Bajo el título de Michelle & Obama, y unos meses después de su estreno en Estados Unidos, llega a la cartelera navideña el comienzo de la historia de amor entre los ahora casi ex presidente y primera dama. La versión española cambia el título original de Southside with you (Southside contigo), que hace referencia al barrio del sur de Chicago en el que creció Michelle LaVaughn Robinson Obama, por uno que también adelanta el protagonismo de la figura de Michelle.

Una primera no-cita

Obama y Michelle siempre han mostrado su afecto en público, así que es de extrañar que su romance no se convirtiera antes en película. ¿Qué mejor que empezar por el principio? Retrocedemos a 1989 cuando un joven Barack Obama de 28 años se encapricha de su tutora en el bufete de abogados donde es becario y decide embaucarla en una cita. Sin embargo, ésta se muestra desde un principio reticente a salir con este chico con el que trabaja, a pesar de sentir una evidente atracción. Lo que Michelle, de 26 años por aquel entonces, niega a aceptar como cita empieza con una exposición de Ernie Barnes en el Arts Institute.

Quien la sigue la consigue

La no-cita sigue su curso con una de cine, aunque a lo largo del metraje se incluyan ciertas licencias como la introducción de una especie de mitin político que empieza a conquistar a la joven gracias a la labia de Barack. Haz lo que debas de Spike Lee y la constante referencia al movimiento afroamericano hacen que la soñadora Michelle vaya cediendo.

Un beso con sabor a chocolate

El intento constante de empatizar con estos personajes y humanizar la figura del presidente llega a su punto álgido, quizás para terminar la candidatura con un buen sabor de boca, con el momento en el que Obama invita a Michelle a un helado de chocolate para aprovechar y besarla en un banco (que hoy en día tiene una placa conmemorativa).

Los actores se ajustan como pueden al surrealismo que supone la intención de reflejar cómo son ahora mismo las dos personas de hace veintisiete años. Los gestos que Parker Sawyers ha incorporado magistralmente, resultan poco verídicos debido a una documentación descoordinada. ¿De verdad Obama se expresaba de igual forma a finales de los 80 que ahora tras una dialéctica y comunicación bien aprendidas durante años al frente del gobierno de los Estados Unidos? Por no mencionar la vestimenta… Tika Sumpter no puede presumir de un trabajo tan bien hecho como el de Sawyers, ya que se queda demasiado en la figura de “chica dura” y no consigue conectarnos con lo que conocemos de la verdadera Michelle.

El film resulta insulso, demasiado extenso e incompleto. Al introducir sólo esta primera cita, y de forma tan alargada, la sensación latente es la de querer saber más sobre lo que ocurrió después (pero más gracias a Google que con una secuela).

Michelle y Obama