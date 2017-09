Corrieron como la pólvora entre blogs y foros de música allá por 2004 y, sin proponérselo demasiado, Clap Your Hands Say Yeah se plantaron como una de las bandas más respetables del indie estadounidense de su generación.

Ahora, con su quinto disco lanzado desde principios de año y una extensa gira por Estados Unidos, Sudamérica, Japón y Europa que pasará por España dentro de unos días (el martes 3 de octubre en la Sala Apolo de Barcelona, el miércoles 4 en el Ram Club La Rambleta de Valencia, el jueves 5 en el Teatro Circo de Murcia y el viernes 6 en el Ochoymedio de Madrid), nos sentamos a hablar con Alec Ounsworth, el músico y compositor detrás de ella.

“Hay gente que dice que fuimos un producto de los blogs”

The Tourist (2017) lleva en el mercado algo más de medio año y ya has completado gran parte de su gira de presentación. ¿Cuáles son tus impresiones sobre cómo están funcionando las nuevas canciones en directo?

Siempre es difícil saberlo, pero creo que canciones como Down (is where I want to be), Better Off, Fireproof o incluso The Pilot están funcionando muy bien. Me da la impresión de que la gente está reaccionando ante ellas y que, tal vez, lo está haciendo de forma diferente a cómo lo hizo con las canciones de los discos anteriores. Pero parece que funcionan. No comprendo exactamente cómo, nunca lo entiendo. Con nuestro primer disco no lo comprendía y ahora sigo igual.

Las críticas fueron bastante cálidas cuando el disco se publicó.

¿Ah, sí? No leo las críticas, así que me dejo sorprender.

Con esta gira habéis recorrido Estados Unidos, Japón, México y Europa. ¿Cómo lo hacéis para llegar a una audiencia tan amplia y variopinta?.

Hay algo que siempre he creído que es la clave, tanto para mi como para la industria musical: tener un público, aunque no sea gigante, en todas las partes del mundo. Sólo necesito tener un pequeño público que nos siga y me permita tener la fortuna de tocar en tantos sitios. Hemos tocado en Sudamérica, Australia, Japón, Sudáfrica… son muchos lugares distintos porque sé que hay un público apasionado y, por alguna razón, nuestra música funciona con gente que procede de diferentes culturas.

¿Cómo lo enfocas? ¿Notas mucho la diferencia entre el público de, por ejemplo, Estados Unidos y Europa?

Todas las ciudades son distintas entre si, tanto en España como en Estados Unidos, así que es difícil juzgar. Por ejemplo, un concierto en Chicago será diferente a uno en Los Angeles o en Nueva York, tal y como sucede en Europa o en cualquier otro lugar. No conozco todo el país pero en España… Acabamos de tocar en Burgos, en un festival pequeño, y sé que mucha de la gente que estaba allí no sabía quiénes éramos. Fue un poco extraño porque éramos lo más cercano al punk rock (no digo que seamos una banda de punk) que había en el cartel. Así que el público estaba algo desubicado, pero tenían ganas de disfrutar de lo que no conocían. No puedo pedir más.

“Siempre hay un punto en el que los conciertos muestran algo nuevo a los asistentes. Esa es la idea”

¿No es eso un reto?

Sí, pero no sé. Fue divertido. Estuvimos por Italia un poco antes, con conciertos propios, y fue diferente. Pero siempre hay un punto en el que los conciertos muestran algo nuevo a los asistentes. Esa es la idea.

Leí en tu web tuviste que cancelar algunos conciertos por causas de salud en junio. ¿Está ya todo bien?

Fue por la enfermedad de Lyme. No es nada agradable. Nunca cancelo conciertos, así que tenía que decir algo. Estuve enfermo una semana en total en dos tramos diferentes. Cuatro días y luego otros tres con 40ºC de fiebre. Perdí casi siete kilos en tres semanas. Sencillamente no podía tocar. Lo intenté. He dado conciertos enfermo antes. Pero nada como esto. Ahora todo parece estar bajo control.

“Me ayuda hablar con la gente y hacerme una idea de quiénes son y por qué conectan con nuestro material”

El año pasado diste varios pequeños conciertos en casas de particulares (living room shows), tanto en Estados Unidos como en Europa. Hiciste unos cuantos, así que obviamente es algo que te gusta, pero ¿cómo y cuándo surgió esta idea?

