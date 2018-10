Hace ya algo más de 15 años que nos dejó Compay Segundo, uno de los grandes iconos de la música cubana. Pero, como siempre que se van los grandes, quedan las canciones; y su repertorio no era el de un one hit wonder, por mucho que se lo recuerde sobre todo por Chan Chan.

Así lo demostraba Nueva Antología, una recopilación de 34 de las canciones más importantes e imperecederas del repertorio del de Siboney, regrabadas para la ocasión con la producción de Santiago Auserón, en medio de las investigaciones que Ry Cooder estaba haciendo con el legado de Buena Vista Social Club.

Pasaron algo más de dos décadas de la publicación de aquel álbum doble, que incluía canciones míticas como Macusa, Mi linda guajira, Yo vengo aquí, Sarandonga o Se secó el arroyito, entre muchas otras; y en Warner Music publican una reedición que, además de los 34 temas originales remasterizados, contiene cuatro canciones inéditas, mezcladas y masterizadas por José Luis Crespo, quien trabajó en la grabación original realizada en los estudios Cinearte de Madrid; y un libreto que incluye un texto actual de Santiago Auserón y ensayos sobre la obra de Compay.

Y con motivo de esta reedición, y como hicieran en mayo de 2017 en la sala Joy Eslava, dentro del ciclo de conciertos de Escenario Eslava, la banda que acompañaba a Compay y nuevos músicos volverán a nuestros escenarios en una gira que llevará el legado del icónico trovador centroamericano por cuatro ciudades de nuestro país.

Gira

26.10: Valencia. Espai Rambleta

27.10: Barcelona. Sala Barts (Festival Internacional de Jazz de Barcelona)

28.10: Pamplona. Sala Zentral

29.10: Madrid. Galileo Galilei

Oye, Compay