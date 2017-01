Todo parece indicar que 2017 seguirá siendo un terreno abonado para llenar las salas de cine de secuelas, remakes y efectos visuales que a casi nadie sorprenden ya. Sin embargo, el año que ahora comienza contiene algunos títulos que ya sea por su promoción o por su aura de clásico moderno, han generado una expectación inusitada.

EL TERROR

El género de terror suele dar grandes alegrías a los estudios porque aportan grandes beneficios en comparación al exiguo presupuesto con el que trabajan. Este año no iba a ser una excepción y ya suenan con fuerza algunos títulos con aspiraciones en taquilla como Crudo [que se estrenará el 17 de marzo], una buena dosis de canibalismo francés que ha causado cierto malestar estomacal en los espectadores que han podido sufrirla en los pasados festivales de Cannes y Sitges. La cura del bienestar [que se estrenará el 24 de marzo], el inquietante título para la nueva cinta de Gore Verbinski, realizador de Piratas del caribe, que se aleja de la fantasía para adentrarse en el género del thriller psicologico y el terror.

Junto a Verbinski, otro gran nombre que insiste en reclamar su sitio es M. Night Shyamalan, que regresa a las pantallas con Múltiple [se estrenará el 27 de enero], un tour de force de James McAvoy que interpreta a un hombre con 23 personalidades diferentes y una nueva que amenaza con emerger y dominarlas a todas, cual anillo de Sauron.

Sin embargo, la gran esperanza en este género viene de la mano de Ridley Scott y su esperada “ALIEN: COVENANT” [se estrenará el 19 de mayo], continuación de la descafeinada Prometheus, que cuenta con Katherine Waterston y Michael Fassbender como cabezas del reparto. Esta nueva historia se centrará en la tripulación de la nave colonial Covenant, que halla un supuesto paraíso inexplorado, únicamente habitado por el “sintético” David, superviviente de la malograda nave Prometheus, que termina convirtiéndose en un oscuro y peligroso mundo en el que los humanos deberán luchar por salvar sus vidas.

Producida por la 20th Century Fox y Scott Free, productora del veterano realizador británico, la cinta espera recuperar el aura de terror claustrofóbico que imperaba en la primera película de la saga, la formidable y siempre recomendable Alien.

REMAKES

Las nuevas versiones de viejos clásicos tampoco podían faltar en las proyecciones de 2017. La más curiosa de ellas es la adaptación a la gran pantalla de la televisiva Los vigilantes de la playa [que se estrenará el 12 de mayo], una mezcla de humor y acción protagonizada por Dwayne Johnson y Zac Efron, que despierta tantas dudas en cuanto a su calidad como el material en el que se basaron para hacerla.

Sofia Coppola vuelve al candelero con el remake de El seductor, film [pendiente de fecha de estreno] que en su momento dirigió Don Siegel y estuvo encabezado por Clint Eastwood. En esta ocasión, la nueva versión contará con un reparto de campanillas como Elle Fanning, Kirsten Dunst, Colin Farrell y Nicole Kidman.

Guy Ritchie también nos traerá la enésima versión de la leyenda del Rey Arturo en King Arthur [que se estrena el 24 de marzo], una nueva vuelta de tuerca al mito, lleno de acción y sangre por doquier. Algo muy alejado a lo que ocurrirá en la nueva adaptación de Asesinato en el Orient Express, de Agatha Christie, que [se estrenará el 24 de noviembre y] será dirigida por el muy británico Kenneth Branagh, y que contará con Michelle Pfeiffer, Johnny Depp o Judi Dench como pasajeros del fastuoso tren.

Viendo el éxito obtenido por Disney y Warner con sus universos de Marvel y Harry Potter, la Universal inicia la creación de su propio mundo con una versión más moderna de La momia, que [se estrenará el 9 de junio y] cuenta con Tom Cruise en el reparto y que, si todo va bien, dará origen a una nueva saga con los clásicos monstruos del terror del estudio, tales como el Doctor Jeckyll o el Hombre invisible.

