Lázaro, hermano de Marta y María de Betania es un personaje del Nuevo Testamento y uno de los más iconográficos de la Biblia. Se le conoce gracias a que fue resucitado por Jesús, según se cuenta en el Evangelio de San Juan. Quién no ha escuchado alguna vez en clase de religión eso de: “Lázaro, ¡Levántate y anda!”. A partir de este pasaje, su nombre es utilizado como sinónimo de resurrección, de ahí que sea Lázaro el nombre del ambicioso proyecto con el que un grupo de científicos intenta jugar a ser Dios en esta nueva versión de Re-Animator Frankenstein.

Este es el tercer largometraje de Mateo Gil, guionista y director de sobra conocido gracias a sus guiones junto a Amenábar, con quien ha escrito Ágora, Mar adentro, Tesis y Abre los ojos, película con la que Proyecto Lázaro guarda no pocos grados de parentesco – bueno, y con Mar adentro, pero ahora no toca hablar de spoilers y vasos de agua. Mejor centrémonos en el paralelismo existente entre las anteriores. César y Marc, es decir, Eduardo Noriega y Tom Hughes, mueren, y una empresa que se dedica a la crionización promete resucitarlos en un futuro lejano. Grosso modo, este podría ser el argumento principal de ambas, bien.

La primera era más bien un thriller y ésta sin embargo es más bien un drama, aunque las dos son las dos cosas, y a su vez, obviamente, películas de amor y ciencia ficción. El cine de género es algo con lo que siempre ha coqueteado el director canario, a veces con acierto, como ya demostró en el western Blackthorn. Pero aquí no ha habido tanta suerte, ya que el resultado, pese a ser correcto e incluso con pequeños destellos de maestría, es más plano y previsible de lo que promete al principio.

Podría decirse que Proyecto Lázaro empieza donde acaba Abre los ojos, aunque su guionista y director prefiere referirse a la suya como un spin-off y no como una continuación. Mateo Gil vuelca en este film algunas de sus obsesiones: el rápido paso del tiempo, la fragilidad de la existencia, la importancia de los recuerdos, etc. Aquí la criogénesis es una utopía y una distopía. El autor hace lo imposible para que todo este mix funcione, y es cierto que técnica e interpretativamente la película imprime cierta verosimilitud, pero lo que se cuenta y cómo se cuenta no sorprende ni sugiere demasiado.

Es inteligente en cuanto a la maximización de recursos, estamos hablando de una producción internacional rodada en inglés con aspiraciones comerciales cuyo presupuesto no sobrepasa los siete millones. Pero esto no es Gattaca, ni Ex Machina, ni Primer, ni Her, ni ninguna de esas pelis sci-fi de bajo presupuesto con las que probablemente ha soñado Gil.

Proyecto Lázaro es un festival de flashbacks y flashforwards, un atracón de imágenes etéreas, una borrachera de voces en off y una bacanal de conceptos existencias, y todo aliñado con un poquito de Malick y aromatizado con fragancias new age. Un cocktail pesado e insípido pero con cierto gusto y más o menos digerible. No como Nadie conoce a nadie, cuyo visionado es uno de los mejores revulsivos que he conocido.

