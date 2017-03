¿Qué se hace en Santiago los domingos, un día especialmente muerto en el panorama cultural de la capital gallega? Pues beber, hablar y escuchar música… pero en tu casa. De ahí que Conversa Compostela apueste por llevar la cultura del domingueo doméstico al Teatro Principal compostelano en un formato que viene a revolucionar la puesta en escena de la música en directo a través del palique, la exploración de los puntos comunes y sí, también la música en directo en un entorno inigualable.

La primera media hora, representantes de los dos proyectos protagonistas (uno de ellos será el “anfitrión” gallego, el otro será el “invitado”) dialogarán entre sí en torno a ese tema común y aceptarán preguntas del público, que las podréis enviar con antelación a compostelaconversa@gmail.com, ayudando a romper esa “cuarta pared” que muchas veces se levanta entre los que están arriba y abajo del escenario.

Y es que el formato, cuya programación también puedes consultar en este enlace, conectará a dos proyectos musicales de procedencias diversas (o de generaciones diversas, en su defecto) a compartir espacio, a transgredir la norma del concierto prototípico y encontrar y exponer esos pequeños hilos invisibles que unen a los grupos sin que tú lo sepas.

19.03: TRILITRATE conversa con JOANA BARRA VAZ

Un grupo anfitrión que explora las raíces de la pirotécnica neofolclórica pero con un show audiovisual en directo; una portuguesa que se dedica a la vez a barrenar entre la canción folk y su raíz lusa y a explorar las fronteras del videoarte. Y es que tanto los gallegos Trilitrate como la portuguesa Joana Barra Vaz se encontrarán entre su interés por la actualización de sus raíces pero, sobre todo, por su interés por la videocreación y los puntos comunes que hay entre la expresión creativa sonora y la audiovisual.

30.04: ATRÁS TIGRE conversa con LORENA ÁLVAREZ Y SU BANDA MUNICIPAL

¿Dónde acaba el costumbrismo moderno y dónde empieza la evasión sonora? ¿Hasta qué punto la inquietud de los grupos del siglo XXI son las músicas de hoy y no las de la raíz más tradicionalista? ¿Puede esa tradición ser sexy en vez de casposa? Tanto los anfitriones Atrás Tigre como la invitada, la asturiana Lorena Álvarez, hablarán de sus particulares búsquedas y, a la vez, de los mecanismos de evasión que imponen para no ser ni carcas ni hipsters desde la experiencia que les da no ser ni unos pipiolos ni unos puretas.

21.05: OS AMIGOS DOS MÚSICOS conversan con LUIS EMILIO BATALLÁN

Parece que fue ayer, pero la icónica canción O Maio ha cumplido hace un par de años sus primeras cuatro décadas. Para los que no la conozcáis, estamos hablando de una de las canciones-protesta más influyentes de la historia del cancionismo gallego, compuesta por un Luis Emilio Batallán que, aunque a sus más de 70 años esté explorando músicas como la batalla o el reggaetón, se ha visto sorpresivamente homenajeado por uno de los secretos a voces del folk-rock gallego, los jóvenes Os Amigos dos Músicos, que versionan su O Maio. Ambos proyectos dialogarán sobre el paso del tiempo de una canción tan icónica como esta, pero también del (o la falta de) compromiso en la música de antes y ahora y de cómo las canciones pueden ser el mejor relato para nuestra historia.

25.06: GUERRERA conversan con TOTALE

Pirotecnia autorizada y Photoshop. No literalmente, pero por ahí irán los tiros de los gallegos Guerrera, uno de los grupos más importantes del circuito rockero más lisérgico del estado, junto a unos Totale que exploran el punk que existe en los cables. Pero no hablarán de ello, sino que Hugo Santeiro (de Guerrera) e Igor Casayjardín (de Totale) hablarán de sus trabajos como diseñadores: son dos de las firmas gráficas más reconocidas por el cartelerismo musical y del diseño gráfico aplicado a la música, y de eso se darán palique mutuamente.

Conversa Compostela