Esta es la historia de un romance imposible; está protagonizada por una cantante y un pianista y, lógicamente, la narración está llena de música; sin embargo, no nos estamos refiriendo a la oscarizada La La Land, sino a una de las mejores películas de este año: la polaca Cold War, por la que Pawel Pawlikowski, recibió un merecidísimo premio a la mejor dirección en el último Festival de Cannes. Una de las descripciones de la pasión amorosa más intensas y conmovedoras que ha sido vista en una pantalla de cine de los últimos tiempos.

Pawlikowski, hijo de exiliados en Gran Bretaña, había dirigido varios documentales y un par de películas en su patria adoptiva, en las que ya demostraba una sensibilidad poco común para relatar los cambiantes estados anímicos de aquellos que sufren el hechizo del amor, como sucedía en Mi verano del amor, una pequeña fábula de autodescubrimiento centrada en el amor fou lésbico de dos adolescentes, en la que descubrimos a una joven Emily Blunt. Pero el nombre de Pawlikowski, no obstante, no empezó a resonar con fuerza en los círculos cinéfilos hasta el estreno de Ida en 2013, en lo que significó su regreso a su país natal. El viaje de una joven novicia, que antes de unirse definitivamente a la Iglesia, trata de descubrir el destino de su familia en la gris Polonia de los sesenta, arrasó en el circuito de los festivales de cine y se le concedió el Oscar a la mejor película en habla no ingresa.

“Aunque en un primer momento no parecía existir un excesivo impedimento para que ambos vivieran juntos, sus renuncias y claudicaciones, y el peso aplastante de la historia, hacen que cada nueva oportunidad les exija un sacrificio mayor, en una escalada de la pasión amorosa cada vez más loca, hasta desembocar en un final de una belleza y sencillez abrumadoras, como no veíamos desde ‘In the mood for love’ de Wong Kar-wai“

Ida tenía tres características que la hacían única en el panorama del cine contemporáneo, y que su creador repetiría, amplificándolas en su siguiente obra: una espectacular fotografía en blanco y negro, que le otorga una genuina atmósfera atemporal; una narración asombrosamente concisa y perfecta; y un relato sobre seres humanos que tratan de sobrevivir –o no- a la pesadilla de la historia, a lo que las guerras, las separaciones forzosas, el exilio, ha hecho con sus vidas. Sobre todo el elemento de la elipsis: Pawlikowski se las arregla en Cold War para contarnos una historia larger than life, prolongada a lo largo de tres lustros, en unos concisos ochenta y ocho minutos, a base de –sobre todo- de música, silencios, elipsis y un puñado de diálogos.

Después de verla, parecía complicado que Pawlikowski volviera a hacer una película de ese nivel; y, en realidad, no lo ha hecho: Cold War es aún mejor. Cuando nos encontramos con nuestros protagonistas, hace pocos años que ha terminado la Segunda Guerra Mundial. En Polonia se ha instaurado un régimen estalinista. Wiktor (Tomasz Kot) es un compositor y pianista bohemio, amante del jazz, que recibe una misión del nuevo gobierno: debe reunir a músicos y bailarines folclóricos de talento para montar un espectáculo que sirva de muestra pública de orgullo nacional (lo que, inevitablemente, nos recuerdo la apropiación de la copla, la rumba y el flamenco por el franquismo, en la época en que este vendía al exterior la imagen de Spain is different).

En las pruebas, conoce a una joven coqueta y enigmática, Zula (una hipnótica Joanna Kulig, a la que esperamos ver en muchas más películas) que acaba de salir de la cárcel: mi padre me confundió con mi madre y yo le enseñé la diferencia con un cuchillo… Zula es, en cierto modo, un fraude: se ha hecho pasar por una aldeana de las montañas, cuando en realidad es una chica de ciudad, y se gana su puesto con una canción que ha aprendido en una película rusa; más tarde, le confiesa a Wiktor que fue enviada a la audición por la policía secreta del régimen, para espiarlo. Da igual. El espectáculo se convierte en un enorme éxito y pronto comienzan a hacer giras internacionales; Wiktor se enamora de ella, inevitablemente, y ambos planean huir juntos, aprovechando una visita al Berlín de la época, dividido entre una zona occidental y otra comunista. Pero en el último momento, las cosas no suceden como deberían, y ambos quedan separados, atrapados en lados distintos del Telón de Acero.

“¿Qué es la frontera más terrible y vigilada del siglo XX, qué es el enfrentamiento a muerte entre el capitalismo y el comunismo, ante la fuerza de una pasión irresistible?”

Sin embargo, ¿qué es la frontera más terrible y vigilada del siglo XX, qué es el enfrentamiento a muerte entre el capitalismo y el comunismo, ante la fuerza de una pasión irresistible? La película va saltando por distintos países, a lo largo de dos décadas, mientras los dos amantes tratan una y otra vez de reencontrarse, de hallar un lugar en el que su amor no tenga obstáculos. Porque, aunque en un primer momento, no parecía existir un excesivo impedimento para que ambos vivieran juntos, en pareja, felices, sus renuncias y claudicaciones, sus dudas y errores sucesivos, y el peso aplastante de la historia, hacen que cada nueva oportunidad les exija un sacrificio mayor, en una escalada de la pasión amorosa cada vez más loca, hasta desembocar en un final de una belleza y sencillez abrumadoras, como no veíamos desde In the mood for love de Wong Kar-wai. De hecho, con Cold War, Pawlikowski compite con el autor hongkonés de Happy Together y 2046 por el título de ser el cineasta contemporáneo que mejor ha relatado lo que Marcel Proust llamaba las intermitencias del corazón.

El director polaco ha comentado en alguna entrevista que los protagonistas de Cold War están inspirados en sus propios padres, a los que dedica la película, dos personas de caracteres muy fuertes, con la condena de sentirse irremediablemente atraídos el uno por el otro, cuando como pareja eran un desastre sin fin. No sabemos cuánto hay de biográfico y cuánto de ficticio en la trama de Cold War: pero sí tenemos la convicción de que hemos visto una obra maestra y que será recordada largamente.

Cold War