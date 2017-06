Durante 32 ediciones el festival de cine de Valencia, el Cinema Jove (organizado por el Institut Valencià de Cultura), ha constituido una plataforma de prestigio desde la que los creadores noveles y de culto podían presentar su trabajo.

Sin perder nunca de vista su objetivo de visibilización y promoción de los jóvenes cineastas, y con un afán claro por la promoción de la mujer como creadora de cine (el 60% de los títulos seleccionados están dirigidos por mujeres), la presente edición del Cinema Jove incorpora algunas novedades: el Premio Feroz, uno de los más prestigiosos en lo que a cortos nacionales se refiere; o un ciclo dedicado a webseries. Del 23 de junio al 1 de julio el cine más fresco del verano se concentrará en Valencia.

Sección oficial: una juventud desorientada

En diez largometrajes optarán al premio Luna de Valencia. Cineastas de Brasil, Uruguay, Colombia, Argentina, México, Francia, Holanda, Polonia, Austria, Alemania, Bélgica, Sudáfrica, India y Sri Lanka, presentan un retrato de una juventud en crisis.

La homosexualidad en Sudáfrica, la misoginia en la India y Sri Lanka, el declive de los grupos de de amigos que forjamos en la juventud y de las ciudades que los ven crecer, las diferentes maneras de lidiar con el duelo o la realidad rural de Brasil y México son los temas que se abordarán en esta sección. Una verdadera ventana al mundo desde la que podremos descubrir los retos, inquietudes y emociones que experimentan los jóvenes de otros rincones del globo.

También serán 63 cortos los que compitan en la sección oficial con un espíritu similar: cineastas del Norte y el Sur de América y Europa principalmente, muchos de los cuales ya han pasado por los festivales de Cannes, Toronto, Locarno, Berlín, Rotterdam, Hot Docks Canadá y San Sebastián.

Es en esta rama de la sección oficial donde el Cinema Jove inicia su colaboración con los premios Feroz, unos de los mejor considerados del audiovisual español. En virtud de dicha colaboración 180 periodistas y críticos de cine votarán el mejor corto español de la Sección Oficial.

Webseries: un nuevo medio de expresión para la juventud

Con la colaboración de Flooxer, la plataforma de contenido digital de AtresMedia que es uno de los portales que apuestan con más claridad por las webseries de nuestro país, el Cinema Jove programará para concurso 13 series online de Argentina, Canadá, Australia, Estados Unidos, Alemania, Italia, Francia, Reino Unido y Uruguay: humor navideño, filias sexuales, ciencia-ficción, una discoteca infestada de zombies, un falso documental en tono de comedia sobre el 11S, thriller de misterio, distopía espacial, policías patosos, alienígenas y la risa son los temas que se tratarán en ellas.

Los premios serán el Luna de Valencia a la mejor Webserie (con una dotación de 500€) y el Premio del Público (300€), así como un premio especial que permitirá incluir una de las webseries participantes en la sección oficial del Marseille Webfest, y el premio de distribución Rockzeline. Esta será la segunda edición del festival que dedica una sección a un contenido tan específicamente juvenil como el de las webseries.

Este ciclo tendrá lugar los días 24 y 25 de junio y contará con mesas redondas como Cómo producir una webserie sin ir a la cárcel para analizar las vías de financiación y realización de proyectos de estas características; y ¿Hay vida después de Youtube? para tratar de dar respuestas a los creadores que se preguntan cómo distribuir, promocionar y monetizar sus webseries.

Secciones fuera de concurso

Tres son los ciclos temáticos propuestos fuera de la competición. El primero, y más nutrido, es Art & The City, orientado a reflexionar sobre el mundo del arte urbano y el graffiti y su relación con las ciudades. En él se podrá ver, por supuesto, la cinta de culto Exit Through The Gift Shop, del grafitero británico Banksy; la española The Neverending Wall, sobre la destrucción de los últimos tramos de la East Side Gallery (algo más de un kilómetro del Muro de Berlín conservado gracias, en parte, a los históricos murales que la cubren); o la emblemática Style Wars, sobre el estallido de la cultura del hip-hop en las calles de Nueva York a principios de los años 80.

Un par de proyecciones celebrarán también el 30 aniversario del programa Erasmus y cuatro cintas españolas estrenadas en la presente década se encargarán de aportar una reflexión sobre el futuro del cine.

Cinema Jove