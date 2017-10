Un apresurado viaje en avioneta sobre las Montañas Rocosas acaba con un piloto muerto y dos absolutos desconocidos incomunicados, en lo alto de una montaña, con una pierna rota y la nieve a la altura de la cintura. A la aventura se suma el perro del malogrado piloto para quitarle, se supone, un poco de hierro al asunto. Esta es la historia que nos plantea La Montaña Entre Nosotros, un descafeinado drama romántico que, con mucha más nieve que emociones, llega esta semana a nuestras pantallas.

Ya es cierto que el planteamiento no es muy prometedor, pero dos pesos pesados como Kate Winslet e Idris Elba despiertan, cuanto menos, interés. Pero, aunque la química entre ellos es innegable, tampoco es explosiva ni excesivamente interesante para el espectador. La solvencia de ambos intérpretes no es capaz de compensar el tono frío y desapasionado con el que se desarrolla el relato.

Llama la atención tanta frialdad, de hecho, puesto que estas cintas de situaciones límite, montañas, acantilados y personas perdidas e indefensas ante la inmensidad de los elementos se suelen caracterizar por el abuso de la tensión, de las escenas hiperemocionales, de la lágrima fácil y de la representación más descarnada del martirio físico al que se someten sus protagonistas. Nada de esto sucede en La Montaña Entre Nosotros, cosa que debería ser un punto a su favor, haciéndola más accesible para los espectadores no aficionados a estas emociones tan trepidantes y gráficas. Pero el resultado es un relato desapasionado, blando y carente de giros o sorpresas a los que aferrarse.

Técnicamente son muy disfrutables las impresionantes panorámicas de los paisajes en los que nuestros protagonistas sufren su peculiar aventura. Aunque da la impresión de que la versatilidad del blanco en paisajes nevados está desaprovechada. ¿Recuerdan lo que hacía Ang Lee con los paisajes en Brokeback Mountain (2005)? Pues a eso me refiero.

Obviamente el mejor momento de la película es el del accidente de la avioneta, en los primerísimos minutos de la cinta (no se le puede negar a Hany Abu-Assad que va al grano), rodado en una especie de plano secuencia desde el interior de la misma que le quita a uno las ganas de volver a subirse a un avión en una temporada. El resultado recuerda, sin duda alguna, al claustrofóbico tiroteo en el coche de Hijos de los Hombres (Alfonso Cuarón, 2006), pero no consigue Abu-Assad acercarse a la inolvidable carga dramática de aquélla.

Lo más posible es que La Montaña Entre Nosotros no funcione principalmente porque sus personajes, de tan sencillos que intentan parecer, se quedan en simples.

El tratamiento casi aséptico de la historia de “casi amor” que surge entre los protagonistas es, eso sí, llamativa. Principalmente porque la indecisión de los personajes y lo confuso de sus sentimientos sí que es un buen retrato del cómo se afrontan las relaciones sentimentales a partir de cierta edad, cuando los enamoramientos y las emociones de la juventud empiezan a quedar lejos. Aún así, el (emocionalmente) agónico y anticlimático final tiene mejor intención que resultado y, si bien contribuye a la hora de dar un toque de realismo a la película, llega cuando al espectador le queda muy poco interés por ésta.

Hagan lo que hagan Winslet y Elba, Alex y Ben son puro cliché, construido cada uno en función de las características del otro. Ben es silencioso, racional, está torturado por su pasado y su formación como neurocirujano le confiere, de algún modo, casi todas las habilidades que uno podría necesitar para sobrevivir en pleno invierno en medio de la más absoluta nada. Alex, por otro lado, es impulsiva, dicharachera, ingeniosa, extrovertida y… y o bien un poco imbécil o bien un poco torpe. Porque no hay tramo de la película en la que no haga algo alocado que ponga a los protagonistas más cerca de la muerte. Para colmo, sus habilidades profesionales (es fotógrafa) no tienen apenas poder resolutivo en el relato. La evolución de cualquiera de ellos al término de su epopeya es cuestionable, cuanto menos.

Eso sin ponernos especialmente sensibles. Si uno quiere ver La Montaña Entre Nosotros con algo de maldad, se hace bastante sospechoso que sea Alex, el personaje femenino, quien sufra las heridas más graves durante el accidente, quedando completamente a merced del salvador y omnipotente Ben. Porque sin dificultad ninguna nos plantan un relato sobre una mujer que necesita constantemente ser salvada por un varón que, en pago, obtiene una buena ración de cuidados emocionales para su maltrecha y necesitada alma. Así vista, La Montaña Entre Nosotros suena todavía más a algo que ya hemos visto un buen puñado de veces. Posiblemente durante la sobremesa de un domingo en Antena 3.

