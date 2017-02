El 2016 acababa con una noticia que pilló a muchos por sorpresa: Canteca de Macao decían adiós. De buen rollo, pero adiós al fin y al cabo. Por suerte, antes de ese final inesperado ya estábamos disfrutando del primer disco en solitario de Chiki Lora, Sumando (El Volcán, 2016).

De título nada casual, lo que Chiki ofrece en este trabajo es un compendio de músicas como no habíamos visto antes. Sí, hay fusión de estilos, marca de la casa en Canteca, pero desde una aproximación totalmente diferente. Rumba, jazz, flamenco, funky, ska, todas las músicas fusionadas en una sola, la música de Chiki. Un disco hecho desde la intimidad, pensado para el propio disfrute, que resulta ser una fiesta donde todo el mundo está invitado. El comienzo impecable de una carrera nueva.

Una cafetería de su barrio, Carabanchel, es testigo de la emoción, el orgullo y algo de miedo con el que el músico madrileño nos habla de este nuevo renacer.

Notodo: El disco ya lleva un tiempo en la calle, ¿cómo ha sido la acogida?

Chiki Lora: He recibido muchos comentarios en las redes sociales, cosas muy bonitas. La verdad es que nadie me ha dicho nada malo a la cara. Y luego algo que me ha hecho mucha ilusión es que me han escrito amigos músicos, muy buenos, gente metida en el mundo de la producción y me han felicitado sin tener porqué hacerlo, sin haberles preguntado. Eso me ha subido un poquito la moral.

Después, la presentación muy bien, fueron dos días en el Café Berlín y no me esperaba algo así. Yo voy con pies de plomo, y como voy tranquilo, no tengo ansiedad ni tengo prisa. Pensaba que como es mi disco en solitario iba a haber cien personas o así, y llenar los dos días fue un subidón también para la moral. Luego como también estoy con Canteca, que es el último año, a ver cómo compagino las dos cosas.

NTD: Son dos giras muy importantes para ti, una por ser tu primera en solitario y la otra por ser la última de Canteca.

Chiki: Claro, yo quiero hacer las dos cosas bien. Canteca ha sido un grupo al que quiero como un hijo, lo formé yo hace muchos años con Ana y no ha habido ningún mal rollo ni nada, simplemente hemos querido parar porque era una necesidad y quiero terminar bien, sin hacer las cosas a medias. Y luego mi disco, pero claro, hacer las dos cosas es muy difícil. Entonces yo creo que este año haré presentaciones y algún festivalillo que caiga, pero el siguiente le meteré más caña.

Ojalá pueda vivir siempre de tocar lo que me gusta, pero sigo teniendo miedos

NTD: ¿El disco lo ibas a sacar independientemente de lo que pasara con Canteca?

Chiki: Sí, yo llevaba mucho tiempo con esto en la cabeza, como dos o tres años pensándomelo mucho. De hecho, este año Canteca no iba a girar, que fue otra de las causas por las que di el paso adelante. Saqué el disco y al final decidimos girar, pues ya está, pero ya tenía la maquinaria funcionando y lo quería sacar, me daba igual. Después de sacarlo sí que me lo he planteado más en serio: me metí con Javier Liñán en El Volcán, con Germán de [la promotora] Sonde3 que va a hacerme el booking, pero yo no me planteé nada de eso, sólo quería sacármelo de encima porque era una necesidad. Tenía más de veinte temas en casa y cuando haces un tema y pasa tanto tiempo se quedan obsoletos, así que me apetecía sacarlo y grabarlo, sentir eso de hacer un disco sólo tuyo, con tus letras, con tu manera de componer. Que en Canteca también compongo, pero son más mundos.

NTD: ¿En algún momento llegas a plantear esos temas a Canteca o tenías claro que era otro rollo?

Chiki: Algunos sí que los enseñé y no pegaban en la línea que estábamos yendo en ese momento. Otros sí que pueden pegar, la verdad, pero cuando di este paso sabiendo que Canteca íbamos a hacer solo la gira pues la cosa se quedó así. Tenía veinte de los que elegí doce, pero sigo haciendo más, es una máquina que no para. Lo de componer es una necesidad.

NTD: Lo cierto es que hay muchos estilos: latin jazz, funky, flamenco. ¿Has querido hacer un repaso a todas tus influencias, decir “ésto es Chiki Lora”?

