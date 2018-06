Post-Chanson, tribalismo avant-garde, batucada industrial y viceversa

¿Puede un proyecto sonar orgánico, crear armonías, melodías y conectar tradiciones y subgéneros musicales que en apariencia son radicalmente opuestos si solo se utilizan dos baterías? Ese es el juego al que juegan los baterías franceses Anthony Laguerre y Jean-Michel Pires en Club Cactus, un proyecto que inventa la chanson-después-de-la-chanson, pero también el tribalismo noise, la psicodelia de aires doom orgánicos.

El minimalismo extremo que implementa el combo francés se hará formal dentro de unos meses, cuando el 12 de octubre publiquen a través del sello Beg Rose Records un álbum en el que colaborarán miembros de The Ex, Kill the Vultures o NLF3.

De momento, lo que podemos escuchar es Une Cigarette, un single que no formará parte de dicho disco, pero del que estrenan su videoclip, a modo de adelanto performático: protagonizado por la bailarina y coreógrafa Marie Cambois (que, además, aporta su voz en la canción), esta improvisada canción es un torbellino de tribalismo afrancesado en estado puro.

Club Cactus