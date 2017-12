Los ocho episodios de Conquistadores: Adventvm recorren un lapso de treinta años, los que trascurrieron desde que un navegante genovés al servicio de la Corona de Castilla, Cristobal Colón, llegó con las famosas tres carabelas, a una isla que bautizó como La Española (la actual Santo Domingo) y creyó que había llegado al que era su auténtico objetivo, el extremo oriental de Asia, hasta 1522, en el que los únicos dieciocho supervivientes (de los más de doscientos que partieron tres años antes) de la expedición de Magallanes, que pretendía cruzar el recién descubierto Océano Pacífico, alcanzaron a duras penas Sanlúcar de Barrameda, dirigidos por un capitán llamado Juan Sebastián Elcano, después de circunnavegar por primera vez el planeta.

A priori, ¿por qué no decirlo?, nos temíamos lo peor. Aunque en los últimos años han proliferado –Carlos Rey Emperador, Isabel– , la calidad media de las series históricas de producción española es discutible, por no decir directamente muy baja: hasta ahora no hemos tenidos un The Last Kingdom, un The Crown, un Deadwood, un Los Tudor, ni nada remotamente semejante. Y si bien, el Descubrimiento y Conquista de América fue el acontecimiento más importante de la historia de España, el factor decisivo que convirtió una frágil unión de reinos medievales endurecidos por la larga guerra con el Islam en el Imperio que dominó Europa durante un par de siglos y el motivo de que centenares de millones de hombres y mujeres tenga el castellano como idioma materno, los acercamientos anteriores a ese periodo habían sido escasos y no muy alentadores (El Dorado de Saura, la reciente e infumable Oro de Díaz Yanes); de hecho, la mejor aproximación cinematográfica de lejos a esa etapa es una producción alemana, con ese dueto de ilustres chiflados que fueron el director Werner Herzog y su íntimo enemigo Klaus Kinski en la muy alucinógena Aguirre, la cólera de Dios.

Pero lo cierto es que los temores eran infundados, y con un interesante tono entre el documental y la ficción, Conquistadores: Adventvm, dirigida y creada por Israel del Santo, es una serie histórica excelente, que sigue con una notable fidelidad las andanzas de unos personajes más grandes que la vida como fueron el propio Colón o Isabel La Católica, pero también Pizarro, Hernán Cortés, Elcano, Magallanes, Núñez de Balboa, Ponce de León o Alonso de Ojeda, los hombres que cruzaron el Atlántico impulsados por el hambre, el ansia de riquezas, la ambición o el deseo de convertir a los habitantes de esas tierras a la fe católica, y que en América se convirtieron en leyendas o monstruos o en ambas cosas al mismo tiempo.

La mayor parte del reparto lo componen rostros poco conocidos, con la excepción de Aitana Sánchez-Gijón como la Reina Isabel, pero resultan sorprendentemente veraces, gracias a un cuidado guión; nos creemos que los protagonistas de esa época podían expresarse o pensar de ese modo. Incluyendo el omnipresente recurso de la voz en off, que ofrece un contrapunto informativo, a veces sarcástico o irónico, de lo que vemos en la pantalla.

También contribuye a esa percepción de autenticidad el rodaje en localizaciones naturales de la península y Latinoamérica, con indígenas reales que hablan sus lenguas nativas; y la fotografía, con el uso de la cámara al hombro y planos largos y fluidos. Y sobre todo un tono realista: la Conquista y el Descubrimiento fue un hecho que vino acompañado de muchísimos actos horriblemente crueles o increíblemente heroicos: la serie nos deja que los juzguemos sin caer en maniqueísmos en ningún sentido (aunque, si hay un personaje que podamos considerar positivo al ciento por ciento en su narración, no cabe duda que es el famoso defensor de los indios, Fray Bartolomé de las Casas).

En resumen: extremadamente recomendable si te gusta la historia o ese período en concreto. Así sí.

