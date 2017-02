Las cosas de palacio van despacio. A pesar de las buenas críticas y de varios premios recientes, The Crown no ha llegado a las expectativas previstas por Netflix. Aun así, la cadena online ha confirmado una segunda temporada de anuncio más inminente de lo esperado. Te damos las razones para dejarte embriagar por esta fábula política y social que sigue estando de rabiosa actual.

En lo que podría considerarse casi formato documental, Peter Morgan nos presenta esta historia que se centra en la figura de Isabel II (la monarca más longeva que ha existido en el trono británico) pero también en un contexto generacional marcado por la posguerra, la relación entre la monarquía y las instituciones políticas y, sobre todo, su habilidad para evitar el escándalo continuamente. ¿Será suficiente para hacer que su reinado siga intacto?

La casa por la ventana (de Buckingham)

No en vano Sony y Left Bank Pictures han confiado en Stephen Daldry (Billy Elliot, The Reader) para dar credibilidad a la historia de la única reina que se coronó con Churchill como jefe de gobierno y ha presidido unos Juegos Olímpicos en su país protagonizando un vídeo junto al último James Bond, Daniel Craig.

The Crown es la serie más cara que el canal estadounidense Netflix ha distribuido hasta la fecha, superando los 120 millones de euros que fueron necesarios para estrenar The Get Down. Suponemos que el canal estadounidense no tendría dudas al respecto, ya que la segunda temporada empezó a rodarse antes del estreno mundial de la primera (para alivio de los fans más acérrimos).

La (reina) desconocida

El perfil no tan conocido de la protagonista encaja a la perfección con el de su personaje, no solo por la notable interpretación de la primera, sino porque el gran desconocimiento popular por la vida real que sucede en palacio hace de la serie un bocado más apetecible.

Por su parte, Clare Foy ha protagonizado más de una aventura en la pequeña pantalla, recibiendo especialmente buenas críticas por su papel de Ana Bolena en la producción de la BBC Wolf Hall (2015), por la que optó a un BAFTA. Tampoco le ha ido mal encarnando a la reina que nos ocupa en estas líneas; de momento, se ya ha hecho con el Globo de Oro a la Mejor Actriz en un Drama televisivo y dos nominaciones en los pasados SAGA (Screen Actors Guild Award).

Dr. Duque

Si Clare Foy dibuja un retrato casi calcado de la actual soberana británica (y un admirable acento de Oxford a pesar de su procedencia de Manchester), Matt Smith no podía estar más atinado como su compañero de viaje y alcoba. Si en lo primero parece no tener queja su personaje, en lo segundo prueba más ausencias y tachones en su historial de lo esperado, compartiendo este vacío ocasional en el sentido figurado pero también práctico en el poder con el consorte Alberto (Victoria, Movistar).

Si bien Smith una cara mucho más reconocida en su país natal, más que por su trayectoria en el teatro, por representar el papel protagonista de la famosa serie de la BBC Dr Who, por el que el actor de Northampton ganó un BAFTA en 2011. Casualidades de la vida, su compañera en la serie es la ahora Reina Victoria más famosa de la televisión.

Omnipresencia de época

Sobrepasando el vínculo argumental entre ambas series (quitando el fiel vestuario, ni el ritmo, ni el guión, ni la mayoría de elementos que sobresalen aquí se asemejan a las cualidades de Victoria), Alex Jennings (también conocido por The Lady in the Van, Bridget Jones: The Edge Of Reason o Babel) repite en un papel de alcurnia, aunque esta vez para interpretar al hermano de Jorge VII.

En la producción de ITV (distribuida en España por Movistar), el actor británico se mete en la piel de tío (y más tarde, cuñado) de la joven monarca, fingiendo en consecuencia un marcado acento alemán en pantalla, en consonancia con el de Tom Hughes.

La(s) familia(s) y la cena

Más que un momento más de la rutina diaria, el momento de la cena en The Crown refleja fielmente ese ingrediente sumamente británico solo igualado en popularidad mundial por la ceremonia del té. No solo en esta serie la última comida del día ofrece una excusa perfecta para alumbrar los detalles de la intimidad familiar (unas veces más celebrada que otra), sino también un ritual social, donde (como ya sucede en otras series como Downton Abbey), se convierte en el principal momento del día (o mejor dicho, la casi noche británica) donde mejor y más frecuentemente se concentra la tensión argumental respecto a las visitas, los anuncios y, sobre todo, los secretos y todas las maniobras privadas de la agenda real.

Algunas de las escenas más espectaculares de la serie en cuanto a arte, realización y vestuario suceden en este marco; desde el momento en el que Margarita (aquí interpretada por una extraordinaria Vanessa Kirby) reclama su lugar en el ojo mediático hasta la escena tan cargada de simbolismo y contención británica que cierra la primera temporada de la serie.

Arriba y Abajo

Como la popular serie de los 70, la intención de The Crown es centrarse (al contrario de lo que sucede en Victoria) casi en exclusiva en la vida de los protagonistas en el trono. Además, ya hemos cambiado de siglo y dejado atrás las constantes sociales que marcaron una época (de nuevo tan bien reflejada en Downton Abbey), como es el derecho a voto de la mujer, la pena de muerte o los privilegios sociales, aunque precisamente sea el ahínco por preservar esta última característica intacta lo que haya marcado la popularidad de la familia real inglesa y diferenciarla del resto de las monarquías europeas.

Al fin y al cabo, reina solo hay una… Aunque, de momento, no en las pantallas.

*La segunda temporada de The Crown se estrena en marzo en España a través de Netflix.

The Crown