad por argumentos vinculados al lado más social, económico y tecnológico de nuestra era. Ya hemos visto películas como Creative Control, de Benjamin Dickinson, unas cuantas veces: un impecable continente que intenta disimular un defectuoso contenido, seguro que os suena. Su hiperactividad técnica y sus enmarañados diálogos intentan disimular todo lo que pretende y no consigue, es decir: novedad, frescura y transgresión. Groso modo, el argumento podría resumirse de la siguiente manera: un ejecutivo del mundo de la publicidad usa una nueva tecnología, en concreto, unas gafas de realidad aumentada, para empezar un romance con la novia de su mejor amigo en forma de avatar virtual, la cual incluso llega a reemplazar a su novia actual.

Creative Control es algo así como un mix de relaciones humanas y futuros posibles. Pero esto no es Her ni Benjamin Dickinson es Spike Jonze. Hay más ejemplos de first class cinema y realidad virtual: Matrix, eXistenZ, Strange Days. Pero Dickinson tendrá que hacerse con unas gafas VR y un software ad hoc si quiere que su película esté a la altura de las mencionadas. Para quien le interese el tema, aprovecho para recomendar el episodio de Black Mirror: The Entire History of You. Pero en Creative Control también hay habilidad y virtuosismo.

Estamos hablando de un film de bajo presupuesto cocinado a fuego lento y en el que han colaborado capos de la informática como Jake Lodwick, co-creador de Vimeo. Chicos listos de Silicon Valley que saben perfectamente de lo que están hablando; otra cosa muy distinta es hacer una película más o menos interesante, estimulante o efectiva. Creo que aquí hay un poco de las tres, incluso algún que otro momento de brillantez, pero como suele ocurrir en estos casos, el tema es excesivamente complejo y Dickinson intenta abarcar más de lo que puede, todo un clásico.

Una historia de ciber-hipsters adictos a su propio ego. Workaholics esclavos de sus obsesiones hedonistas. Náufragos en un mundo tan superficial como hiperconectado. Yuppies, drogas, fiestas e infelicidad. Y todo filmado en un más que destacable blanco y negro, un acierto, el blanco y negro, si está logrado, siempre oculta errores y hace que todo parezca mucho más cool e interesante de lo que en realidad es. No sé, después de escribir esta crítica, de repente me apetece mucho volver a ver La mujer explosiva de John Hughes.