Y ya que Disney se ha colado en estas líneas, hay que destacar la próxima llegada de La bella y la bestia, la nueva recreación en imagen real de un clásico animado de la factoría, del que se ha hecho cargo el director Bill Condon y que tiene a Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans, Ewan McGregor e Ian McKellen como encargados de dar vida a los míticos personajes de la cinta de 1991. La película [que se estrenará el 17 de marzo] contará con segmentos de la partitura original, compuestas por Alan Menken y Howard Ashman, junto a nuevas piezas musicales compuestas expresamente para la ocasión. Eso sí, su inolvidable tema principal, Beauty and the Beast, que en su momento fue interpretado por Céline Dion y Peabo Bryson, volverá a sonar de nuevo pero, en esta ocasión, en las voces de Ariana Grande y un John Legend cada vez más implicado en el mundo del cine tras su participación en la recientemente estrenada La La Land.

EL CINE DE SUPERHÉROES

En 2017 asistiremos a un nuevo y desequilibrado combate entre las dos grandes firmas de cómics, Marvel y DC, que luchan por la hegemonía en el las salas de cine.

Warner, propietaria de los derechos de DC, quiere reponerse de las decepcionantes Batman v Superman y Escuadrón Suicida poniendo sus esfuerzos en la primera película en solitario de Wonder Woman y, en especial en La Liga de la Justicia, nuevo acto de reivindicación del discutido Zack Snyder, que significa el esperado encuentro de todos los grandes héroes de la casa como Batman, Aquaman, Flash o Superman. Todos ellos unirán sus fuerzas para intentar hacer sombra a Marvel, que en 2017 proyecta contraatacar con el regreso del hombre araña en Spiderman: Homecoming [que se estrenará el 7 de julio], la última aventura de Thor [que se estrenará el 27 de octubre] y la vuelta del irreverente grupo de Guardianes de la Galaxia [que se estrenará el 28 de abril].

Scarlett Johansson, la viuda negra de Los vengadores, también será protagonista este año con la adaptación del manga Ghost in the shell, una película [que se estrenará el 31 de marzo y] que ha levantado gran polémica al haber seleccionado a una occidental para interpretar a un ser con rasgos asiáticos.

No podemos olvidarnos del estreno de Logan [que se estrenará el 3 de marzo], la tercera y última aventura en solitario del mutante Lobezno y la despedida del personaje por parte de Hugh Jackman, que viene encarnando al personaje desde su primera aparición en la primera película de la serie X- Men, en el año 2000.

James Mangold vuelve a ponerse detrás de la cámara para mostrar en imágenes a un veterano Lobezno, escondido en la frontera de México y encargado del cuidado de un enfermo Profesor X, que ve cómo su anonimato se ve alterado cuando aparece una joven mutante perseguida por unas fuerzas oscuras.

El film, que se promocionado con un aura de western crepuscular, ha conseguido levantar la suficiente expectación como para ser presentada, fuera de concurso, en la Sección Oficial del Festival de Cine de Berlín,

SECUELAS

Por mucho que se critique a la industria del cine por su falta de imaginación y su conservadurismo apostando por segundas, terceras o cuartas partes de una película de éxito, lo cierto es que, año tras año, las cintas más taquilleras resultan ser esos mismo títulos tan denostados al principio.

En 2017 podremos ver un buen puñado de secuelas. Una de ellas será 50 sombras muy oscuras, la continuación de “50 sombras de Grey”, que invadirá las pantallas de erotismo light para todos los públicos en plenas fechas de San Valentín. Después será el turno para la longeva saga de The Fast and the Furious, que alcanzará su octava entrega con The Fate of the Furious el próximo 12 de abril.

También a cinco llegas las partes de Piratas del Caribe, una franquicia en franco retroceso que pretende invertir la tendencia con La venganza de Salazar [que se estrenará el 26 de mayo], en la que Javier Bardem interpreta al malo de turno.

El director Michael Bay también se abona al cinco al presentar la quinta entrega de la robótica franquicia Transformers que, para la ocasión, tiene el subtítulo de El último caballero y que vuelve a contar con Mark Wahlberg como principal reclamo humano. Se estrenará el 28 de julio.

La propuesta del realizador Jordan Vogt-Roberts, Kong: Skull Island, será otro de los títulos a tener en cuenta, puesto que nos traerá [el próximo 10 de marzo] de vuelta al gigantesco gorila convertido ahora en el rey de la isla a la que da nombre el film.

