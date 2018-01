El Chapo, Pablo Escobar y Griselda Blanco fueron amigos de la infancia en la humilde (por decir algo) ciudad de Medellín. A los 12 años todos ellos ya delinquían y pronto serían bautizados como los ‘Cocaine Cowwoys’. En esta etapa que vivimos donde se exalta la corrupción y el crimen organizado en la pequeña pantalla, donde se venera a capos y delincuentes, ellos, los principales protagonistas, dan nombre a las principales miniseries. Faltaba ella, la madrina, la viuda negra, Griselda Blanco.

La muchacha fue la responsable del 80% de las muertes en Miami por crimen organizado; y se le atribuyen más de 200 crímenes entre los que se encuentran sus tres maridos. A uno de ellos lo mató a tiros delante de su único hijo, que muy disgustado no parece en la actualidad: no le importa sacar beneficio de la figura de su madre, a la que llama “madrina, bebé o maestra”.

La historia de Blanco comenzó en el pequeño gran Medellín, donde se le ocurrió la maravillosa idea de fundar una línea de sujetadores en la que transportar la cocaína. Esto la introdujo de manera brutal en el negocio, por lo que pronto pasó a Nueva York y de ahí al cielo, a Miami. Norteamérica se había convertido en un lugar peligroso y sangriento y ella era la culpable. Finalmente, murió en 2012 cuando ya estaba apartada del crimen.

Su carácter frio y calculador no le hacía sentir ningún reparo por las cifras de muertos. Era bruta y no le importaba que se la conociera por ello, al contrario. Era mujer en un mundo donde ellas estaban silenciadas, tenía poder y le daba igual todo lo demás. Su egocentrismo llegaba a límites insospechados y sus prácticas sexuales eran su campo de entrenamiento. Griselda era bisexual y se dice que obligaba a sus amantes a participar en sus orgías a punta de pistola. A ver quién le decía que no: 80 millones de dólares al mes por tráfico de cocaína no es cualquier cosa.

Una historia así bien podría armar (perdonadme el juego de palabras) una telenovela colombiana. Y algo así ha pasado, porque no será Netflix, el ganador de la cocaína por antonomasia con Pablo Escobar y Narcos, el que se quede con Griselda, sino Lifetime (aunque con los guionistas de Narcos). Para entender la equivalencia en España, es el tipo de canal donde se emiten programas para buscar un vestido de novia, renovar tu casa, cambiar tu estilo de vida y entre todos esos ratitos libres, ver telenovelas e historias de Antena 3 un sábado por la tarde. Así que sí, nos sorprende que Catherine Zeta-Jones vaya a ser Griselda Blanco para Lifetime.

Eso no significa que el material que tenemos hasta ahora no nos parezca apetecible, al contrario. La transformación física de Jones es llamativa, y su regreso después de años apartada del cine por sus problemas de bipolaridad y el cáncer de su marido, Michael Douglas, es aún más sugerente. Cocaine Godmother: the Griselda Blanco Story es un telefilme que llegó a pantallas de EEUU el pasado 20 de enero, pero en España tendremos que seguir esperando porque no hay fecha de estreno ni plataforma que la haya comprado.

Pero que no cunda el pánico. Se rumorea que HBO prepara una miniserie del mismo estilo que Narcos para narrar la historia de Griselda, que además será protagonizada por una colombiana: Jennifer López. Otro conflicto, al principio se creía que López sería la protagonista del film de Catherine Zeta-Jones, ahora vendrán las comparaciones. Que siga la fiesta.

Cocaine Godmother