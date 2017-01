Te has tenido que ir a ver las bragas o los calzoncillos al salir de ver El exorcista; has arañado al de al lado, lo conocieses o no, tras ver Suspiria; has llorado de pavor y empatía con Carrie; has pasado el mejor-peor Halloween de tu vida con El Resplandor…

En este último año, el ciclo de cine de terror Voodoo Cult Horror Movies que organizan desde Sunset Cinema nos ha permitido pasarlo espectacularmente mal haciendo el bien: programando en la enorme e icónica pantalla de los Cines Palafox las películas de terror más representativas de la historia en versión original subtitulada e invitándonos a copazos.

Para recibir el año, lo vuelven a hacer: la nueva parada de los monstruos será en Texas. Concretamente con La matanza de Texas de Tobe Hooper, más de cuarenta años después de horrorizar al mundo entero en su estreno oficial, y aterrizando el próximo jueves 12 de enero en los madrileños Cines Palafox.

En Notodo.com, como hemos hecho con el grueso de las películas del ciclo, os invitamos a que asistáis gratis y en la compañía que vosotros queráis. Y es que estamos regalando tres entradas dobles entre todos aquellos que nos escriban un mail indicando en el asunto “TEXAS” y diciéndonos por qué os tiene que tocar a vosotros las entradas (sentimentalismos los justos, ¿eh?).

Nos pondremos en contacto con los tres ganadores un día antes de la proyección, el miércoles 11 de enero a través de vuestros correos electrónicos. Si no lo hemos hecho, no os pongáis plasta: el azar ha dictaminado que otro/a es el/la afortunado/a. ¡Suerte!

ESCRIBE AQUÍ PARA PARTICIPAR

La matanza de Texas