Quizá una de las continuaciones que más interés va a generar en las fechas previas a su estreno sea La guerra del Planeta de los Simios, tercera parte del reboot iniciado en 2011 con El amanecer del Planeta de los Simios y que vuelve a tener al director Matt Reeves al frente del proyecto. Esta nueva aventura, presentada con un tono más oscuro que sus predecesoras, mostrará [a partir del 14 de julio] el enfrentamiento definitivo entre simios y humanos por la supremacía y el control del planeta. Andy Serkins, Woody Harrelson y Judy Greer encabezan el reparto.

CINE DE ANIMACIÓN

En el terreno de la animación, 2017 volverá a estar marcada por la poderosa presencia de Disney–Pixar. La compañía fundada por John Lasseter estrena este año la tercera entrega de Cars [el 4 de agosto] y Coco [el 1 de diciembre], un film ambientado en la cultura mexicana.

La única competencia que, a priori, encontrará la factoría del Ratón Mickey será la de la nueva aventura de Illumination Studios, que a través de la Universal, lanzarán otra secuela Gru, mi villano favorito 3, que llegará a nuestros cines el 30 de junio.

LOS GRANDES REGRESOS

Sin duda, 2017 volverá a estar marcado por el estreno de Star Wars: Episodio VIII. El nuevo capítulo de la saga se estrenará coincidiendo con las fechas navideñas y nos adentrará en los conflictos internos de Kylo Ren, Rey y Luke Skywalker en una nueva aventura dirigida en esta ocasión por Rian Johnson, responsable de la interesante Looper.

También dentro de la ciencia ficción, el público espera con ansia el resultado de Blade Runner 2049, la secuela del mítico film de Ridley Scott que ha sido dirigida por el sobresaliente Denis Villeneuve y que cuenta con Ryan Gosling como protagonista y la presencia del indispensable Harrison Ford, quien vuelve a encarnar al agente Rick Deckard. Se estrenará el 6 de octubre.

Danny Boyle también ha creado expectación con T2: Trainspotting, la continuación de la película de 1996, convertida en un film de culto y que lanzó al estrellato tanto al director como a sus protagonistas y que se estrenará el 3 de marzo próximo. Inspirada en la novela Porno de Irvine Welsh, la película narra la historia del grupo de amigos heroinómanos de los suburbios de Edimburgo y su lucrativo negocio de vídeos porno grabados en las trastiendas de los pubs, con los clientes del local como actores principales.

LOS AUTORES

El director mejor pagado del momento, Christopher Nolan, regresa al cine tras Interestellar con el drama bélico [que se estrenará el 21 de julio] Dunkerque, que relatará con detalle cómo se llevó a cabo la Operación Dinamo, la misión de evacuación de las tropas aliadas en territorio francés, a finales de mayo de 1940. Dicha operación permitió el rescate de más de 200.000 soldados británicos y más de 100.000 franceses y belgas.

Con un amplísimo presupuesto para que el visionado del film se convierta en un auténtico placer y sufrimiento para el espectador, la cinta cuenta con un reparto encabezado por Kenneth Branagh, Tom Hardy, Mark Rylance y Harry Styles, el ex-componente de la boy-band One Direction.

También se asomará por las pantalla el nuevo film del prolífico Woody Allen, una cinta de la que poco sabemos pero que cuenta con el aliciente de estar protagonizada por la siempre solvente Kate Winslet, quien podría seguir los pasos de Cate Blanchett, marcarse un Blue Jasmine y arrasar en la próxima temporada de premios en un film aun pendiente de título y que contará con Justin Timberlake como segundo de asalto de Winslet.

Otro autor al que el adjetivo “prolífico “ le viene al pelo es al escritor Stephen King, que este año verá cómo una de sus sagas literarias más importantes, La Torre Oscura, será adaptada al cine [y se estrenará el 4 de agosto] bajo la dirección de Nikolaj Arcel, la producción de Ron Howard y el protagonismo de Idris Elba y Matthew McConaughey.

Para concluir, no podemos olvidarnos del estilo directo y visceral del realizador Ben Wheatley, que se verá nuevamente reflejado en Free Fire, una comedia negra llena de disparos y un potente reparto formado por Brie Larson, Cillian Murphy, Armie Hammer y Sharlto Copley.

El cine (internacional) que te espera