Chiki: Chiki Lora es eso, porque siempre he sido así. Y en Canteca igual, si lo escuchas desde los comienzos es una mezcla de estilos. Pero tampoco me lo he planteado, no he hecho cada tema así o asá porque quiera tocar todos los palos que a mí me gustan. De hecho, desde que he tenido a mi hijo escucho muy poca música, porque no he tenido tiempo, pero cuando me sale una canción me sale por ahí.

Una bulería como la de Almería pues me salió así: quería hablar del sur y me salió hacerlo en clave de bulería. Me gusta la rumba pero me gusta la rumba elegante, así que a la hora de tocar rumba me gustan los patrones que son como funky-rumba realmente, que a mí me parece que tienen más estilo que otros.

Y respecto a la sonoridad sí que hice hincapié en que fuera muy acústico, que hubiera guitarras, cajón flamenco, congas, batería, pero también que hubiera vientos. Los vientos quería que fueran setenteros, por eso la labor de puta madre de mi Enriquito con el Juanqui [Juan Carlos Aracil], que tocaron la flauta y el fiscorno y la sonoridad que han conseguido a mí me parece espectacular.

NTD: Esa combinación en particular es de los sonidos que más destacan en el disco.

Chiki: Queda muy elegante. De hecho yo se lo planteé a Enriquito, que es mi hermanazo, he vivido con él muchos años, somos muy amigos y es un musicazo. Cuando le enseñé los temas yo me planteaba meter trompeta y en todo caso llamar a alguien más, pero él me dijo que lo hiciéramos todo con sección, y que llamáramos a Juanqui. Yo a Juanqui lo conocía pero no tenía trato con él, así que se lo planteó y del tirón, ni hablamos de dinero.

Es más, no he hablado de dinero con nadie en este disco, que es lo más bonito, porque he sentido apoyo, me he sentido arropado y luego a cada uno le he dado lo que he podido, pero nadie me ha dicho “yo lo hago pero me pagas tanto”. Y todos los músicos que han grabado, que son musicazos, lo han hecho en cierta manera porque nos queremos, nos entendemos y somos amigos.

Nadie me ha dicho nada malo a la cara sobre el disco

NTD: Insisto de nuevo en la combinación de flauta y trompeta, porque suena muy flamenca, cosa que no es muy habitual.

Chiki: No hay mucha gente que toque así, bastante poca. De la escuela de Jorge Pardo que toquen flauta flamenca hay muy pocos, y que toquen trompeta flamenca ya ni te cuento: tres en España. Y por eso a mí me parece único, no cualquier persona puede tocar lo que están tocando ellos, porque es un lenguaje, es una manera de hablar que no cualquiera puede hablarlo, y por eso me siento afortunado de tenerlo en el disco.

NTD: Con todas esas influencias y colaboraciones, de las que hablamos luego, ¿cómo consigues dar identidad al disco?

Chiki: Para mí eso es muy importante. Todo lo compuse yo, lo estructuré yo y lo llevé de principio a fin, entonces la base de todo es mi guitarra y mi voz, que está en todos los temas. Quería que esto se pudiera defender en todos los lados así, porque es como surgió. Luego todo suma y queda mucho más bonito pero quería que el tronco fuera la guitarra y la voz, por eso tampoco quise abusar y meter en todas guitarra eléctrica, etcétera. Que luego en todas he metido muchas cosas realmente, el teclado, los vientos, pero a la vez suena simple, no suena muy cargado, que eso es lo que quería.

NTD: Cuando ya tenías claras las canciones que ibas a grabar, ¿ya sabías quién iba a grabar cada cosa?

Chiki: Yo lo tenía claro antes de entrar a grabar, o casi claro. Luego ahí vas improvisando, pero yo tenía claro de cada uno de los músicos que venían cuál era su punto fuerte, y quería potenciar eso. Para mí la base es fundamental, a la hora de grabar un disco siempre primero la base y que esté bien potente. Así que para los temas flamencos llamé a Bachi [Jesús Bachiller] al bajo y a [Manu] Masaedo al cajón, que son dos bicharracos del flamenco en Madrid, unos crema, e hicieron esa labor. Para la parte más de groove, de funky, llamé a Yago Salorio y a El Niño [Rodrigo Díaz]. Y luego en un tema vino a colaborar Fernando Lamadrid, que se tocó un funky de puta madre, que es el de los estilos que más controla el y que mola un huevo como toca. Y luego lo demás, casi todos los vientos han estado en casi todos los temas, menos en dos creo, y luego teclados dando colchón, ambiente y ya está.

