Son tan antiguas que ya son de todos. Nos referimos a algunas de las películas de cineastas icónicos de los orígenes del séptimo arte como Charles Chaplin, Buster Keaton, Harry Beaumont o Cecil B. DeMille. Y es que el próximo 1 de enero de 2019 cientos de miles de libros, bandas sonoras y películas serán de dominio público.

Se trata de la colección más grande de material en perder sus protecciones de derechos de autor desde la de 1998. Una protección que duró casi 100 años, y que en esta nueva hornada traerá material publicado en 1923, cuatro años antes del inicio del cine hablado. De esta manera, se inicia una tradición que, con cada inicio de año, se liberará material publicado hace 95 años.

Entre los títulos lanzados en 1923 que se sabe que dentro de unos meses serán de todos, nos encontramos algunos como éstos:

A Woman of Paris, dirigida por Charles Chaplin

Backbone, dirigida por Edward Sloman

Daddy, dirigida por E. Mason Hopper

Enemies of Women, dirigida por Alan Crosland

Eyes of the Forest, dirigida por Lambert Hillyer

Flaming Youth, dirigida por John Francis Dillon

Glumov’s Diary, dirigida por S.M. Eisenstein

Her Accidental Husband, dirigida por Dallas M. Fitzgerald

Homeward Bound, dirigida por Ralph Ince

La Roue, dirigida por Abel Gance y Blaise Cendrars

Little Old New York, dirigida por Sidney Olcott

Lost and Found on a South Sea Island, dirigida por Raoul Walsh

Main Street, dirigida por Harry Beaumont

Our Hospitality, dirigida por Buster Keaton y John G. Blystone

Potash and Perlmutter, dirigida por Clarence D. Badger

Ruggles of Red Gap, dirigida por James Cruze

Safety Last!, dirigida por Fred C. Newmeyer y Sam Taylor

Scaramouche, dirigida por Rex Ingram

Souls for Sale, dirigida por Rupert Hughes

Stephen Steps Out, dirigida por Joseph Henabery

The Barnyard, dirigida por Larry Semon

The Covered Wagon, dirigida por James Cruze

The Eternal Struggle, dirigida por Reginald Barker

The Handy Man, dirigida por Robert P. Kerr

The Hunchback of Notre Dame, dirigida por Wallace Worsley

The Mummy, dirigida por Norman Taurog

The Ne’er-Do-Well, dirigida por Alfred E. Green

The Pilgrim, dirigida por Charles Chaplin

The Shriek of Araby, dirigida por F. Richard Jones

The Ten Commandments, dirigida por Cecil B. DeMille

The White Rose, dirigida por D.W. Griffith

The White Sister, dirigida por Henry King

Three Ages, dirigida por Buster Keaton y Edward F. Cline

Where the North Begins, dirigida por Chester M. Franklin

Cine liberado