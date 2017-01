La autopsia de Jane Doe es una modesta y simpática cinta de terror, justamente galardonada con el Premio especial del jurado del último Festival de Sitges, y un gran avance en la carrera de su director, el noruego André Øvredal, responsable de la curiosa Trollhunter.

La película tiene prácticamente una única localización, el caserón de Brian Cox (Braveheart, Manhunter) y Emile Hirsch (Destino: Woodstock, Killer Joe) son Tommy y Austin Tilden, padre e hijo que regentan una morgue y crematorio en una pequeña localidad rural. Su tranquila jornada de trabajo se ve alterada cuando el sheriff Sheldon (Michael McElhatton) de la localidad aparece para rogarles que realicen una autopsia en plena noche, del cadáver de una mujer joven (la bellísima Olwen Kelly) recuperado de una escena del crimen, sin rastros aparentes de violencia. El cuerpo fue hallado semienterrado en el sótano de una casa, en la que hay otros tres muertos que parecen haberse suicidado o matado entre sí. Quizás en el cadáver de esa chica existe una respuesta que explique lo sucedido. Para padre e hijo, dos profesionales consumados, es un caso más, entre tantos otros. Lo inquietante será cuando inicien la autopsia y descubran que, bajo su impoluta superficie, hay indicios tenebrosos. Y lo peor vendrá cuando adviertan que con ese cuerpo ha llegado una fuerza sobrenatural que los aisla del mundo.

Durante la primera mitad de su metraje, La autopsia de Jane Done se las arregla para crear una atmósfera tensa, fría y malsana con un mínimo de efectos especiales, sin sustos fáciles, con solo dos personajes en la pantalla (tres si contamos el cadáver). La película tiene, necesariamente por su argumento, sus momentos sangrientos, pero en ningún momento parece gratuito gracias a la precisa y austera puesta en escena. Es el cuerpo, y sus misterios, el que consigue atrapar la atención del espectador, y aporta un punto de originalidad a la película. Un cuerpo ominoso, un cadáver embrujado cuya influencia se extiende por todo el hogar de los Tilden, hasta convertirlo en una especie de versión -mucho más modesta, por supuesto- de El resplandor de Kubrick.

Eso hace especialmente lamentable que en su segunda mitad la película use recursos mucho más efectistas; el ritmo hasta entonces pausado, acelera, y los tópicos del cine de casas encantadas empiezan a acumularse, dirigiéndose hacia un desenlace que al menos recupera algo de la inquietud y el mal rollo que ha derrochado en su primera parte. Sin llegar al nivel de joyas recientes del género como La bruja o It Follows, La autopsia de Jane Doe es una buena película de género que ofrece una casi impecable hora y media de entretenimiento.

