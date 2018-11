Han pasado casi dos años desde que Chris Cornell decidiera acabar con su vida, dejando un hueco imposible de cubrir en el rock alternativo, tras haber sido el capitán de algunos de los barcos más importantes de la cultura rock de las últimas tres décadas, como Soundgarden, Audioslave o Temple of the Dog. Sin embargo, su legado sigue recibiendo homenajes.

Uno de esos homenajes, además del concierto que ofrecerán una serie de conocidísimos músicos de bandas y artistas como, entre otros Foo Fighters, Metallica y Ryan Adams, el próximo 19 de enero en Los Ángeles bajo el nombre I Am the Highway: A Tribute to Chris Cornell, y cuyas ganancias serán donadas a la Fundación de la Investigación Médica de Epidermolysis Bullosa; ha sido la publicación de un recopilatorio que ha visto la luz en diferentes versiones: el CD solo, una que contiene cuatro CDs, una que viene en versión doble LP de vinilo y otra caja que incluye absolutamente todos esos formatos juntos.

Extraído de dicho recopilatorio, la canción When Bad Goes Good ha sido el sencillo elegido para vender dicho álbum. Y quizá lo más notable y llamativo del videoclip ha sido que está protagonizado por Christopher Cornell, hijo del icono grunge. El vídeo, dirigido por Kevin Kerslake, nos muestra al hijo de Chris repartiendo periódicos en su bicicleta por las calles de Seattle, entre secuencias que nos muestran algunas de las mejores frases de las letras de las canciones de Cornell.

El recopilatorio lo podéis comprar en este enlace , aunque el Box Set Super Deluxe ya esté agotado.

El espíritu de Chris