NTD: En las voces también te has rodeado de una buena cantidad de amigos.

Chiki: Es lo que te digo, al ser el primer disco tenía ganas de que vinieran amigos y los temas para los que los llamé lo hice porque los veía de verdad para ellos, no por meterles para hacer más bombo ni nada de eso. Son amigos, nos hemos reunido muchas veces, me han animado mucho a sacar estos temas, a dar este paso y cada tema, si lo ves, es que les pega. El Canijo en un tema vacilón garrapaterillo, el Tomasito en un tema flamenco que suena mucho a Jerez, Javi Cantero cantando por bulerías, que a mí me mata cómo canta, me enamora.

Hacer una carrera en solitario con mi nombre es algo para toda la vida

NTD: La verdad es que el poema de Lorca que hace Javi Cantero es uno de las partes más bonitas del disco para mí.

Chiki: Para mí también. Es que es muy bonito. Yo quería meter un poema, así que cogí un libro que me regaló mi padre de la Generación del 27 y estuve leyendo varios poemas, y es que Lorca escribe de una manera sencilla, directa y muy poética que me encantó. Se lo dije a Cantero porque es una persona que canta de manera espectacular, afina increíble y tiene mucho compás, mucho arte. Además es muy buena gente, muy sencillo. Me parece una de las mejores partes del disco.

NTD: ¿Cuánto estuvisteis grabando?

Chiki: Un mesecillo, más o menos. Días que sí, días que no, pero un mes más o menos.

NTD: Con tanta gente pasando por allí supongo que sería muy divertido.

Chiki: Súper divertido. La verdad es que me lo he pasado muy bien. Estar rodeado de gente, que no sea un ambiente así serio, sino que te dejas llevar, todo fluye, son amigos que encima son musicazos, es bonito. Lo he disfrutado mucho.

NTD: Y cerca de tu casa, además.

Chiki: Sí, en Carabanchel, en los Estudios Matilda. Con El Niño, que es el que además ha tocado la batería y con Rubén García, que ha tocado los teclados y además con Canteca también nos había producido algún disco.

NTD: Me has dicho antes que muchos de los que cantaron contigo también te animaron a sacar el disco. ¿No lo tenías claro?

Chiki: A mí me daba miedo. Yo tengo mis miedos y por eso el título [Sumando] es una manera de decirme a mí mismo que hay que sumar, dar ese paso. Pero sí, me daba miedo y me lo sigue dando. Es algo que es mucha tarea, muy laborioso y luego puede que no te lleve a gran cosa para poder vivir de ello. Pero bueno, el dar el paso ya es muy gratificante, ya lo has hecho y para mí eso es lo primordial, el haber sacado algo de dentro de mí que me estaba comiendo y quería hacerlo. Ya donde me lleve la vida no lo sé, pero ya le puedo enseñar a mi hijo el disquito que grabé.

NTD: Pero tú has estado quince años al frente de Canteca, que tiene una base de seguidores muy grande. ¿No pensabas que ya tenías un público garantizado, aunque sólo fuese para dar una primera escucha a tu disco?

Chiki: Yo no estoy tan seguro. Además soy una persona que voy tranquilo con eso, entonces siempre me lo planteo como que soy uno más, estoy ahí y hago las cosas como quiero. Si viene “la gloria” ya me alegraré, me vendré arriba, pero no me lo he planteado como para alegrar a todo el mundo ni para mover masas.

Ojalá pueda vivir siempre de tocar lo que a mí me gusta, pero los miedos los tengo, y en el escenario siempre con Canteca he estado apoyado. Ana habla más y yo he estado cómodo en ese plano, aunque componía también los temas pero siempre he estado más a mi rollo. Entonces dar este paso y estar solo impone, y a la hora de estar en el escenario y hablar, llevar la voz cantante, es otro rollo.

