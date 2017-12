Star Wars: Los últimos Jedi (de la que te hablamos aquí) es uno de los estrenos más esperados del 2017. Y es que han pasado dos años desde que J.J. Abrams se pusiera al mando de El despertar de la Fuerza. En la citada película conocimos a Rey, interpretada por Daisy Ridley. Acompañada por Finn (John Boyega), Poe (Oscar Isaac) y algunos de los míticos personajes de la saga, como Han Solo (Harrison Ford), Leia Organa (Carrie Fisher) e incluso Luke Skywalker (Mark Hamill), quien aparece en uno de los últimos planos del film, demostró que esconde un gran potencial. En seguida dejó de ser una chatarrera para convertirse en la heroína de la cinta.

Se ha especulado mucho durante todo este tiempo sobre la nueva entrega de la trilogía de secuelas, dirigida esta vez por Rian Johnson. Pero el título de la película (muy sutil, por cierto), traducido al castellano como Los últimos Jedi, apunta a que Rey podría ser la próxima Jedi y que el propio Skywalker, después de numerosas peticiones de la joven, le ayudará a manejar la Fuerza.

A lo largo de la saga cinematográfica se han conocido varios personajes femeninos de Star Wars. Igual de guerreras o más que Rey, han pateado culos, han formado parte de la Alianza Rebelde, han sido políticas, han luchado por la libertad y un devenir mejor… Casi todas ellas han marcado el futuro de la galaxia. Si hay Chicas Almodóvar, ¿por qué no iba a haber Chicas Warsie?

Rey

Es la primera de la lista, pero ojo, no se trata de ningún ranking. No solo se ha enfrentado a Kylo Ren (Adam Driver) con el sable de luz de Luke Skywalker sino que también ha capitaneado el legendario Halcón Milenario de Han Solo. Si no es suficiente para conquistar a todos los fans de Star Wars, ya me diréis qué es.

Leia Organa

La Princesa Leia Organa es sin duda uno de los personajes más emblemáticos de la saga. Ya en aquel 1977 rompió con el clásico “damisela en apuros”. Interpretada por la fallecida actriz Carrie Fisher, a la que tanto echaremos de menos, su rebeldía y devoción por el bien común robó el corazón de los fans, sea antiguo o nuevo, tanto de la trilogía original como de la nueva. Líder de la Alianza Rebelde, y más tarde, convertida en la General Organa de la Resistencia, siempre será uno de los personajes más queridos de la Guerra de las Galaxias.

Jyn Erso

No es una soldado de la Alianza Rebelde cualquiera. Fue ella quien emprendió la arriesgada misión de robar los planos de la Estrella de la Muerte. Encarnada por Felicity Jones en Rogue One: Una historia de Star Wars, el primer spin-off de la saga cinematográfica, su trágico fallecimiento la ha convertido en una leyenda.

Padmé Amidala

Reina Amidala de Naboo, senadora del Senado Galáctico e importante figura en la trilogía de precuelas. Extravagante, justa y vital en la política galáctica, Padmé (Natalie Portman) no solo asombró a los fans por sus modelitos variopintos sino por su fascinante historia. Esposa de Jedi Anakin Skywalker y la madre de los mellizos más importantes de la Galaxia: Leia y Luke. Al conocerla, supimos en seguida de quién sacaron los hermanos algunos rasgos de su personalidad como el liderazgo y la valentía.

Zam Wesell

No todos los personajes femeninos de Star Wars tienen por qué ser buenos. Y este es el claro ejemplo de Zam Wesell (Leeanna Walsman) quien apareció en Star Wars: Episodio II – El ataque de los clones e intentó asesinar a la senadora Padmé. Debido a su especie Clawdite era capaz de adquirir cualquier aspecto, que en su caso fue el de una humana, aunque en realidad era un espécimen gris con ojos gigantescos. Las aventuras galácticas de la cazarrecompensas llegaron a su fin bastante pronto.

Mon Mothma

Es una de las fundadoras de la Alianza Rebelde. Ayudó en las batallas de Scarif y Endor, fue líder de la rebelión, así como la primera Canciller de la Nueva República. Este carismático personaje, interpretado por la actriz británica Caroline Blakiston, se dio a conocer en la gran pantalla en Star Wars: Episodio VI – El retorno del Jedi. La volvimos a ver en Rogue One.

Nuevos personajes

En Los últimos Jedi, la actriz Kelly Marie Tran debuta en la gran pantalla como Rose Tico. Según las declaraciones de la actriz, su personaje no es nadie relevante, una trabajadora de mantenimiento para la Resistencia, hasta que no acompaña a Finn en una peligrosísima misión.

Además de Tico, Capitán Phasma, interpretada por Gwendoline Christie (Brienne de Tarth en Juego de Tronos), volverá a la acción. Según explicó Kathleen Kennedy, la presidenta de Lucasfilm y la productora de la nueva trilogía, este vil personaje dará mucho juego y tomará más protagonismo. En la película también aparecerá Amilyn Holdo (Laura Dern), la vicealmirante de la Resistencia.

Chicas Warsie