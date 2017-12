Cuando llevas estudiando cine toda tu vida y te pones a hacer tu primera película, la garantía de que te salga bien no tiene por qué darse. De hecho, la presión autoimpuesta crece con los años y con la sabiduría adquirida, doliendo los errores más de lo normal. Porque ya no estás jugando. Porque ya no estás probando. A ciertas alturas “de la película”, sabes muy bien lo que funciona y lo que no, después de haberlo analizado mil veces y, si no te sale, ya puedes ir preparando la terapia.

Pues parece que Kogonada sí sabía bien lo que estaba haciendo, y se ha librado de todo esto. Después de posicionarse como ensayista agudo y exhaustivo a través de sus vídeo-análisis para publicaciones como Sight & Sound, Criteron Collection o para el British Film Institute, se estrena como director con paso firme y alma de poeta. Su primera película, Columbus, es un viaje cruzado e intimista entre dos personajes que comparten tanto en común como todo aquello que les opone. Y esta historia tan de emociones interiores, tan de dentro, toma como escenario la propia ciudad que da nombre a la película, Columbus, cuya arquitectura cobra vida como un personaje más.

“Podría ser un melodrama, pero no lo es; podría ser fría, pero tampoco. Columbus es una discreta preciosidad que habla sobre vidas normales de una forma bella, y que nos hace entender el amor de su director por Ozu”

Una decisión quizá más fetichista que necesaria, integrada con suavidad en algunos momentos y molesta en otros, porque hablar de edificios modernistas puede llegar a enturbiar la relación de amor y amistad que en realidad está teniendo lugar, y que nos atrapa desde el primer momento. Podría ser un melodrama, pero no lo es; podría ser fría, pero tampoco. Columbus es una discreta preciosidad que habla sobre vidas normales de una forma bella, y que nos hace entender el amor de su director por Ozu.

La historia cuenta el descubrimiento que Jin (John Cho) y Casey (Haley Lu Richardson) hacen de ellos mismos. Vamos, que se conocen y se enganchan mutuamente. Él, traductor en los treinta y pico, ha venido desde Corea hasta la capital de Indiana para velar a su padre en los últimos momentos, aunque le cuesta, porque el desapego que su padre tuvo hacia él. Ella apenas tiene 20 años y desoye los consejos de todo el mundo para que eche a volar y salga de Columbus, ciudad en la que está atrapada cuidando de su madre, una adicta problemática que también depende de ella. Situaciones opuestas, viajes invertidos y un punto de unión: el amor.

“Kogonada que es mucho más que un estudioso: es necesario sentir algo en las vísceras para contar una película así de delicada”

Jin reniega tanto de su padre como de la arquitectura, de la que su padre es gurú. Casey, en cambio, ama la ciudad de la que nunca ha salido, en donde algunas de las joyas modernistas más importantes de la historia se concentran. Así, la jovencita deslumbrante –interpretada por una actriz magnética y llena de carisma, no se nos pase decirlo-, y el maduro y atractivo traductor se enganchan por lo que aman y por lo que odian, por lo que temen y por lo que les atrae, por lo que les une y lo que les separa. Ambos realizan un viaje narrado con la sensibilidad y la poesía de un Kogonada que es mucho más que un estudioso.

Por mucho que analice Las manos en el cine de Bresson o Los espejos en Bergman o Qué es el Neorrealismo, es necesario sentir algo en las vísceras para contar una película así de delicada. Y si el contexto de la arquitectura era prescindible, lo dejaremos a elección del espectador, porque por nuestra parte es un elemento original en algunas escenas y un estorbo en otras –quizá precisamente por eso no se suela elegir como representación de ninguna emoción normalmente en las películas: por su frialdad y su exceso de racionalidad. Pero Columbus es más que eso, mucho más. Igual que su director.

Columbus