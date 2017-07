Coldplay se alían con Brian Eno para su nuevo single, ‘A L I E N S’

Hace unas horas os poníamos en común ese encuentro bizarro entre Shakira y Chris Martin en el que, rodeados de políticos y en el centro de la manifestaciones de los antiglobalifóbicos por el G-20 que se encontraba en Hamburgo, cantaron a dos voces dos canciones de la colombiana y dos de Coldplay. Pero son precisamente estos últimos los que no paran quietos.

Y si hace tan solo año y medio publicaban el algo descafeinado A Head Full of Dreams (aunque no exento de incontestables hits, como Hymn for the Weekend), y en los últimos meses llevamos taladrados por Something Just Like This, ese hit planetario que firman junto a The Chainsmokers; los británicos ahora tienen algo nuevo que contarnos.

Se trata de A L I E N S, nuevo single adelanto del que será su nuevo EP: un Kaleidoscope que se acoge a esa misma canción (la más experimental) que forma parte de su último LP, para poner en común un nuevo repertorio del que ya pudimos escuchar en las últimas semanas tanto Hypnotised como All I Can Think About is You. En este nuevo corte se acercan a los Coldplay de sus inicios; no sabemos si es Brian Eno, quien ha co-compuesto y producido la canción, quien tuvo la idea de esta regreso a los orígenes.

Apenas nos queda por conocer una canción junto al rapero Big Sean y una remezcla de la mentada canción junto a The Chainsmokers. Ambas podremos escucharlas la semana próxima, el viernes 14 de julio, a través de plataformas digitales; y el 4 de agosto para quienes prefieran hacerse con una copia de las ediciones en CD y vinilo que ya podéis reservar y cuyos fondos irán destinados a la asociación MOAS, una ONG con base en Malta dedicada al rescate de migrantes en el mar.

Coldplay extraterrestre