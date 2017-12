Blame! Master Edition, de Tsutomu Nihei (Panini)



Y terminamos con una de la reediciones más esperadas del año, el famosísimo manga Blame! que regresa en un formato de lujo aprovechando la reciente adaptación que ha realizado Netflix, lo que nos sirve para que podemos apreciar como nunca el espectacular dibujo de Nihei, a la hora de conducirnos por un mundo post-cyberpunk, en el que la tecnología ha terminado devorando los hábitats humanos hasta llegar a una situación demencial.

14. Arde Cuba, de Agustín Ferrer (Grafito Editorial)

Una excelente novela gráfica que nos lleva a la Cuba donde ha estallado la revolución, donde conviven personajes de ficción, como el protagonista, un fotógrafo norteamericano, Frank Spellman, y otros reales, como la leyenda hollywoodiense Errol Flynn y el héroe cubano Camilo Cienfuegos, en una aventura caribeña tan ligera como divertida servida por un dibujo de una enorme riqueza, con unas impresionantes panorámicas de La Habana.

13. Utopías, de Shun Umezawa (ECC)

¿Qué puede ser peor que un mundo imperfecto y cruel como el nuestro? Sin duda, un mundo perfecto, una sociedad idílica, una utopía, como nos demuestra en esta colección de historias breves Shun Umezawa, una de las últimas revelaciones del manga más indie, que se dedica con tesón a pervertir y retorcer buena parte de las más nobles aspiraciones de la especie humana, en una obra llena de agudeza psicológica, humor macabro, imaginación y unas saludables dosis de mala uva.

12. Archangel, de William Gibson, Michael St. John Smith y Butch Guice (Medusa Comics)

El legendario maestro de la ciencia-ficción, autor de Neuromante, en su primer cómic, que se abre con una imagen de pesadilla: el futuro que parecía aguardarnos durante la Guerra Fría. La humanidad, diezmada por el poder del átomo y una tiranía al estilo de la que nos presentaba Alan Moore en V de Vendetta, instalada sobre un páramo radioactivo. Pero, quizás, sí se pudiera enviar a alguien a un punto de ruptura: a 1945, cuando terminó la II Guerra Mundial y los dos bloques, Comunismo y Capitalismo, se establecieron, férreamente enfrentados. La clave de todo se encuentra en la ciudad soviética de Arcángel.

11. Ran y y el mundo gris, de Aki Irie (Ediciones Tomodomo)

Con un dibujo a medio camino entre el cómic europeo más exquisito y sensual y la animación del Estudio Ghibli, esta serie de siete tomos nos relata las andanzas de una niña de diez años solitaria y atrevida, Ran, . Nada fuera de lo común si no fuera porque Ran es la hija de una bruja poderosísima y tiene la habilidad de crecer a voluntad, adoptando la forma de una joven veinteañera para realizar todo tipo de travesuras mágicas. Lo que genera un sinfín de problemas a los restantes miembros de su familia. Su mezcla de historia de aprendizaje, de slice-of-life y de aventuras la convierte en una de las obras más originales y simpáticas que han llegado a nuestras librerías en 2017.

La Patrulla Condenada, de Gerard Way y Nick Derington (ECC)

Gerard Way, cofundador y ex vocalista del ya extinto grupo My Chemical Romance y, últimamente, celebrado guionista de cómic –como demuestra su excelente Umbrella Academy, que no tardará en llegar a Netflix– y el excelente dibujante Nick Derington han sido los encargado de hacer todo un reboot del supergrupo más bizarro, surrealista y loser de la historia del cómic: La Doom Patrol, La Patrulla Condenada, y en este primer tomo demuestran que se han tomado muy en serio su misión. Partiendo de la ya leyendaria etapa de Grant Morrison, recientemente reeditada, la All-New Doom Patrol es una explosión de aventuras pop, metaficción, chifladuras y entretenimiento garantizado.

