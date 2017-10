De repente parece que se ha hecho la luz, y que buena parte de la industria de Hollywood que lleva décadas sabiendo (y callando y otorgando) las maniobras de Harvey Weinstein para contratar actrices, y de alguna manera atarlas y silenciarlas si quieren seguir trabajando en Hollywood, está dispuesta a contar todo lo que saben. Resulta curioso cómo el único precedente de denuncia (una denuncia muy suave) es de la viuda negra del grunge.

Sí, Courtney Love fue la única que, doce años atrás, hizo un comentario que acabaría para siempre con su anhelado sueño de ser una actriz de éxito en la industria de Hollywood. Fue en una alfombra roja en 2005, donde, preguntada por la reportera y comediante Natasha Leggero, la viuda de Kurt Cobain y líder de Hole, responde de esta manera a la pregunta de si tiene algún consejo para alguna chica joven que se quiera mudar a Hollywood:

. @Courtney Love’s advice in 2005: “If Harvey Weinstein invites you to a party at the Four Seasons, don’t go.” pic.twitter.com/I1Zq0WvVNM

Dudosa, y tras decir “me van a difamar si lo digo”, Love respondió, veloz y entre una risa nerviosa que finaliza en cuanto acaba la frase y sale a la carrera: “Si Harvey Weinstein te invita a una fiesta privada en el Four Seasons, no vayas”. En efecto, Courtney tenía razón cuando decía que le difamarían: ella misma ha dicho en Twitter que fue “eternamente prohibida” por la mastodóntica agencia de Hollywood CAA tras haber dicho aquello.

Although I wasn’t one of his victims, I was eternally banned by CAA for speaking out against #HarveyWeinstein #rape https://t.co/8giwNkrC5t

— Courtney Love Cobain (@Courtney) 14 de octubre de 2017