Llevo tocando desde los quince años: no hacerlo me provoca mono

NTD: El disco lo financiaste por crowdfunding, que tiene su lado bueno y su lado malo. Es genial ver a la gente que te apoya pero también da miedo que luego queden defraudados por el resultado.

Chiki: La verdad es que sí. Lo saqué con el crowdfunding y en dos semanas ya tenía conseguido casi el cien por cien, y después me pasé. Aunque luego uno también no se da cuenta de que hay que pedir bastante más porque hay más gastos de los que uno se creía, pero fue muy bien y fue un gusto ver que tienes gente que antes de sacarlo ya te está apoyando. Luego que te guste o no, a mí nadie me ha dicho nada malo, pero vete tú a saber, eso ya se verá.

A mí creo que me falta un trabajo muy gordo, no empezar de cero pero sí de dos, desde abajo y tranquilamente, como una carrera de fondo. Me gusta también que el hacer una carrera en solitario y con mi nombre es algo para toda la vida. Es lo que te decía de la ansiedad de hacer un grupo que funcione ya, que lo reviente, pues no hay esa necesidad, es una carrera a largo plazo y voy tranquilo, sé que no voy a dejar de tocar en mi vida, es innato en mí.

NTD: ¿Intentaste sacar el disco con algún sello en particular?

Chiki: No me había planteado sacarlo con nadie, porque yo sólo quería sacarlo, pero una vez lo tuve pues dije “voy a enseñarlo a ver si a alguien le interesa”. Sobre todo por el tema de la promo, que es un punto muy fuerte, hay que darse a conocer y a mí se me escapa. Yo puedo hacer mis redes sociales pero hay un trabajo de fondo ahí que yo creo que necesitaba, y Liñán, de El Volcán, me lo dijo. Hablé con él y ahí estamos, vamos a ver cómo trabajamos juntos y si la vida nos lleva al mismo lado. Y luego Germán de Sonde3, que yo llevo currando con él mucho tiempo en Canteca y me ha dicho que me apoyará en lo que haga.

NTD: ¿Cómo vas a plantear los conciertos, qué banda vas a llevar?

Chiki: La gente que presenté en el [Café] Berlín me ha dicho que están ahí para lo que quiera, lo que pasa es que ellos también tienen sus giras y sus cosas. Vamos a ver cómo se desarrolla, porque yo necesito tener una propuesta fuerte para tener músicos fieles. No sé si podrán venir a todos los bolos, pero a mí me encantaría poder presentar el disco con el formato que es, que suene a eso. Puedo ir a tocar sólo, con dos, tres o cuatro pero a mí me gustaría que la gente viera lo que es esto bien hecho, con todos, porque yo le doy mucho protagonismo a la música.

A mí me gusta ver a una persona tocando un tema sólo con su guitarra y cómo lo defiende, pero también me llega a aburrir ver sólo una guitarra y una voz, porque a mí me gusta la musicalidad, y cuando veo a un grupo con arreglos bonitos, que hay buenos coros en su sitio me gusta mucho, y eso es lo que quiero defender.

La rumba me gusta cuando es elegante

NTD: ¿Hay circuito para una propuesta como la tuya?

Chiki: Pues eso ya se verá, yo no lo sé. Creo que hay circuito para toda la música que se hace de corazón y que es real, porque si otra gente lo percibe así, cuando las cosas son de verdad luego llegas a la gente. No sé, hay gente peleando por todas partes, pero confío en eso, que es una propuesta real, no es nada prefabricado, es sincero. Eso que me queda, si le gusta a la gente, le gustará porque es de verdad.

NTD: Desde tu experiencia de llevar quince años en los escenarios, ¿cómo ves la situación del músico en España?

Chiki: Yo creo que ahora está mejor que hace cuatro o cinco años, pero me parece un trabajo muy duro. Defender una propuesta musical, pelearla, hay que estar todo el rato encima de las redes, estar innovando, dando contenido. Me llega a crear un poquito de ansiedad ese tema, las redes me acaban saturando un poco, porque me obligo a ello y a veces no me sale de manera natural. Y en general el mundo de la música ahora se está levantando un poquito, yo veo a los amigos que están ahí dándole duro y veo que la cosa va a mejor, en cuanto a venta de tickets por ejemplo, festivales. Ha habido un boom de festivales, “la burbuja” como la llaman, y no sé qué pasará con eso, pero por lo menos hay sitios para tocar.

