Que un artista publique una lista de influencias recientes, en un ademán de anticiparse a las preguntas de la prensa y complacer a sus más fieles seguidores antes que a nadie, podría atribuirse a la dilatada experiencia de los !!! (o chk chk chk), que estrenan uno de sus discos más espontáneos y vitales de su carrera. Sin embargo, el líder de la banda americana (nacida en California pero establecida ahora en Nueva York) tiene claro que la clave para poder seguir haciendo discos y hacerlos cada vez mejor es ser selectivo pero, sobre todo, no caer nunca en ser (auto) complaciente.

Evitamos preguntarle a Nic Offer sobre las rimas fáciles y aprovechamos que su elocuencia y empatía siguen intactas desde la última vez que nos cruzamos con el cantante por tierras españolas para preguntarle sobre lo sucedido en este tiempo y su resultado: Shake The Shudder (WARP / Music As Usual, 2017).

Notodo: En la nota de prensa del lanzamiento de The One 2, el primer single de adelanto de vuestro nuevo disco, mencionáis que la idea del tema surgió en una jam en Barcelona. ¿De verdad habéis escrito otro tema aquí?

Nic: Sí. Básicamente nos pilló entre dos festivales, mientras pasábamos unos días en Barcelona. Estábamos en la playa y de pronto pensamos: tenemos que grabar esto.

NTD: ¿Cuál fue la idea principal que inspiró la canción?

Nic: Fue todo un reto de ritmos sobre lo que fuimos construyendo el tema, algo a lo que no estamos demasiado acostumbrados pero quizá por eso que funcionó realmente bien; al final el tema cuenta una historia entre nosotros (la cantante, el guitarrista y yo) y creo que dimos con algo bastante pegadizo si sigues la letra de la canción.

NTD: Este verano volvéis a nuestro país con nuevo disco, algo que mucha gente aquí espera ansiosamente. ¿Os habéis planteado por qué tenéis tantos fans aquí? ¿Créeis que se debe a algún elemento en particular de vuestra música?

Nic: Lo primero es que creo que aquí la cultura es muy diferente. Cuando te dicen que la gente española es de otra manera, que le encanta la fiesta y que duermen menos que el resto (risas)… pues es verdad. Vengo de Los Ángeles y allí la gente se acuesta a las 10 de la noche, literalmente.

NTD: Básicamente, tenemos mala reputación.

Nic: No, yo creo que es buena… ¡Definitivamente mejor que irte a dormir a las 10 de la noche! En cualquier caso, creo que tenemos una relación única con la audiencia española, en cuanto a qué esperar mutuamente, ¿sabes? Es algo difícil de explicar, que se ha ido labrando con los años y de lo que estamos muy orgullosos.

“La política es demasiado importante como para escribir canciones bailables sobre ello”

NTD: En esta ocasión habéis contando con la colaboración de la cantante Lea Lea para el tema de estreno, como venís acostumbrando a hacer en otras canciones mixtas vocalmente. ¿Piensas que las figuras femeninas están cogiendo más fuerza en la industria al fin, especialmente cuando se trata de componer y producir?

Nic: Pienso que sí está habiendo un auge femenino en la música a nivel global, especialmente llamativo en los últimos dos años. Es algo que empezó con Katy Perry y que ahora está representado por artistas como Courtney Barnett o Hinds. Creo que es bueno y es importante que haya un equilibrio entre tanta masculinidad (risas). Esa es una de las razones por las que tener a Lea Lea en nuestro primer single funciona tan bien.

NTD: ¿Significa eso que estás pasando a un segundo plano en términos de actuación? ¿O quizá que ya hay cierta progresión natural en vosotros hacia la autoproducción?

Nic: Una vez que empiezas a hacer discos creo que es normal preocuparse por la producción, del mismo modo que te das cuenta de cuánta de la música que adorabas de niño pasa por tener una buena producción… Así que al final se convierte en algo que es casi un juego, algo tremendamente entretenido. Nosotros no solo estamos acostumbrados sino que incluso te diría que, una vez que tienes la base, no quieres hacer nada más que sentarte en el estudio y añadir teclados y efectos (risas).

NTD: ¿Habéis aprendido algo clave sobre la música DIY en la banda durante estos años?

Nic: Creo que el secreto de que los discos suenen bien es no incluir todos los temas y, sobre todo, no añadir todos los efectos que desearías en cada uno de ellos. Es algo que realmente nos cuesta mucho, porque en este disco grabamos 19 canciones y al final metimos 12, pero que creo que vamos aprendiendo con el tiempo y que se traduce en hacer discos mejores. Al menos espero que sea así (risas).

“Está habiendo un auge femenino en la música a nivel global, especialmente llamativo en los últimos dos años: Katy Perry, Courtney Barnett, Hinds…”

NTD: No son pocas canciones, no. Te iba a preguntar cómo os ha dado tiempo a escribir tantas y a sacarlo en menos de un año. Aunque lo escribierais en la playa.

