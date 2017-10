Alec Ounsworth y sus chicos, es decir, Clap Your Hands Say Yeah, han estado de gira por nuestro país estos días para presentar The Tourist, el disco que la banda publicó a principios de año. La noche del viernes el Ochoymedio Club de Madrid se llenaba de chavalada indie ansiosa de bailar y corear los temas de sus primeros discos. Fue un concierto optimista que transcurrió, además, en buena parte, sin pausas entre los temas, con un ritmo frenético y tonos constantemente cambiantes. Mucho rock indie para empezar el fin de semana en hora y media que se pasó en un suspiro.

Clap Your Hands Say Yeah