Soy amigo de un músico en los Estados Unidos llamado David Bazan que tenía una banda llamada Pedro The Lion (aún la tiene, pero ahora la lleva él solo), y lleva bastante tiempo haciendo esto. Mi manager sugirió que tal vez me podría interesar hacer algo así y, desde que lo probamos, no sé por qué no es lo que he hecho todo el tiempo. Para mi la idea era hacer esa conexión personal con todo el mundo. Una de las razones por las que Clap Your Hands Say Yeah se tomó un descanso tras el segundo disco (como en 2008 o 2009) fue que en los conciertos yo no sentía ningún tipo de conexión con nadie. Solamente comerciaba con la música.

Pero si este tipo de conciertos hubieran sido posibles entonces me habrían hecho sentir mucho más cómodo, porque habría comprendido por qué lo hacía. Esto me es de gran ayuda en los conciertos, hablar con la gente y hacerme una idea de quiénes son y por qué conectan con nuestro material. Porque en estos conciertos puedo hablar con la gente de cualquier cosa. Es genial.

Llama la atención que des este tipo de conciertos, especialmente porque la música de CYHSY contiene muchas capas de sonido. No puede ser fácil trasladar todo ese sonido a la intimidad de un acústico con una sola guitarra.

Siempre ha sido complejo. Cuando empecé daba conciertos acústicos. Tocaba muchas de las canciones de nuestro primer disco antes de que las grabáramos con la banda completa. Pero cuando grababa las demos, las grababa como si se tratara de una banda completa. De manera que ya entonces mezclaba ambas facetas. Pero un reto reducir todo eso al formato acústico. Especialmente cosas como The Skin Of My Yellow Country Teeth, que es una canción que, en realidad, solamente tiene tres acordes, de manera que es bastante básica: para mi ese tipo de canciones no son sencillas de trasladar a una guitarra acústica porque cuando las interpretas, tienes que tocar cada pequeño detalle para que destaquen. Me pasé meses dándole vueltas a cómo hacer funcionar estas cosas.

“Si pudiera permitirme tener diez personas detrás de mí en cada concierto, encontraría algo que hacer para cada uno”

Suena como si no tocar conciertos con la banda completa y un buen puñado de sintetizadores fuera complicarse la vida.

Sí, si pudiera permitirme tener diez personas detrás de mí en cada concierto, encontraría algo que hacer para cada uno. Ahora tengo tres (somos cuatro en total) y estamos constantemente ocupados. Pero cuando lo reduces todo a una sola persona, quieres que el resultado siga siendo tan efectivo como con la banda. Es un reto divertido pero, aún así, es un reto.

¿Es The Tourist el primer disco de CYHSY que has compuesto completamente solo?

No: los he escrito todos por mi cuenta, aunque siempre ha habido gente a mi alrededor. La diferencia en The Tourist es que la mayoría de los músicos que han estado involucrados no son los que había al principio de Clap Your Hands Say Yeah. Pero sí, intento construir la mayoría de los discos por mi cuenta en la medida de lo posible. Armo las percusiones, teclados, voz y guitarra y luego se las llevo a la banda para ver cómo funcionan.

¿Cuántos instrumentos tocas?

Toco el bajo, pero no muy a menudo. Raramente me grabo tocando el bajo. Pero toco teclados, guitarra, y batería (más o menos) además de cantar.

Escuchando Mo Beauty (2009), el disco que lanzaste en solitario, uno se pregunta cómo puede ser tan diferente de los discos de la banda.

Esa era la idea. No quería hacer un disco de Clap Your Hands Say Yeah con otra gente. Traté de hacer ese álbum distinto por los músicos con los que estaba trabajando. Trabajé con muchos músicos de primera categoría en Nueva Orleans y quería que el resultado fuera más en la línea del Planet Waves de Bob Dylan. Para mi, en cada disco, cuando escribo una canción pienso en cómo quiero que suene, pero también tengo en consideración con quién estoy trabajando. Esto incluye a músicos y productores.

