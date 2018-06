Después de unos años convirtiendo la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles en el mejor cine de verano, donde disfrutar prácticamente todos los días de cine con diferentes perfiles y haciendo la estancia veraniega un lugar mejor, en 2017 no hubo Cibeles de Cine. Afortunadamente, solo fue un descanso, un hiato entre la promotora Sunset Cinema y la sede: este año, durante más de dos meses, un centenar de películas en VOSE aterrizarán en CentroCentro este verano.

El pistoletazo de salida se dará hoy mismo, pero hasta el 9 de septiembre, antes de que la chavalada vuelva a clase y tú al curro, podremos disfrutar tanto de títulos contemporáneos como grandes clásicos del cine, películas de culto o sesiones golfas, en las sesiones de medianoche de viernes y sábados con películas como Carrie, El Profesional, Ghost in the Shell o Cómo ser John Malkovich.



Las entradas costarán 6 € por sesión, y también habrá bar donde tomar y comer algo, sesiones especiales con música, fiestas temáticas, talleres infantiles, preestrenos exclusivos y la sensación de sarao permanente durante más de sesenta días. Pero también tendremos la posibilidad de volver a ver títulos icónicos como Cristal oscuro, La historia interminable, los Gremlins, En busca del arca perdida, Casablanca, Gilda, Chinatown, Rebelde sin causa o La princesa prometida; o títulos recientes como Call Me By Your Name, La forma del agua, Lady Bird, La Llamada o Campeones, entre muchas otras.

Cibeles de Cine