No es que se esté muy a la fresca que digamos, y posiblemente no se vaya a estar, pero… ¿y lo que mola sentarse con un tupper de palomitas con el que comería media población de Islandia a ver una película, y mirar hacia el techo y comprobar que, en vez de humedades y luces apagadas, están las estrellas encendidas? No es nuestro ánimo ponernos poéticos y románticos, pero es difícil no serlo cuando hay una programación como la del Cine de Verano de la Comunidad de Madrid.

A partir de hoy mismo y hasta el mes de septiembre, la Comunidad de Madrid llevará pantallas a 44 municipios de la región en lo que es la décimo novena edición de este circuito de cine al aire libre con entrada gratuita: municipios como Alpedrete, Robledo de Chavela, Chapinería, Moraleja de Enmedio, Zarzalejo, Soto del Real (la cárcel no), Navacerrada o Ceinicientos, entre muchos otros, tendrán cine, al menos este verano.

Por allí se podrá disfrutar de películas de prácticamente de todos los géneros, y erelativamente recientes: desde cine español como Abracadabra, El Bar, No sé decir adiós, Contratiempo o Un monstruo viene a verme; hasta blockbusters como La bella y la bestia o La La Land; ejercicios de cine infantil como El bebé jefazo, Gru 3: Mi villano favorito, Los Pitufos o ¡Canta!; cine de autor como Mañana empieza todo, La puerta abierta o Verano 1993; o clásicos como Blade Runner, Willow, Grease o los Gremlins; entre muchas otras.

Cine de Verano