Así que a veces ajusto mi música para que encaje con ellos. Ese disco era material que había escrito con anterioridad y, en su mayor parte, hablaba sobre Nueva Orleans y sobre mis sentimientos por esa ciudad más que de algún proyecto apasionado mío o de hacer un disco de Clap Your Hands Say Yeah en Nueva Orleans. Quería que fuera sobre la ciudad.

¿Tienes en mente hacer algo en solitario de nuevo?

En realidad no, porque ahora mismo quiero escribir para la banda. Aquello fue un proyecto extraño colaborativo al que no sabíamos qué nombre ponerle. Si escribo para una banda siempre es para Clap Your Hands Say Yeah. A aquello no sabíamos cómo llamarlo y al final le pusimos mi nombre.

“Nunca me interesaron las bandas o los músicos que hacen lo mismo una y otra vez”

Lleváis más de diez años en activo y vuestros cinco discos suenan muy distintos entre sí, aunque también suenan como parte de una misma cosa. ¿Cómo sientes tú estos cambios? ¿A qué se deben?

Nunca me interesan las bandas o los músicos que hacen lo mismo una y otra vez. Supongo que desde un punto de vista empresarial es una buena estrategia, porque a la gente le gusta saber qué esperar. Pero artísticamente es aburrido. El ejemplo más obvio son The Beatles. Para mi, si no cambias estás muerto. Es una falsedad. Supongo que a otra gente le parecerá bien, que les hace sentir bien. Pero para mi sería falso porque yo cambio. Mis intereses cambian y los álbumes tienen que cambiar con ello.

Mark Oliver Everett, el líder de Eels, dice exactamente lo mismo en su libro.

Sinceramente, tiene que ser complicado para la gente como él. Para la gente como yo es un poco difícil porque a veces la gente desconecta porque piensa que, como nuestro primer disco fue más exitoso y popular de lo que esperábamos, todo lo que íbamos a querer hacer iba a ser como aquéllo. Si ése hubiera sido el caso, si hubiera dicho “Voy a darles exactamente lo que quieren”, me habría ido de gira y me habría puesto enfermo de tanto hacerlo.

Pero eso es, en parte, lo que hace atractivos vuestros discos: son distintos pero están conectados.

Es por ello que en nuestros conciertos puedes ver nuestros cinco discos representados y que funcione. Ninguna canción desentona con las demás.

Entonces, ¿seguís explorando todas vuestras etapas?

Sí, es divertido. No hay ninguno de nuestros discos que no me guste. Me gustan los que son menos populares. Por ejemplo, para mí Only Run (2014) es, si no nuestro mejor disco, uno de los mejores. Y todavía me sorprende que la gente no llegue a conectar con él, porque para mi es el que destaca. A uno de mis músicos, Francis, le pasa lo mismo. Pero tengo que ajustar los conciertos, porque no puedo darle al público lo que no me está pidiendo.

En 2004 fuisteis una de las primeras bandas que ganó popularidad más gracias a internet que a las compañías de discos. ¿Cómo contribuyó esto al sonido de vuestro primer disco?

Bueno, no teníamos a nadie mirándonos por encima del hombro. Sinceramente, creía (y aún creo) que, en gran medida, no teníamos mucho que perder. Yo sólo lo hacía por diversión. No quería ser un músico de carrera por aquel entonces, así que estaba creando el disco como se me ocurría. Trataba de imitar a Brian Eno, que es una gran influencia para mí. Pero me lo iba inventando según me parecía. Tampoco me gustaba mucho la música que sonaba por aquel entonces, así que pensé que sería el tipo de disco que solamente conocerían los dependientes de las tiendas de discos. No esperaba que llegara o le gustara a nadie más.

Pero entonces llegó Pitchfork…

Sí, ya sabes: todo el mundo tiene derecho a tener una opinión y en aquel momento fue una sorpresa para nosotros, aunque bienvenida. Pero sí, lo hicimos sin sello: pensábamos que con internet ya no eran necesarios. Si hubiera sucedido antes, tal vez no habría sido así. Pero es curioso porque la gente a veces dice que fuimos un producto de los blogs y que aquello no fue del todo justo. Pero yo creo que tiene gracia porque contratar a un relaciones públicas para que le diga a todo el mundo que tu banda es genial no suena mejor. A la gente de los blogs no les hemos pagado nunca, solamente expresan su opinión.