Nic: En realidad escribimos todo el disco antes de que la gira con As If terminase. Creo que llegado este momento ni lo pensamos, simplemente anotamos ideas, porque cuando actúas hay muchas posibilidades de que se te ocurran cosas buenas, incluso mejores que las anteriores (risas). En cierto modo creo que cuanto más haces, más recoges.

NTD: Se nota de nuevo y quizá más fuerte la influencia revival de la música disco en este nuevo trabajo vuestro. ¿Es lo que seguís escuchando?

Nic: La música disco está en nuestra raíces, así que es inevitable que siempre sea un componente que esté ahí aunque no queramos. Pero aparte de eso, yo escucho música de todo tipo… Me encanta Drake, por ejemplo. Hace un par de días tuiteamos un link a nuestra web con nuestras influencias más recientes.

NTD: La última vez que hablamos me contaste que George Michael era una gran inspiración para ti. Especialmente ahora, después de su fallecimiento, ¿crees que su influencia ha sido real o que hay más de mito y referencia como artista pop?

Nic: Claramente, creo que ha sido una gran influencia para mucha gente. Aunque también podría decir lo mismo de Bowie y Prince; en mi caso, las tres figuras han marcado un antes y un después en la historia de la música. Creo que los siete u ocho primeros discos de Prince son brillantes: todo lo que va desde Dirty Mind a Lovesexy, en realidad.

“Se puede expresar una crítica sobre Trump mejor en un tuit de lo que yo puedo hacerlo en una canción”

NTD: Imagino que para mucha gente su influencia va más allá de lo musical también. Vosotros como banda también habláis de letras que van más allá de lo personal y hacen referencia al alcalde de Nueva York, por ejemplo. Ahora con Trump en el poder, ¿sentís necesidad de hacer lo mismo, en el próximo disco quizá?

Nic: Es difícil, porque creo que uno tiene que escribir lo que siente en ese momento. Siempre he pensado que es mucho más complicado sentarse y decir: quiero escribir sobre esto, porque al final es justo lo que no te sale. Cuando no lo planeas, al final simplemente pasa que vas por la segunda página y te preguntas: ¿De verdad me ha pasado esto? ¿Así es como pienso? Definitivamente componer es lo mejor para expresar tu opinión. En el caso del alcalde, era como me sentía en ese momento y es un tema muy vulnerable sobre una situación política que estaba sucediendo entonces. Además, creo que ahora mismo alguien puede expresar algo mejor en un tuit sobre Trump de lo que yo puedo hacerlo en una canción.

NTD: Entonces crees que lo de Trump no da para una canción.

Nic: Definitivamente podría, pero es algo complicado, porque creo que una situación bastante nueva para todos. La mayoría de la gente con la que he hablado piensa que nunca ha pasado por algo igual, aparte del 11-S. Creo que está cambiando la opinión de mucha gente con respecto al papel de EEUU en el mundo porque están pasando cosas muy graves a diario, como inmigrantes que les separan de sus familias. No sé, quizá lo veo un tema demasiado grave como para que escribamos sobre ello en una canción que se pueda bailar.

“Si alguien viene a tomar café, hay una probabilidad muy alta de que termine grabando algo”

NTD: Al mismo tiempo ahora también vivimos un momento donde asuntos como el terrorismo se han generalizado hasta un nivel apabullante y sugestivo de forma cada vez más notable en Europa, ¿crees que ahora mismo es incluso más importante hacer música que invite a celebrar y bailar?

Nic: Es posible, pero ese siempre ha sido nuestro objetivo. Es lo bueno de lo que hacemos: que podemos crear historias y pasárnoslo bien haciéndolo. Recuerdo una entrevista con Jimmy Page donde le hablaban sobre un tema en concreto que era bastante extenso y después le preguntaban por qué al final de la grabación de ese tema se le escuchaba reírse con todo el equipo; a lo que él decía: “¡Es que estamos haciendo música!”

NTD: Hablando de improvisar, en la última canción del disco (R Rated Pictures) se escuchan trompetas, que creo que es un instrumento no muy común en vuestra banda. ¿Salió de una jam también?

Nic: En realidad fue nuestro teclista quien pensó en añadir eso, y funcionó bien. A nosotros nos gusta trabajar sobre una base colaborativa y tenemos en cuenta la opinión de la mayoría de la gente que viene a casa. Por ejemplo, todas las vocalistas que han participado en este disco son amigas, al igual que el resto de la gente que ha acabado en la banda.

“Cuando te dicen que la gente española es de otra manera, que le encanta la fiesta y que duermen menos que el resto… es verdad”

NTD: Así que básicamente invitáis a gente a vuestro sótano en Brooklyn para que colaboren en el disco de alguna forma.

Nic: (Risas) Eso es exactamente lo que sucede. Si alguien viene a tomar café, hay una probabilidad muy alta de que termine grabando algo o haciendo algo en el disco.

Gira :

03.06: Barcelona. Primavera Sound

04.06: Barcelona. Plaça Joan Corominas (Primavera a la Ciutat)

28.07: Benidorm. Low Festival

!!!