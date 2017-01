<<Del 30 al 16>> / <<Del 15 al 1>>

Más allá del truco narrativo o incluso autorreferencial -podría considerarse la obra del cineasta también como una sucesión de pequeñas variaciones sobre el mismo tema-, la película plantea una mirada entre costumbrista y naïf que, sin embargo, encierra inteligentes planteamientos psicológicos y filosóficos que deja al arbitrio de la libre interpretación del espectador.

Y es que más allá de que La fiesta de las salchichas dinamite la idea de cine de animación únicamente para niños y consiga dar una vuelta muy poco amable y explícitamente punki de otros ejercicios de Pixar de objetos-vivientes como Toy Story, el eje que vertebra la historia del film no es otro que el de la reflexión divina, como una mezcla de Saló o los 120 días de Sodoma y La vida de Brian a través de la dinamita pixariana, dotando de una dosis punkarra a la exitosa Inside Out (Del revés) que la factoría animada dibujó el año pasado, la tambiém extrema Ted o o a la mítica Babe, el cerdito valiente de hace más de veinte años.

Un veterano ranger, el sheriff de esta película, astuto y malhumorado, Marcus Hamilton, se convertirá en su némesis. Interpretado por un enorme Jeff Bridges, y los perseguirá tenazmente. Esta es su última misión; cuando atrape a ese par de jóvenes proscritos sólo le aguarda la jubilación. Lo acompaña como resignado escudero un policía más joven, medio indio, medio mexicano, tal vez una representación del futuro mestizo de los Estados Unidos.

A lo largo de dos frenéticas horas vivimos todos los subidones y bajones de aquel sueño de clase obrera: el impacto de la primera gira japonesa, la primera espantada de Noel tras un concierto en el Whiskey a Go Go de Los Ángeles al que iban tan ciegos que no dieron pie con bola, el 'mobbing' al batería Tony McCarroll, la irrupción de la prensa amarilla, los conciertos triunfales de vuelta a casa en el estadio del Manchester City y, al final, la constatación por parte de ellos de que fueron el último gran grupo de la era rock, "antes de Internet y los talent shows, cuando las cosas importaban más. Eso no volverá a pasar". Su vehemente poder de convicción es de tal calado que incluso quienes no fuimos fans de la banda terminamos por creérnoslo.

En plena era de las políticas de austeridad y ante la amenaza del TTIP, es una importante reivindicación, una puesta en valor de las políticas sociales en el momento histórico en que éstas más peligran. El idealismo esgrimido aquí por Moore, su creencia en un mundo mejor que es posible porque ya se ha puesto en práctica, se impone a su propio personaje y se convierte en el mejor antídoto contra las voces cínicas que intentarán devaluar una película que divierte, emociona y hace pensar. Y eso no sucede con mucha frecuencia.

Todo es absolutamente meticuloso en cuanto a la ambientación y puesta en escena. La fotografía en 16 mm recuerda a las películas de Wong Kar Wai (In The Mood For Love es aquí una forzosa referencia), y se inspira en artistas de la época como Vivian Maier o Saul Leiter (no tanto en Edward Hopper, pese a que sea esto lo primero que le venga a la cabeza al espectador medio). El vestuario o la partitura clasicista de Carter Burwell son igualmente importantes a la hora de hacer de Carol una obra de arte total que merece todos los Oscar a los que opta este año.

Tras un tenso prólogo digno de una película de terror, nos encontramos en una localidad idílica y pacífica, gracias a la férrea actuación de su sheriff, interpretado por un pletórico y bigotudo Kurt Russell, que reincide en el género para deleite nuestro. Un forajido surge de ninguna parte, huyendo de algo que no se termina de identificar… Es encerrado en la presión, pero no tarda en ser secuestrado misteriosamente, junto a una mujer (la bella Lili Simmons, que nos sonará por Banshee y la primera temporada de True Detective) que había acudido a curarle una heriday un ayudante del sheriff (Evan Jonigkeit). Al parecer, los secuestradores son una enigmática tribu india que es temida hasta niveles legendarios en esos parajes.

La habitación comienza de modo intrigante. Vemos escenas de una madre (Joy) y un niño (Jack) encerrados en un sórdido cuarto. Él acaba de cumplir cinco años y lo quiere celebrar. Ha desarrollado un mundo propio con sus fantasías y su lenguaje, bastante engolado. Algo así como la estrategia de supervivencia de La vida es bella pasada por drogas alucinógenas.

La película de James Ponsoldt es precisamente eso: dos tipos charlando, largos diálogos sobre literatura, fama, TV, soledad, vacío y de por qué alguien joven, blanco, burgués, de padres cultos, de buena educación y famoso se veía obligado a vivir en un continuo desastre vital. Y esa angustia existencial fue la que probablemente acabó con la vida de David Foster Wallace un doce de octubre de 2008, cuando su mujer, Karen Green, se lo encontró ahorcado en su casa de Claremont, California, tenía cuarenta y seis años.