Black Hammer 1. Orígenes secretos, de Jeff Lemire y Dean Ormston (Astiberri)

Una de las sensaciones del cómic superheroico de 2017, Eisner a la mejor nueva serie. Como ya señalamos en la web: “el atípico grupo de protagonistas de Black Hammer es antagónico, cascarrabias y desconcertante y, a medida que avanza la trama, parece estar controlado por intereses opuestos. Todos cumplen, en mayor o menor medida, los valores de bondad y gallardía del cómic clásico de superhéroes. Pero la del disfraz es solamente una de las muchas capas de sus personalidades e historias.”

Hotel Harbour View, de Jiro Tniguchi y Natsuo Sekikawa (Planeta)

Acertadísima reedición de esta pequeña joya que reúne varias historias entrelazadas, de género noir, con centro en en un pequeño hotel de Hong Kong, plagadas de personajes fatalistas y erráticos, asesinos con conciencia y venganzas que se prolongan a través de los años y la distancia física. Todo engrandecido por el maravilloso dibujo de Taniguchi y unos guiones a medio camino de John Woo y Wong Kar-wai.

Barrier, de Brian K. Vaughan y Marcos Martín (Panel Syndicate)

Aunque nos encanta el papel, hay que reconocer que el cómic es uno de los medios que mejor se adaptan al formato digital. A través de la plataforma online Panel Syndicate, hemos podido seguir este cómic, que ha reunido de nuevo a dos de los mejores profesionales del cómic actual como son el guionista Brian K. Vaughan (conocido por Saga) y el genial dibujante español Marcos Martín, para una historia de inmigración y ciencia-ficción en spanglish situada en una zona tan complicada como la frontera entre Estados Unidos y México, en la que un espalda mojada hondureño y una dura ranchera de Texas se verán unidos por una fuerza que supera cualquier diferencia cultural o de idioma.

Un cómic estupendo que ha pasado demasiado desapercibido. En un tono totalmente diferente, mucho más tierno y costumbrista, también podemos destacar otra de las publicaciones recientes de Panel Syndicate que también merecería estar en este top: Umami de Ken Niimura.

Prophet, de Brandon Graham (Aleta Ediciones)

Por fin se ha publicado el quinto y último tomo de Prophet, la obra magna de Brandon Graham. Donde, junto un amplio equipo de dibujantes, se emplea a fondo para mostrarnos todo un universo, situado muchos siglos o milenios más allá del presente. Un universo cruel, surrealista, hermoso y desolado, en el que conviven múltiples razas alienígenas, estructuras sociales y biológicas en el que se mezclan, con una desconcertante libertad y armonía, la influencia de la Nueva Carne de Cronemberg y Burroughs, Stanley Kubrick, Katsuhiro Otomo, Frank Herbert, Philip K. Dick o Moebius.

Allí emerge, como un poder aterrador (y al mismo tiempo, como la última esperanza de una humanidad que parece al borde de la extinción) el singular Imperio Terrestre, que inicia su expansión. Y su instrumento es John Prophet, que despierta de su criogenización en una Tierra alterada por el tiempo y la influencia de las múltiples razas extraterrestres que ahora la habitan y que, en un primer momento, parece un émulo del John Carter de Marte o de Flash Gordon. Sin embargo, pronto comprendemos que el John Prophet que conocemos en el primer número es sólo uno de un numeroso grupo de clones que se despliegan por todo el universo, siguiendo las instrucciones de las misteriosas “madres”. Y esa no es sino la primera, de las muchas sorpresas que nos reserva Graham, porque aquí nada es lo que parece en un primer momento.

5. Autasasinofilia ¡Quiero ser asesinado por una colegiala!, de Usamaru Furuya (Ponent Mon)

Entre las múltiples novedades procedentes de Japón que han empezado a publicarse en 2017, queremos destacar una de las marcianadas del año, que nos narra la historia del Sr. Higashiyama, un profesor de un instituto privado con una vida rutinaria y vulgar a más no poder, que sin embargo padece una curiosa patología psíquica: desea ser asesinado, y por una de sus atractivas alumnas. En concreto, ha elegido a una de ellas, Maho, para convertirse en su victimaria. No obstante, ella es un personaje, como todos los de esta obra, con sus propios secretos y fines, mucho más inquietante de lo que parece en un primer momento.

