Según se rumoreó insistentemente, Toni Erdmann, la película de la alemana Maren Ade que ahora llega a nuestras pantallas, no se llevó la última Palma de Oro del Festival de Cannes, a pesar de ser con mucho la película más aplaudida por el público asistente, porque al presidente del jurado, George Miller, no le gustó y consiguió que no apareciera entre las premiadas. Se tuvo que conformar con el FIPRESCI, concedido precisamente por la crítica internacional, y ahora suena como segura nominada al Oscar a Mejor película extranjera. Sin querer enmendar la plana al director de obras maestras como Mad Max: Fury Road y Babe, el cerdito en la ciudad, vamos a tratar de explicar por qué Toni Erdmann es la cinta más interesante y perturbadora que se ha estrenado últimamente en nuestras salas.

Winfried (un fantástico, absolutamente genial, Peter Simonischek) es un jubilado alemán, un hombre grandote y bonachón que vive solo, da clases de piano, cuida de su anciana madre y de un perro al que tampoco le queda demasiado de vida. No es una vida esencialmente atractiva, pero gracias a su constante sentido del humor -en especial le encanta disfrazarse- y a lo que podríamos llamar una “benevolencia natural” hacia los que le rodean, consigue iluminar una existencia que, por lo demás, no puede ser más rutinaria. Pero todo cambia cuando le hace una brevísima visita su ocupadísima hija, Ines (Sandra Hüller, que es una especie de versión germana de Cate Blanchett), una ejecutiva agresiva que trabaja para una importante asesoría en Bucarest.

Ines es lo que se entiende por una persona de éxito: incapaz de desprenderse ni por un minuto de su smartphone, ha llegado a la cumbre en su carrera profesional, se dedica a asesorar a las grandes firmas alemanas que se van a asentar en la empobrecida Rumanía y su existencia transcurre entre lujosos spa, cenas en restaurantes exclusivos y encuentros a escondidas con su atractivo amante rumano (la directora aprovecha su personaje para soltar un montón de cargas de profundidad contra la cultura corporativa de las grandes empresas, su machismo y su hipocresía). Por supuesto, todo esto es algo vacío y carente de sentido; y por dentro Ines está más muerta que viva. A su padre no se le escapa y decide que no va a permitir que las cosas continúen así. O, para decirlo con más exactitud, quien no lo va a permitir es Toni Erdmann.

Maren Ade debutó en 2003 con Los árboles no dejan ver el bosque, la historia de una profesora cuyo idealismo se enfrenta a un duro choque con la realidad en la que ya se apreciaban las principales características de su cine: una puesta en escena sencilla y efectiva; una llamativa ausencia de alardes técnicos; un ritmo tranquilo, donde se prima que todo fluya con naturalidad; y su habilidad para mezclar drama y comedia. Tras este debut, llegó Entre nosotros, donde una pareja joven, acomodada y aparentemente feliz descubre a través de los pequeños incidentes de unas plácidas vacaciones que en realidad no se conocen, que son dos personas absolutamente distintas a las que creían; y todo relatado con un pulso y una sutileza magníficos. Ahora se ha superado a sí misma, gracias a su protagonista.

Bajo su aspecto tranquilo, Winfried es un auténtico terrorista emocional que irrumpe en el ordenado día a día de su hija a través de un personaje inventado, con una peluca y una dentadura falsa: interrumpe las reuniones, las cenas, los encuentros de negocios, bajo la identidad de Toni Erdmann, que según el momento puede ser un coach o un ejecutivo o incluso el Embajador de Alemania en Rumanía. Dice las cosas más inconvenientes, hace que los demás (y él mismo) queden en ridículo y humilla increíblemente a su hija, que hace lo que puede para librarse de él sin conseguirlo. Es grosero y grotesco y, al mismo tiempo, está dotado de un peculiar encanto que lo vuelve irresistible. En contra de su voluntad, poco a poco, Ines se va transformando en una cómplice de su farsa. Porque si una persona es capaz de llegar al corazón de hielo de una supejecutiva es Toni Erdmann…

Todo esto lo cuenta Maren Ade con escenas largas, dilatadas, a menudo de una comicidad explosiva, en las que con una misteriosa sabiduría, impropia de una directora tan joven, lo que debería parecernos irritante nos termina conmoviendo y lo que empieza con una broma grosera se convierte en una lección de humanidad. La relación padre-hija entre Winfried (o Toni) e Ines, si el espectador entra en su juego, es de la que no se olvidan.

Toni Erdmann