Si bien Mustang acaba asaltando por momentos la tediosa autocomplacencia en un ejercicio que podría durar algo menos, la cineasta turca borda un film cargado de pasiones y obsesiones, dando un empaque tanto individual como colectivo a través de cinco jóvenes que interiorizan se creen y comunican a la perfección su papel, profundizando en la conciencia de grupo de unas jóvenes rebeldes a su manera, con muchas ganas de vivir pero pocas herramientas para poder hacerlo. Una manera de actualizar el relato de Las vírgenes suicidas por la vía de un drama social de fractura explícita, directo a las encías, que también debe y bebe (y mucho) de films como Women Without Men (y toda la obra de Shirin Neshat en general), el cine de la generación Dogma 95 o de cineastas contemporáneos sobre los conflictos orientales como Bahman Ghobadi, Asghar Farhadi o Jafar Panahi.

Desde los mismos títulos de crédito iniciales, donde ya se refleja explícitamente que éste es el octavo largometraje de Quentin Tarantino, Los odiosos ocho tiene mucho de juego autorreferencial, como si el cineasta a partir del cual se acuñó el término "tarantinesco" (o "tarantiniano") buscase hacer una especie de compendio de sus películas anteriores. De hecho, un divertido juego para fans es el adivinar a qué le recuerdan muchas de las cosas que aparecen en el filme. Éste está concebido como otro juego más (con cierto aspecto de Cluedo) sobre el que va vertiendo alguno de los rasgos que han hecho de Tarantino el cineasta más importante de las tres últimas décadas: hay una trama no lineal, cortada por algunos flashbacks en momentos inesperados, y repartida en seis capítulos; una inigualable gestión de la tensión, engrandecida por sus siempre geniales diálogos y por la puesta en escena, que nos tiene constantemente en vilo, en espera de ese estallido de violencia que nunca sabemos cómo y cuándo va a llegar.

La alianza entre actor y director extrema aún más las facultades de otros lobos esteparios solitarios del cine como el Tom Hanks de Náufrago, el James Franco de 127 horas o el Robert Redford de Cuando todo está perdido, mostrándonos, por un lado, a un DiCaprio desencadenado, épico, con más vidas que un gato, poniéndose a prueba y al límite, sabiéndose un héroe silencioso, un hombre completamente al límite, animalizado y embrutecido, un tipo nacido para ser salvaje pero sobre todo para hacer del amor su principal arma para la fiereza, la supervivencia y la venganza; y a un Iñárritu que exhibe con una crudeza y una bestialidad impasible y para nada gratuita una historia de, repetimos, venganza, pero sobre todo una fábula o un cuento hiperrealista con moraleja, pero que además de tratar el belicoso conflicto por salir adelante y ganar una batalla que estaba perdida y (literalmente) enterrada, habla de los estigmas raciales, del orgullo de unos y los prejuicios de otros, del aprendizaje que da el camino, del bestiario de la América que era hace menos de doscientos años y de la que aún quedan trazas.

Todo, en suma, se (des)orienta para construir un retrato impresionista, libre como un solo improvisado, de la figura del trompetista y una exploración de sus fantasmas personales, su genio y su leyenda. No se trata de un retrato complaciente (pese a ser una película autorizada por la propia familia del protagonista) ni frontal. Evita la tentación típica de la manipulación emocional tanto como la linealidad cronológica. Y así, fantaseando y distanciándose de los acontecimientos comprobables, es como Don Cheadle busca su propia verdad sobre Miles Davis y, tal vez, sobre sí mismo. En un homenaje final a tumba abierta, el propio actor se sube al escenario junto a Robert Glasper, Herbie Hancock, Wayne Shorter y Esperanza Spalding entre otros, y se hace pasar por Davis para interpretar uno de los temas compuestos por sí mismo.

Kent Jones, con ayuda del también crítico Serge Toubiana, decidió rendir homenaje a esa biblia del periodismo cinematográfico en forma de un documental que ya ha pasado por multitud de festivales y ha obtenido el aplauso unánime de la crítica. No es mejor que ver una película de Hitchcock. No es mejor que ver una película de Truffaut. No es mejor que leer el libro del que habla. Lo mejor que tiene es su labor divulgadora e incitadora. Es un buen medio para un gran fin.

El rascacielos de High-Rise es un infierno de varias torres de apartamentos equipados con gimnasio, piscina e incluso supermercado, un microcosmos de hormigón diseñado por un Mad Doctor interpretado por Jereny Irons. Comunidades de vecinos jerarquizadas y habitadas por inquilinos que terminan siendo devorados por la rabia, la ira, la envidia y todos esos sentimientos y emociones cruciales para entender al homo sapiens ballardiano.

Cine Internacional 2016 (II)