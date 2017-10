El Instagram que señala a cómplices y encubridores de Harvey Weinstein

“Mi nombre es Martin Scorsese y soy cómplice. No he tenido tiempo de comentar sobre la pesadilla de Harvey Weinstein, pero he tenido tiempo de hablar sobre lo que pienso de Rotten Tomatoes es un peligro para los cineastas. Hablo todo el día sobre ello porque creo que Rotten Tomatoes es hostil hacia los directores de cine. Pero no diré una palabra sobre lo hostil que es Harvey Weinstein hacia las mujeres”

Así reza la primera foto de una serie que la directora experimental y animadora de cine Kelly Gallagher ha creado en su cuenta de instagram titulada Complicit Series.

El destape de los abusos de unos de los productores con más poder del cine estadounidense Harvey Weinstein por Ronan Farrow ha desatado una serie de reacciones en Hollywood, ya sea a favor del productor o bien señalándole como un abusador –como lo hace su propio hermano, Bob Weinstein-; así como los testimonios de mujeres directamente abusadas por Weinstein como Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Ashley Judd o Rose McGowan. Y son estos testimonios los que dan lugar a pensar en una situación endémica del mundo del cine (y en general del mundo artístico) y cómo éste es un ambiente tóxico y peligroso para las chicas jóvenes que aspiran a convertirse en actrices (o modelos, cantantes, etc).

El Caso Weinstein no hace más que destapar una auténtica red de abusos, un sistema organizado jerárquicamente que permite no sólo el abuso sistemático de las jóvenes aspirantes a actrices, por parte de hombres que ocupan puestos de poder, sino que también revela una realidad que puede extenderse a la mayoría de ámbitos fuera del artístico.

Si algo tiene el cine y su mundo es que permite identificarnos con unos personajes, unas vidas y en suma consigue intervenir en nuestra vida de diversas formas gracias al mimesis de los comportamientos, gracias a las imágenes. El cine vive más allá del propio cine en la vida de los actores, que constituye una fuente de inspiración e incluso retroalimenta a la propia industria. El hecho de que se destapen estos fenómenos en lugares de tanto prestigio social puede servir de ayuda a que esta situación se revierta en muchos más ámbitos que en el propio Hollywood.

La controversia reside en que algunos directores, actores o gente de su entorno se hayan posicionado a favor de Weinstein de manera explícita, como Donna Karan, o de manera implícita, como ocurre en las polémicas declaraciones de Mayim Balik; y es justo de éstas personas de las que trata la serie de Instagram The Complicit Series: todos quedan retratados en la serie de Kelly Gallagher, en el cual su importancia es vital, por su formato simple, y que, como el cine, recurre también al poder de la imagen: un Instagram, una foto de los cómplices y su grado de complicidad en los abusos de Weinstein escrito encima de ésta a modo de citas memorables.

Kelly consigue así que se invierta el sistema que señala a las víctimas de los abusos, que normalmente no sólo no denuncian, sino que sienten una sensación de desprotección y debilidad -como señaló Cara Delevingne– que les lleva a no denunciar ya que si lo hacen pueden quedar apartadas de sus carreras y ser consideradas “un problema”, quedando silenciados y normalizados esos abusos.

Es decir, Kelly acaba señalando ella misma a los propios abusadores y sus cómplices quienes por primera vez parecen sentir la sombra de un riesgo, la sombra de verse expuestos. Es decir, nos muestra que el miedo puede darse la vuelta, cosa que ya sospechábamos con las últimas declaraciones de Woody Allen y su temor a una “caza de brujas”, es decir, a que se otorgue la relevancia que tienen a este tipo de abusos.

Y es que por una vez somos capaces de ver qué tipo de personas, muchas de ellas admiradas, consienten y callan estos abusos, cuando no los defienden, como ocurre en el caso de Allen, al que Kelly Gallagher se refiere en su último post de las series como alguien a quien “se podría dedicar una serie entera sobre él solo”. De momento, la serie no cesa de aumentar cada día.