NTD: El directo como salvación de la música, entonces.

Chiki: Yo es que siempre he apostado por el directo, un músico que no vive del directo me parece un privilegiado de la vida. Bueno, un privilegiado no, porque yo tengo una necesidad de tocar en directo que al músico que no le guste yo no sé qué le pasará por la cabeza. Llevo tocando desde los quince años y no hacerlo me provoca mono, es como una droga.

NTD: Ahora que has sido padre, ¿te enfrentas de otra manera a las giras?

Chiki: Te enfrentas a la gira más cansado, pero luego la pillas con unas ganas (se ríe). Estoy viviendo una cosa muy bonita, y es algo positivo, pero sí que estoy teniendo un poco de conflicto a la hora de tener tiempo para mí, de tocar, de poder componer, de estar tranquilo, porque vas arañando horas y cuando uno compone mola que no haya tope de tiempo. Pero bueno, yo creo que no hay nada fácil en esta vida.

NTD: ¿Le harás alguna canción?

Chiki: Ya he hecho algunas cosas. Le hice una nana y el otro día compuse otro tema pero hay que moldearlo. Es una fuente de inspiración, no eres consciente de lo que te enseña un niño de la vida con un año.

NTD: Además en este disco al menos todo son retratos muy cotidianos.

Chiki: Claro, hablo de mis cosas, de mis inquietudes, de mis miedos, de mi soledad, de mi Almería, de mi perro Tango, de mi Marta.

Es una propuesta real, no es nada prefabricado, es sincero

NTD: Sin embargo no hay ninguna canción que trate algún tema social, como sí habéis hecho con Canteca.

Chiki: Creo que hablar de lo virgen que es el Cabo de Gata es social, o de la manera de enfrentarte a la soledad. No es tan explícito, no hablo de temas sociales como con Canteca, pero hablo de lo que vivo, no me lo quiero inventar ni forzar. Hombre, yo vivo implicado en mi vida y en temas sociales actúo consecuentemente a lo que yo pienso.

NTD: ¿Y no sientes una responsabilidad impuesta, una presión de tener que aprovechar tu posición y tu voz para denunciar lo que no te gusta?

Chiki: A mí me gusta actuar, ser consecuente con mi vida y con mis actos. Eso lo hago a mi manera, desde ir a cualquier sitio a tocar gratis para algo benéfico que creo que es lícito hasta en el día a día con la gente del barrio. La lucha la lleva cada uno, aunque luego a la hora de hablar en público es verdad que tienes un micro y puedes decir muchas cosas, pero yo nunca he sido así tampoco, no voy a darle lecciones a la gente. La política es complicada, me parece fácil decir titulares y no soy así.

NTD: Pero coincidirás conmigo en que la cultura en España siempre ha estado dejada de lado por las instituciones.

Chiki: Eso siempre ha sido así, es una realidad, pero ahí estamos luchando. Yo llevo muchos años en Canteca llevando las cuentas, el tema legal y haciendo las cosas bien y da una rabia todas las trabas que nos encontramos, lo que pagamos, lo difícil que es y luego como te tratan. Lo he dicho muchas veces, para mí está mal planteado cómo pagan impuestos los músicos, al igual que otras profesiones. Nos damos de alta sólo en los bolos o depende del mes y el tema de los autónomos o la seguridad social se te hace imposible, entonces hay muchos grupos que directamente no dan de alta a sus músicos.

Nosotros en Canteca sí lo hacemos pero nos hemos encontrado meses muy jodidos, yo no he cobrado meses por dar de alta a todo el mundo y es una putada, debería estar regularizado, dependiendo de lo que ingreses, así pagas.

No he hablado de dinero con nadie en este disco

NTD: Ahora se está movilizando una iniciativa para formar un sindicato de músicos y poner orden a todo lo que cuentas.

Chiki: Me parece muy lógico, estamos muy dispersos los músicos en este tema, no hay un sindicato formal que nos defienda a muerte. Está la SGAE, pero ya sabemos. Que ojo, también tiene sus ayudas, pero hay que estar ahí pendiente. O sea que ayudas hay, pero hay que estar al loro y luego que te la den. Yo he entregado varias y nos han dado alguna. Tampoco hay que decir que no hay nada: hay cosas, pero falta unión, por supuesto.

