Eric Clapton confiesa en una entrevista que se está quedando sordo

Formó parte de bandas fundamentales para comprender las conexiones entre el blues, la música progresiva y el rock and roll como lo fueron Cream y The Yardbirds; pero Eric Clapton fue incluso más grande en su etapa en solitario, forjando una de las identidades más influyentes a la hora de tocar la guitarra, de una manera tan tenue y sosegada que se lo conoce como manolenta.

Pero los años no pasan en vano, y si el guitarrista británico comenzó a despedirse hace casi cuatro años, cuando en 2014 anunció que iba a hacer cada vez menos actuaciones en directo y que su ritmo productivo iba a descender cada vez más dados sus problemas físicos, ahora Clapton ha confesado, tras recibir la pregunta de cuáles son sus planes futuros en una entrevista en el programa Steve Wright in the Afternoon de la BBC Radio 2, algo bastante más peliagudo:

“Lo que más me preocupa ahora es estar en mis setenta-y-pico y ser capaz de seguir. Me refiero a que me estoy quedando sordo, tengo tinnitus, mis manos apenas funcionan. Espero que la gente venga a verme sólo porque sí, o tal vez porque soy una curiosidad. Sé que es parte de esto, porque para mí es increíble el hecho de seguir vivo y tocando de vez en cuando”

Al concierto que se refiere el británico es al que va a ofrecer dentro de unos meses en Londres, en el icónico Hyde Park el 8 de julio, el único compromiso que tiene programado, y que puede llegar a suponer la despedida definitiva de los escenarios por parte de uno de los músicos más importantes de la historia.

Eterno manolenta