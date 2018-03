Nadie hubiera pensado que Chris Cornell no estaría para vivir este lanzamiento cuando hace un año convertía en canción un poema de Johnny Cash junto al hijo del ‘hombre de negro’, John Carter Cash, para el álbum del que hace unos días os pusimos en órbita: un disco que recuperaba los poemas que el icónico cantante aglutinó en su poemario Forever Words pero que las transformaban en nuevas canciones.

Canciones a las que ponen voz nombres como los de Willie Nelson, Elvis Costello, The Jayhawks o Alison Krauss, entre muchos otros; pero entre las que destaca la del que fuera líder de Soundgarden y Audioslave, fallecido el pasado mes de mayo, sorprendiendo a todo aquel que haya seguido la trayectoria de Cornell estas últimas décadas.

No era la primera vez que las obras de Cornell y Cash se cruzaban: recordemos que, en 1996, Johnny Cash versionó Rusty Cage, uno de los himnos de Soundgarden, en aquellas sesiones capitaneadas por Rick Rubin que derivaron en las American Recordings. Pero suena como epílogo, quizá, esta You Never Knew My Mind que sirve como primer adelanto de Johnny Cash: Forever Words, el disco que publicará en nuestro país Sony Music el próximo 6 de abril.

Sentido epílogo