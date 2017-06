No le descubro nada a nadie si afirmo que vivir estos días en Madrid es un verdadero infierno. No hay lugar en el que uno se encuentre completamente cómodo y cada noche la tentación de bajar con un puff al portal, el único lugar fresquito que queda en el edificio, es más poderosa que la anterior. Y, para quien no tenga una piscina en casa, la única forma de sobrellevar la ola de calor es distraerse y pensar en ella lo menos posible. La plataforma crear/sin/prisa en colaboración con Cervezas Alhambra nos ofrece algunas propuestas con las que pensar lo menos posible en el calor durante estos días.

La iniciativa contiene un buen número de propuestas diferentes, la mayoría de las cuales se desarrollan en el espacio de la calle Fuencarral 117 (esquina con Sandoval, metro Bilbao) y abarcan desde instalaciones artísticas hasta diálogos sobre música, pasando por catas de las cervezas Alhambra y talleres con artesanos que se podrán disfrutar hasta el 25 de junio.

Arte

Junto al espacio de la calle Fuencarral se puede disfrutar de instalación artística Para.Mira.Toca, concebida especialmente para ser disfrutada con calma y sin prisas. Álvaro Catalán de Ocón ha creado unas enormes letras tridimensionales usando botellines de cerveza en el proceso de construcción, e inspirándose en las decoraciones caligráficas que cubren las paredes de la Alhambra de Granada. El mensaje de la obra, Para.Mira.Toca, solamente puede apreciarse si ésta se observa desde un punto concreto. Desde cualquier otro ángulo, las letras solamente parecen formas abstractas.

Artesanía

Para.Mira.Toca también consiste en el redescubrimiento de la artesanía, el arte de crear objetos uno por uno, con dedicación y mimo. El espacio de la calle Fuencarral será el lugar en el que 20 artesanos contemporáneos los pongan su conocimiento a disposición de los madrileños que quieran entrar en contacto con disciplinas como la encuadernación, la fabricación de pan o queso, serigrafía, bordado, estampación, ilustración o el diseño. Los detalles, horarios y disponibilidad de cada taller pueden consultarse en este enlace.

Música

Los sonidos de la ciudad también son arte, y desde esta iniciativa cultural nos ofrecen algunas listas de Spotify geolocalizadas que tratan de captar el sonido de los rincones de algunas de las ciudades de nuestro país como Madrid, Barcelona, Valencia y Granada.

A ello se suma un ciclo de encuentros entre músicos, periodistas y público, para que los aficionados a la música tengan oportunidad de entrar en contacto con el proceso creativo de los músicos. Anni B. Sweet, Maika Makovski y Niños Mutantes son algunos de los artistas que compartirán sus experiencias en un diálogo cercano y sereno.

Catas

La cerveza está de moda y cada vez somos más los que nos preocupamos por disfrutar reposadamente de aquello que nos vayamos a beber. En el espacio de la calle Fuencarral se podrán aprender todos los días hasta el 25 de junio las líneas maestras de la cata de cerveza con la Alhambra Especial, la Reserva 1925 y la Alhambra Reserva Roja. Si vives en Valencia o Murcia podrás apuntarte también a varias degustaciones gastronómicas que tendrán lugar en distintos bares y restaurantes de dichas ciudades. Las Noches Alhambra llevarán a algunas otras ciudades menús creados especialmente para ser disfrutados junto a las cervezas granadinas.

crear/sin/prisa