A partir de esta extravagante sinopsis, nos encontramos con un thriller que estudia la obsesión por la muerte –y las colegialas- de la cultura japonesa, con una trama tan retorcida y macabra como entretenidísima.

Ken Parker, de Giancarlo Berardi e Ivo Milazzo (ECC)

Inspirados en Las aventuras de Jeremiah Johnson, la película de Sidney Pollack con Robert Redford, dos grandes del cómic italiano, el guionista Giancarlo Berardi y el dibujante Ivo Milazzo, crearon en 1977 la serie Ken Parker, que llegaría convertirse en un cómic de culto, y que ahora ECC recupera, dispuesta a publicar las 59 entregas de la colección original en su orden por primera vez en España.

Un clasicazo europeo, y uno de los mejores western de la historia del cómic, que nos permite ver cómo su protagonista, un hombre justo e idealista, amante de la naturaleza y respetuoso con los nativos, va evolucionando tomo tras tomo, entre aventuras, tiroteos y los paisajes de Norteamérica, de las agrestes montañas de Alaska a los desiertos mexicanos.

Shi, de Zidrou y Homs (Norma)

Mediados del siglo XIX. Londres es la capital del mundo en los albores del mundo contemporáneo. Una ciudad en la que, junto al esplendor decimonónico en el que suelen fijarse las lujosas producciones de la BBC, hay un mundo lúgubre, sucio, hambriento y salvaje. En el corazón de la gloriosa Era victoriana, un crimen atroz. Y dos mujeres, separadas por cultura y pasado, pero unidas por el odio al Imperio más poderoso de su tiempo.

Junto al excelente guión de Zidrou, hay que resaltar el tremendo dibujo de Homs, que convierte cada página en un objeto de enorme deleite visual en el que no sabes qué destaca más: la espectacularidad de la acción, lo expresivo de los personajes o la irreprochable ambientación histórica. Un magnífica mezcla de folletín y relato de aventura por dos de los más avezados creadores del actual cómic franco-belga que te engancha desde la primera viñeta y hará esperar ansiosamente el siguiente álbum.

Omega Men, de Tom King y Barnaby Bagenda (ECC)

Tom King, un guionista de una peculiar biografía (antes de escritor, fue agente de la CIA destinado en Irak, experiencia que refleja en uno de sus mejores cómics, el impactante El sheriff de Babilonia), se ha convertido en el último gran renovador del género superheroico. En los Omega Men reinventa un olvidado grupo de personajes de DC, los héroes de una rebelión contra un malvado Imperio que sojuzga un remoto sistema estelar, para construir una obra llena de paralelismos con el presente -hay claros ecos de las intervenciones militares norteamericanas en Oriente Próximo-, capaz de combinar la epicidad con una acertada reflexión sobre la religión, el poder o el uso de la violencia por una causa política. Igualmente recomendable es su Visión, para Marvel, o la reciente y aún inconclusa Mr. Miracle.

El lector se ve envuelto en un torbellino de secuencias plagadas de sexo y violencia, constantes referencias a la mitología maya, a la simbología del tarot o al hermetismo judío, visiones infernales que a veces evocan los fragmentos más aterradores de El Resplandor de Stephen King o su subestimada versión espacial, el Horizonte Final de Paul W. Anderson… y todo eso, sin contar el subtexto feminista o la muy aterradora manera en la que Morrison concibe a la divinidad judeocristiana. Todo relatado prescindiendo de cualquier tipo de orden cronológico, investido de una especie de lógica onírica que nos lleva constantemente hacia atrás y hacia delante en el tiempo, hasta un desenlace que, además de dejarnos boquiabiertos, nos invita a realizar nuestra propia interpretación. Una obra magistral de uno de los grandes creadores de la historia del cómic.

