Si buscas Chelsea Boots en Google encontrarás lo que estás buscando: botas modelo Chelsea, de las que los rockeros despeinados usaban en los años ’60 y ’70 y por las que aquellas groupies que pudimos ver en Casi famosos se derretían por tener.

Pero dentro de unos meses, cuando hagas la misma búsqueda en las redes te encontrarás otra cosa: a la banda del momento, un cuarteto madrileño que consigue conectar el rock anglosajón de hace cuarenta o cincuenta años con trazas de soul e indie-rock británico y que ya son un secreto a voces en el circuito. Nosotros elegimos ser uno de los primeros altavoces para decirte por qué lo van a petar.

QUIÉNES SON, DE DÓNDE VIENEN, ADÓNDE VAN

Chelsea Boots llevan haciendo ruido y despeinándose a la perfección en un local de ensayo desde 2014, aunque sus primeros registros oficiales daten de 2015, cuando la melódica veta rockandrollera comenzó a salir a la luz, entre ecos sesenteros de The Kinks, Don McLean, Ten Years After o Free pero desde una perspectiva contemporánea, quizá atándose en corto con bandas como Jet, Hot Hot Heat, Oasis, Alabama Shakes o The Vines.

Sus primeros cortes proponían twist y gritos, riffs más propios de una pub-band de Texas que de una corte de veinteañeros madrileños en 2017. Canciones como Funk Me o Pop Star sonaban como una declaración de intenciones, por modernizar el sonido glam de T. Rex desde una óptica modernícola, contemporánea pero evidentemente deudora de referentes universales.

LOS HIJOS DE TOM PETTY DE PENALTI

Tom Petty ya no tiene edad para andar teniendo hijos, pero a veces hay goles de penalti. Chelsea Boots podría ser un caso. Y es que el cuarteto madrileño ha ido virando su sonido sesentero hacia una perspectiva más plural e integradora, y lo ha conseguido a través de los mismos tics que Leiva o Quique González consiguieron en sus últimos álbumes: incorporando esas trazas de big band que tiene Tom Petty, incluyendo vientos y teclados rhodes en un sonido de banda de rock and roll añeja pero de melodías contemporáneas.

El caso más evidente es la canción que los está convirtiendo en un pequeño gran fenómeno por explotar: Natalie, que estrenaron hace tan solo unos días pero que deja patente esa capacidad de mirar hacia adelante mirando hacia atrás.

¿LO VAN A PETAR O ES UNA BOMBA DE HUMO?

No podemos prometer ni tenemos la bola de cristal que proyectará lo que sucederá en las próximas semanas o meses, pero hay algunos datos que nos hacen intuir que Chelsea Boots pueden convertirse en un fenómeno en boca de todos.

Una de esas razones es su fichaje por Universal, uno de los sellos multinacionales más importantes del mundo, con un gran poder para conseguir una distribución en circuitos comerciales de los productos por los que quieren apostar (si es que quieren apostar, que con las multis nunca se sabe). Suponemos que este primer single formará parte de un primer tanteo de cara a publicar un álbum largo en condiciones. Grandes medios como Los 40 ya han empezado a hablar de ellos.

Para sostener esa proyección, Chelsea Boots no solo han grabado en uno de los estudios más importantes del país (Estudio Uno), sino que ya tienen su canal de VEVO (práctica y únicamente destinado a los artistas considerados ‘grandes’) y tienen una gira por delante que no será precisamente en recintos pequeños, destacando su presentación en Madrid el próximo viernes 10 de marzo en un Teatro Barceló en el que caben en torno a las mil personas.

Gira :

11.02: Barcelona. Sala Continental

17.02: Valencia. Wah Wah

23.02: Santiago de Compostela. Sónar

10.03: Madrid. Teatro Barceló

