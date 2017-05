Absoluto shock: Chris Cornell, uno de los iconos incontestables del grunge y una de las consideradas mejores voces del rock en las últimas décadas, conocido por liderar proyectos como Soundgarden o los supergrupos Temple of the Dog (que compartía junto a músicos de Pearl Jam) y Audioslave (que compartía junto a toda la base rítmica de Rage Against the Machine) pero también por publicar algunos de los mejores álbumes de rock melódico alternativo en solitario como Euphoria Morning, ha muerto a los 52 años de edad.

Así lo ha hecho saber la agencia Associated Press hace unos minutos. “Una muerte repentina e inesperada”, según ha confesado su representante Brian Bumbery. No es para menos: Cornell, que en los últimos años llevaba una vida familiar aparentemente alejado de su adicción al alcohol, ha muerto joven y en pleno proceso de rearme de un estilo musical que lo vio en los últimos años componer la canción principal para Casino Royale (aquella You Know My Name) y hasta coquetear con ritmos como el soul o el r&b en álbumes tan inesperados como Scream.

Su último disco, Higher Truth, publicado hace menos de dos años, ponía de manifiesto su acercamiento a sonidos orgánicos y sinfónicos, como había demostrado en el directo Songbook que vio la luz en 2011. Se va artista en movimiento que ha ido huyendo de encasillamientos y escribiendo algunas de las páginas más ilustres del rock reciente.

Black Hole Chris