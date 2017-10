Ya han cuestionado las películas de género romántico, bélico, heroico y musical en un ciclo con el apelativo entre paréntesis, poniendo en cuestión y afirmando a la vez que dejaban de afirmar sobre el hermetismo de los géneros. Ahora, el Ciclo de Cine (Anti) de La Casa Encendida ha decidido cerrar esta temporada pasando por ese mismo filtro el cine de temática erótica… o aparentemente erótica.

Serán tres títulos los que podremos ver entre el próximo sábado 4 y domingo 19 de noviembre, a razón de dos sesiones cada fin de semana a precios más que populares (3 €: menos que un tercio de cerveza en tu bar cool favorito).

Las películas que cuestionarán a Eros y Tánatos serán, por un lado, el ejercicio de cine experimental que el productor de música electrónica Flying Lotus ha firmado en la postapocalíptica, psicodélica y bautizada por el público de Sundance como “la película más asquerosa jamás realizada” Kuso; la delirante burla sobre las fantasías masculinas en el cine para adultos que el nipón Akihiko Shiota realiza, reiniciando el subgénero erótico del Roman Porno, en Wet Woman in the Wind; y la acída comedia israelí People That Are Not Me, un tratado casi filosófico sobre la desaparición del erotismo en la era de Tinder.

Programación

04 y 05.11: Kuso

11 y 12.11: Wet Woman in the Wind

18 y 19.11: People That Are Not Me

Consulta detalles de la programación y cómo comprar las entradas en la web de La Casa Encendida.

Cine (Anti)Erótico