Si bien todas las miradas mediáticas del Festival de Cannes han recaído en el estreno de The House That Jack Built, el regreso de Lars Von Trier al festival tras sus polémicas declaraciones sobre Adolf Hitler; una de las películas más esperadas era Clímax, lo nuevo del cineasta argentino residente en Francia Gaspar Noé, que ha dejado su sello en algunas de las películas francesas de culto más icónicas de los últimos treinta años, como Carne, Solo contra todos, Irreversible o Enter the Void.

Ahora, aprovechó para preestrenar en la Quincena de Realizadores de Cannes su último ejercicio; una Clímax que ha recibido halagos de prácticamente toda la prensa: “Una experiencia extraordinariamente intensa”, dicen en Screendaily; en Indiewire la definen como “posiblemente su mejor película: un viaje psicodélico remarcable”; mientras que en The Guardian han dicho que “Noé ofrece cine sensual impactante y excesivo que hace que otras películas parezcan anticuadas e inofensivas”.

Pero más allá de que este thriller ambientado en los años ’90, en “un infierno propulsado por las drogas y los excesos”, como la ha definido el cineasta argentino, también guardaba un as bajo la manga que ha sido descubierto: su banda sonora cuenta con nombres de lujo. Sabíamos que habría canciones de proyectos como Aphex Twin, Daft Punk, Gary Numan, Giorgio Moroder o The Rolling Stones, pero desconocíamos que Thomas Bangalter, mitad de Daft Punk, compondría una canción ad hoc para la película, inédita hasta ahora, titulada Sangría.

¿Un guiño a la cultura alcohólica española o a un hervidero de sangre cinematográfico? Ojalá sea lo primero.

Clímax musical