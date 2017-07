Conde Duque ha decidido cambiar de tercio. Este año no habrá programación de cine de verano a la fresca ni ocupación del patio por parte de tumbonas, food trucks y cócteles por doquier. Pero eso no quiere decir que no vayamos a poder disfrutar del cine más icónico en sus instalaciones.

De hecho, el programa de Cine de Estío (que acompañará en el mes de julio la programación de los Conciertos de Estío de los que te hablamos hace unos días) es especialmente apetecible: ocho de las películas más representativas del Nuevo Cine Latinoamericano podrán verse gratis en el Salón de Actos durante este mes.

Con entrada completamente gratuita y hora de arranque siempre a las 20h., al mirar hacia arriba no veremos las estrellas como en los clásicos cines de verano, pero veremos un techo acorazado repartiendo aire acondicionado. Si miramos al frente, que es lo suyo, podremos ver casi una decena de películas que son historia viva y reciente del cine del otro lado del Atlántico.

Una programación que arrancará con la icónica Y tu mamá también, de Alfonso Cuarón, que servirá de pistoletazo de salida a una programación en la que podremos ver dos de los títulos de cine argentino reciente más celebrados internacionalmente (El clan –que celebramos aquí– y El ciudadano ilustre), el biopic sobre Pablo Neruda que dirigió el chileno Pablo Larraín (de la que te hablamos aquí); la hasta ahora ópera prima del colombiano Jacques Toulemonde Vidal (Anna, con Juana Acosta como protagonista); el último film del cubano Pavel Giroud (El acompañante, que tiene dos nominaciones a los Premios Platino); el drama colombiano sobre inmigración Paraíso Travel; o el multipremiado drama familiar brasileño Una segunda madre.

Programación :

11.07: Y tu mamá también, de Alfonso Cuarón

12.07: Anna, de Jacques Toulemonde Vidal

19.07: Neruda, de Pablo Larraín

21.07: El acompañante, de Pavel Giroud

25.07: El ciudadano ilustre, de Mariano Cohn & Gastón Duprat

26.07: Una segunda madre, de Anna Muylaert

27.07: Paraíso Travel, de Simon Brand

28.07: El clan, de Pablo Trapero

Cine de Estío