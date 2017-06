Hay algo que está roto, hay algo que pesa, que superó incluso la barrera del dolor cuando se escapaba por la garganta de Chavela Vargas. “¡Quién supiera reír como llora Chavela!”, le cantó Joaquín Sabina en Por el bulevar de los sueños rotos hace más de veinte años, cuando el idilio entre La Vargas y España (sobre todo Madrid) reinició una carrera que había quedado en el olvido desde hacía más de una década en el México que la adoptó antes de mitad del siglo XX, cuando escapó del garrote vil de su propia familia en Costa Rica.

Hay algo de pregunta con destino triple en el documental que repasa la vida y la influencia de Chavela Vargas: ¿qué fue primero: artista, mujer o lesbiana? Y es que las tres facciones orbitan durante la hora y media de metraje del nuevo documental que la cineasta estadounidense Catherine Gund (que ya dirigió los documentales Born to Fly: Elizabeth Streb vs. Gravity y Dispatches from Cleveland) firma a medias con Daresha Kyi.

Una tricefalia conceptual que se impone, a la vez, desde la perspectiva biográfica o historiográfica de la artista costarricense de adopción mexicana; pero que a su vez se hace eco en las voces de políticos (como Patria Jiménez Flores), artistas (como Pedro Almodóvar, Miguel Bosé o Martirio), activistas, amigas y hasta ex parejas (Alicia Elena Pérez Duarte). Pero es precisamente gracias a los documentos de entrevistas a Chavela Vargas en los albores de su último regreso a los escenarios, en 1991, donde mejor se explica su historia: con su voz propia.

La voz de un ave fénix, de un icono de la cultura popular pero también de un ente que ayudó a visibilizar la diversidad de género (cuando en los años ’50 comenzó a cantar “vestida de hombre”, como dice ella), a imponer nuevas reglas (sus allegados decían que era “más macha que los machos” para hacerse ver en un mundo de hombres como el de la ranchera) y, sobre todo, a demostrar la inherente adherencia de su obra a la facción más racial y emotiva.

La película, con variaciones técnicas de bajo presupuesto, se sostiene gracias al equilibrio de un metraje que no pierde el ritmo, y que narra desde sus primeros años en el seno de una familia ultracatólica en Costa Rica que la rechazaba hasta su aterrizaje en México, sus primeros pinitos en cabarets y escenarios cantando rancheras, la forja de una identidad estética y sonora, su alianza artística con José Alfredo Jiménez, sus amores efímeros con Frida Kahlo o Ava Gardner, su capacidad de conquistadora y mujeriega, su activismo silencioso sin manifestaciones pero sí con acciones, sus problemas con el alcohol, su caída al olvido entre los años ’70 y ’80, su regreso a los escenarios al amparo del almodovarismo y sus últimos días.

Una película repleta de perlas que ayuda a rehacer la historia no solo de una de las figuras más importantes de la música latinoamericana de todos los tiempos, sino también del activismo silencioso y del bon vivant de una figura subversiva, transgresora, única e icónica como lo fue la gran Chavela Vargas. Si, como cantaba en aquella Noches de boda, “no es lo mismo venir que irse chillando”, Chavela consiguió venir, volver e irse sin dejar de hacer gritar su llanto.

Chavela