No tiene sentido: a Arctic Monkeys nadie les cuestiona la autenticidad o justicia de su éxito y empezaron más o menos igual

Sí, recuerdo que ellos aparecieron un poco después. Creo que nos critican erróneamente cuando la gente lo que hizo fue manifestar su propio punto de vista sin que nadie les animara a hacerlo. Y creo que es así como deben ser las cosas. No quiero tener a nadie influyendo para que salgan ciertas críticas o artículos. Me parece ridículo.

Parte de The Tourist ha sido grabado en el garaje de tu casa. ¿Forma esto parte de tu política de no trabajar con sellos discográficos?

Tuvimos una discográfica en Europa porque allí no teníamos distribución, así que era necesario. Pero sí, los dos últimos discos han sido grabados en gran parte en mi casa. Con el paso de los años, grabo mejor allí. Todo el mundo tiene ProTools estos días.

¿No complica esto las cosas un poco o es sólo cuestión de acostumbrarse?

No si tienes a Dave Fridmann. Todo va a salir bien si tienes a alguien como él. Creo que sin él tendría algunos problemas. Dave es un jugador de primera categoría, creo yo. Tengo la suerte de ser su amigo así que le puedo preguntar cosas o llevarle el disco tal y como lo he grabado en mi sótano y pedirle que me lo pula.

“Quería mezclar ritmos amables con letras algo más agresivas que antes”

Se escuchan muchas más guitarras acústicas y menos sintetizadores en The Tourist que en Only Run o Hysterical (2011). ¿Hay alguna razón práctica que lo explique o es la forma en la que sonáis ahora?

Algo de razones prácticas hay. Una de las cosas que quería hacer era mezclar ritmos amables con letras algo más agresivas que antes. El estribillo de la primera canción [de The Tourist], por ejemplo, The Pilot, es “I know better than think it all / A tough-love motherfucker”. En los Estados Unidos esto no es tan común. Pero la melodía es acústica y suave. Me gusta jugar con este tipo de cosas.

En Only Run me gustó pedir a Matt Berninger de The National que cantara en Coming Down porque los dos nos complementábamos en la canción. Hay razones prácticas para casi todo lo que hago y en ese caso eran las diferencias entre nuestras voces. No sé cuánto conoces de The Velvet Underground, pero cuando John Cale canta Lady Godiva’s Operation llega Lou Reed y corta la canción, atrayendo tu atención. Hago muchas cosas así que o bien hacen que la canción funcione mejor o que la hacen funcionar completamente.

España es prácticamente la última parada en la pata europea de vuestra gira. ¿Qué haréis después?

AO: Vamos a reeditar nuestro segundo disco y vamos a realizar una pequeña gira por las costas Este y Oeste de los Estados Unidos para tocarlo íntegro. Creo que es un poco raro hacer esto con cada disco, pero también pienso que es posible que acabe haciéndolo con todos ellos, porque le presto bastante atención al orden, a la secuenciación de los discos. Con ese, al igual que con todos los demás, nunca llegué a hacer un concierto en el que lo toquemos de principio a fin tal y como se publicó y he pensado: “¿por qué no?”.

En algunos de mis discos favoritos, como los de Brian Eno o Tom Waits, siempre hay un comienzo, un viaje y un final. Hicimos esto por el décimo aniversario de nuestro primer disco y lo vamos a hacer con el segundo. Hysterical es un poco más inconexo porque la elección del orden de las canciones tuvo algo de acuerdo democrático. No estoy seguro de si llegaré a hacer este tipo de conciertos con ese disco, pero para los otros cuatro, el orden está muy claro para mi. Además, en algunos casos, si puedes reinterpretar el material, es todavía mejor. Así que eso va a ser lo próximo: en cuanto volvamos me pondré a trabajar en nuestro sexto álbum, que ya casi he terminado de componer. Y después volveremos sobre Some Loud Thunder (2007) para salir de gira con él en diciembre.

¿Has escrito mientras girabas?

Sí, en realidad. Letras en su mayor parte. He estado trabajando con un amigo en Estados Unidos en la música y uno de los chicos va a añadir las percusiones si está disponible para cuando vuelva. Ha habido más gente de la habitual ayudándome, así que he estado trabajando en las melodías vocales y en las letras más que en los otros aspectos. Es divertido.

